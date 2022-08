Elbląg: Udawał policjanta ruchu drogowego. Zatrzymali go prawdziwi policjanci

38-letni mężczyzna został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego po pościgu, który trwał od ul. Armii Krajowej do ul. Płk. Dąbka. Wcześniej policjanci otrzymali sygnał, że mężczyzna ubrany w odblaskową kamizelkę i spodnie przypominające policyjne, próbuje zatrzymywać pojazdy w centrum Elbląga.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek (25.08) około godziny 16.00. Dyżurny komendy otrzymał informację o dziwnie zachowującym się mężczyźnie, który stoi z „lizakiem” ubrany w kamizelkę z oznaczeniem „R” i próbuje przy ul. Hetmańskiej zatrzymywać pojazdy.

Gdy patrol ruchu drogowego przyjechał na miejsce, mężczyzna wsiadał do swojego białego seata i odjechał. Policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania auta do kontroli. Tu reakcja była wręcz odwrotna.

Mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać ulicami: Armii Krajowej, Browarną, Mazurską, Al. Odrodzenia, Szarych Szeregów i wjechał na teren tzw. „fabryki domów” przy ul. Płk. Dąbka. Odcinek ten to około 4 kilometrów. W tym czasie jechał brawurowo szybko, łamiąc przepisy oraz przejeżdżając skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Chcący zatrzymać go policjanci jechali około 130 km/h a kierujący seatem mimo to „odjeżdżał”. Pościg zakończył się zatrzymaniem przy ul. Jana Pawła II.

Mężczyzna trafił w kajdankach do policyjnego radiowozu. Na sobie miał odblaskową kamizelkę z emblematem „ruchu drogowego”.

Okazało się, że 38-letni mężczyzna, który kierował autem, ma bogatą przeszłość. Był wcześniej notowany za dokonywanie „kontroli drogowych” oraz… udawanie policjanta. Takie zdarzenia miały miejsce m.in. w Sochaczewie, ale i wcześniej w Elblągu.

Jak się okazuje, 38-latek miał również prowadzić stronę internetową, dotyczącą pomocy przy uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach drogowych oraz oferować pomoc prawną. Ta ostatnia szczególnie teraz może mu się przydać. Zarówno niezatrzymanie się do kontroli drogowej jak i „udawanie policjanta” jest przestępstwem.

Zaraz po zatrzymaniu 38-latek twierdził, że… nie zauważył ścigających go policjantów.

W jego aucie funkcjonariusze znaleźli kamizelkę odblaskową, tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz paralizator.