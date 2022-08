Start Elbląg z pucharem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego [ZDJĘCIA]

W Elblągu rozegrany został turniej piłki ręcznej kobiet o puchar marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Wystąpiły trzy zespoły Superligi oraz jeden I ligi. W zawodach najlepszym zespołem okazała się drużyna Startu Elbląg.

Sezon ligowy zbliża się milowymi krokami. Rozgrywki w PGNiG Superlidze kobiet rozpoczynają się 10 września. Każdy z zespołów nie tylko szlifuje formę, ale także rozgrywa mecze kontrolne i bierze udział w turniejach.

Nie inaczej było w miniony weekend. W Elblągu o puchar Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego o główne trofeum walczyły: MKS Urbis Gniezno, Młyny Stoisław Koszalin (Superliga), KPR Arka Gdynia (I liga) i gospodarz turnieju Start Elbląg. Na inaugurację turnieju elblążanki zagrały z gdyniankami.

• Start Elbląg — KPR Arka Gdynia 32:24 (15:13)

Do turnieju elblążanki przystąpiły bez kilku podstawowych zawodniczek. Z różnych powodów zagrać nie mogły: Paulina Kopańska, Marta Gęga, Joanna Wołoszyk, Nikola Szczepanik, Wiktoria Kostuch, Nikola Głębocka. W pierwszym spotkaniu turniejowym zagrały w zespole trenera Romana Monta: Brazylijka Juliana Costa, Nikolina Knieźiević (Czarnogóra) oraz Aleksandra Zabielna i Karolina Sobka (obie Varsovia W-wa) i ich występy należy zaliczyć do udanych. Już sam wynik wskazuje, że tylko pierwsza połowa meczu była wyrównana. W drugiej części meczu rutyna i dojrzałość w grze wzięły górę i to elblążanki, prowadząc grę, pojedynek ostatecznie wygrały różnicą ośmiu goli.

• Start Elbląg — MKS Urbis Gniezno 20:27 (6:13)

Beniaminek Superligi po raz drugi w ramach przygotowań do sezonu okazał się lepszy od Startu. Drużyna z Wielkopolski pierwszy mecz wygrała u siebie ze Startem o puchar prezydenta Gniezna 24:23, a tym razem wygrała jeszcze wyżej. Mecz od początku toczył się przy przewadze zespołu z Gniezna i nic też dziwnego, że beniaminek bez przerwy dziurawił siatkę bramki Aleksandry Hypki. Do przerwy drużyna przyjezdnych wygrywała 7 bramkami, mogło być jeszcze wyżej, ale bardzo dobrze broniła Hypka. Po przerwie gra się wyrównała, to elblążanki były w ataku, ale ze skutecznością było na bakier. Start nie wykorzystał multum sytuacji sam na sam z bramkarką gości i nic też dziwnego, że drużyna opuszczała parkiet ze spuszczonymi głowami.

• Start Elbląg — Młyny Stoisław Koszalin 29:24 (16:13)

Mecz od pierwszych minut był wyrównany. Spotkały się z sobą dwa zespoły, które od lat grają z sobą w okresie przygotowawczym a później w Superlidze. Z dobrej strony w tym pojedynku pokazały się Wiktoria Tarczyluk i Iga Dworniczuk, które zdobyły po siedem bramek, Dorównywała im Weronika Weber, która strzeliła jedną bramkę mniej. To był najlepszy mecz w turnieju elblążanek. To zwycięstwo dało im pierwszą lokatę w tabeli.

Po turnieju Roman Mont (trener Startu) powiedział: — To był ciekawy i zarazem dobry turniej, który dał nam kilka odpowiedzi na pytania o to, nad czym mamy jeszcze pracować. Cały czas szukamy jak najlepszego zestawienia w wyjściowym składzie. Najważniejsze, że zawodniczki okazują dużo zapału do gry i każda z nich walczy o miejsce w wyjściowym składzie.

MVP turnieju została Juliana Costa (Start), a najlepszą bramkarkę uznano Natalię Filończuk (Młyny Stoisław Koszalin).

• Pozostałe wyniki: Młyny Stoisław — MKS Urbis 24:24 (11:9, karne 2:4), Młyny Stoisław — KPR Arka 27:23 (12:12), KPR Arka — MKS Urbis 26:25 (13:11)

TABELA KOŃCOWA

1. Start 6 pkt

2. MKS Urbis 5 pkt

3. Koszalin 4 pkt

4. KPR Arka 3 pkt.

START: Hypka, Ciąćka — Weber, Dworniczuk, Tarczyluk, Knieźiević, Costa, Owczarek, Zabielna, Sobka, Stapurewicz.

Jerzy Kuczyński