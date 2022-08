Elbląg: Bażantarnia Jump&Run już 11 września! [PROGRAM IMPREZY]

Zgłosiło się już 800 osób, co oznacza, że zostało tylko 300 wolnych miejsc, więc zapisz się już teraz i weź udział w biegu w specjalnej, dedykowanej koszulce.

Dmuchane labirynty i zjeżdżalnie w środku lasu? Brzmi nieprawdopodobnie?

Z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji nie ma rzeczy niemożliwych! Już wkrótce czeka nas zupełna nowość nie tylko w Elblągu, ale także w skali kraju.Bażantarnia Jump&Run to wydarzenie, które przypadnie do gustu zarówno najmłodszym, jak i dorosłym.Wygra ten, kto okaże się najszybszy i przede wszystkim najsprytniejszy w pokonywaniu przeszkód.Na terenie Bażantarni powstaną dwie trasy: 1,5 km oraz 2,5 km, ulokowane pośród piękna natury. Pierwsza z wymienionych zawierać będzie 6 dmuchanych przeszkód i zostanie przystosowana dla uczestników biegów Junior (6-16 lat) oraz Family (dorosły+dziecko). Dłuższy dystans spróbują pokonać startujący w kategorii Classic (młodzież powyżej 16 lat i dorośli), a na swojej drodze napotkają 9 przeszkód. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie: kobiety i mężczyzn. Wygrają najszybsi, ale zabawę będą mieli również ci, którzy przejdą trasę bez pośpiechu.

Każdy startujący w zawodach otrzyma unikatowy, pamiątkowy medal, jednak nie każdy będzie miał możliwość zaprezentowania się w specjalnej, dedykowanej koszulce.

T-shirty dla dzieci i dorosłych można nabyć tylko do środy, 31 sierpnia (do godziny 23:59) w cenie 30 zł za sztukę, za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl . Rozmiary dla dorosłych to S, M, L, XL i XXL. Natomiast dla dzieci rozmiary będą podzielone ze względu na wiek najmłodszych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat i 13-14 lat.