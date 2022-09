Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Kalendarz imprez

Co robić w Elblągu? Jakie atrakcje proponuje miasto? Poniżej wydarzenia i imprezy, które odbędą się w najbliższych dniach w Elblągu.

2 WRZEŚNIA

KONCERT W PARKU DOLINKA

Kto powiedział, że koniec wakacji oznacza koniec dobrej zabawy? Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza na koncert, który odbędzie się już w piątek 2 września w amfiteatrze w parku Dolinka. Zapowiada się naprawdę ciekawie!

— Zapraszamy wszystkich elblążan do wspólnego spędzenia czasu przy muzyce, pożegnania wakacji i spojrzenia na twórczość lokalnych artystów — przekazuje elbląska Młodzieżowa Rada Miasta.

— Koncert jest zorganizowany z myślą o wszystkich mieszkańcach i mieszkankach Elbląga. Wystąpią elbląskie zespoły, będzie między innymi muzyka rockowa, ale też polskie przeboje lat 70. i 80. Zapraszamy każdego, kto ma wolny czas w piątek i chce się dobrze bawić — zaprasza przewodniczący MRM Alan Rynkiewicz.

Impreza rozpocznie się o 16:30 w piątek 2 września w parku Dolinka. Na scenie amfiteatru wystąpią: Betelgeza, Our Time, Blind Box, Magdalena Burcewicz i Emil Dworzyński.

Według planów koncerty potrwają do godziny 19:30.

2 WRZEŚNIA

KIOSK KULTURY. LISZEWSKI D.

W piątek, 2 września, zapraszamy do Kiosku na spotkanie z chyba najbardziej tajemniczą osobą elbląskiej sceny artystycznej znanym jako Liszon, Dar Def, Synwilczura czy też aktualnie Liszewski D.

Co zobaczymy/usłyszymy?

"Główne składniki prac rysunkowych, które będą prezentowane na wystawie to:

- czarne zapylone powietrze miastomolocha

- samotność, smutek, depresja, deficyty dopaminy, psychoza

- próby schronienia się przed rzeczywistością w twórczości

- rozczarowanie pracą w kolejnej firmie z nurtu kapitalopolo

- szacunek dla projektantów aut z lat 50-tych

- szczątki pamięci z oglądania filmów sci-fi

- stwory z bagien i oceanicznych głębin

- nocne zachmurzone niebo

- muzyka: metal, HC/punk, aggrotech, darkwave, synthwave, breakcore, industrial"

Sami widzicie, że zapowiada się ciekawie.

Piątek 2 września, godzina 18, Kiosk Kultury.

2-4 WRZEŚNIA

FOOD TRUCK FESTIVAL W ELBLĄGU

Kochani sezon food truck-owy w pełni. Zapewniamy, że będzie pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera, relaksująca muzyka, zabawy, konkursy oraz animacje Przez 3 dni:

piątek 15-21, sobota 12-21, niedziela 12-19 na Bulwarze Zygmunta Augusta będziemy serwować dla Was najpyszniejsze dania kuchni niemalże z całego świata: burgery, burrito i quesadillas, pierożki Dim Sum, szaszłyki, churrosy, hot dogi, owoce w czekoladzie, frytki belgijskie, pad thai, pastrami, wrapy, tradycyjne zapiekanki, panierowane kurczaki, donuts.

2 WRZEŚNIA

NARODOWE CZYTANIE W BANS ELBLĄG

2 września w BANS w Elblągu odbędzie się 11 edycja akcji Narodowego Czytania. Wszystkich chętnych do wspólnego czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

zapraszamy o godz. 13.00 do Biblioteki (BU2) przy ul. Czerniakowskiej 22.

3 WRZEŚNIA

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU – NARODOWE CZYTANIE "BALLADY I ROMANSE"

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę Narodowe Czytanie.

Podczas tegorocznego Narodowego Czytania będziemy mieli przyjemność odczytać „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydane w Wilnie w 1822 roku uważane są za jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu, które miało ogromny wpływ na rozwój ballady jako gatunku w literaturze polskiej.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 03.09.2022 o godz. 12.00 na Rynku we Fromborku.

Dodatkowe atrakcje:

- fotoramka

- mobilna biblioteka

3 WRZEŚNIA

BULAJOWA SOBOTA

Wraz z początkiem roku szkolnego do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej 1 wracają „Bulajowe soboty”, co oznacza, że spotkamy się już 3 września, zwyczajowo o godz. 12:00. Tematem spotkania będą tym razem: miasta świata.

Podczas zajęć odbędziemy wędrówkę po największych miastach świata i ich symbolach. Poznamy też największe budowle świata.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6+.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

4 WRZEŚNIA

ŚNIADANIE Z RADIEM ZET W ELBLĄGU

W niedzielę, 4 września, do Elbląga zawita ekipa Radia ZET, która na Placu przy Katedrze zaserwuje przybyłym gościom wykwintne śniadanie. To impreza organizowana w ramach "Wielkiej trasy śniadaniowej" stacji. Z kulinarnego miasteczka będzie nadawany specjalny program Kuby Olszewskiego "Co na pierwsze, co na drugie".

Darmowe śniadanie będzie można zjeść od godz. 10:00. To nie jedyna atrakcja zapowiadana przez radiowców. Wśród nich znajdą się: pokazy szefów kuchni, warsztaty kulinarne, strefy kawy zbożowej czy wyciskania owoców. Będzie to również okazja do spotkania z Aleksandrą Juszkiewicz - zwyciężczynią 9. edycji kulinarnego talent show MasterChef i propagatorką zdrowego odżywiania i ekologii, a także podpatrzenia pracy radiowców od kuchni. Specjalne wyjazdowe wydanie audycji "Co na pierwsze, co na drugie" (10:00-13:00) poprowadzi Kuba Olszewski. Miasteczko będzie czynne do godz. 14:00.

5 WRZEŚNIA

SPOTKANIE Z WIKTOREM HAJDENRAJCHEM

Miłośników historii naszego miasta i wciągających powieści obyczajowych zapraszamy na spotkanie z Wiktorem Hajdenrajchem, którego książka „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii” przenosi czytelników do Elbląga przed wybuchem II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 5 września, o godz. 17:00 w filii nr 3 przy al. J. Piłsudskiego. Wstęp wolny.

O książce „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii” z opisu wydawcy:

Annelore Heike, młoda mieszkanka międzywojennego miasta Elbing, jest wrażliwą i inteligentną dziewczyną. Gdyby los sprawił, że mogłaby dorastać w innym miejscu i czasie, pewnie jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Tymczasem nadciąga upiorny 1939 rok wraz z widmem krwawej wojny. Annelore uparcie wierzy, że jako zapalona orędowniczka idei głoszonych przez Adolfa Hitlera będzie mogła przetrwać ten czas godnie i z podniesioną głową. Wkrótce przekona się, że każda wojna oznacza ból, chaos i zniszczenie – niezależnie od tego, po której stronie barykady się stoi… Wiele lat później pisany przez nią pamiętnik przypadkiem wpadnie w ręce Anny i jej wnuka, a wspomnienia tragicznych czasów wojennej zawieruchy ożyją na nowo. Czy będą oni w stanie zrozumieć wybory i decyzje młodej dziewczyny, która niegdyś mieszkała w ich domu?

Wiktor Hajdenrajch: Pisarz urodził się w Gdańsku, wychował w Elblągu, gdzie ukończył I LO. Potem były studia na olsztyńskiej AR-T na kierunku Budowa Maszyn. Zawodowo mierzył się z różnymi profesjami, był: nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bankowcem, urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektorem ekonomicznym i szefem szpitali, biznesmenem. Wiele lat spędziłem w IV sektorze, prowadząc fundacje i stowarzyszenia. Przez 30 lat był związany z Olsztynem, od 11 lat mieszka na Pomorzu.

Jako powieściopisarz zadebiutował w 2019 roku książką „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii”. W kolejnym roku ukazała się powieść z gatunku political fiction pt. „Dopaść Leona Waganta”, w 2021 roku zbiór dłuższych opowiadań pt. „Kalecy”, za który był nominowany do wrocławskiej Europejskiej Nagrody Literackiej. W 2022 r. wydana została druga część „Elbing – Elbląg…” pt. „Sąsiad, to ważne słowo” – książka właśnie trafia do księgarń. Jeszcze w tym roku wyjdzie kolejna powieść typu political fiction o roboczym tytule „Gra czasem”. Na 2023 rok przewidywane są dwie powieści, dla dorosłych „Malarzowanie i rzeźbiarzenie” oraz „Zegarek z KL Dachau” i jedna dla dzieciaków „Superkot i domownicy”.

Pasją autora jest muzyka klasyczna, szczególnie chóralna.

„Kto raz tylko zasmakuje pisania, nigdy już pisać nie przestanie! Choćby uciekał na koniec świata, za siedem gór i siedem rzek, choćby się pod ziemię zapadł, choćby w najgłębszą otchłań morską skoczył – słowa go zawsze dopadną, wyciągną, posadzą, wręczą pióro i upomną się o siebie!” – pisze Wiktor Hajdenrajch.

Rozmowę z autorem poprowadzi Jolanta Karmowska.

DO 8 WRZEŚNIA

IZBA HISTORYCZNA PASŁĘK – WYSTAWA "GRY PLANSZOWE Z CZASÓW PRL"

Do 8 września, w pasłęckiej Izbie Historycznej, czynna jest wystawa pt. "Gry planszowe z czasów PRL".

Wystawa prezentuje fragment prywatnej kolekcji Piotra Adamczyka, dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Cała kolekcja liczy blisko 200 sztuk gier planszowych i zręcznościowych, a najstarsze z nich pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego (znalazły się również w jednej z gablot). Prezentowane są wyroby WOSI "Wspólna Sprawa", Prodryn-u, rozmaitych Spółdzielni Inwalidów (np. im. Powstańców Śląskich czy "Przemysłowa") i mniejszych wytwórni. Na ekspozycji nie mogło zabraknąć "Kosmolotka", "Skoczków", "Lotto", Wzorowego kierowcy", "Fortuny", "Straganu", "Czerwonej planety", "Bitwy morskiej", "Leśnych przygód", "Rajdu Samochodowego" czy "Grzybobrania".

Wystawa prezentowana jest w Izbie Historycznej w pasłęckiej bibliotece w godzinach i dniach otwarcia biblioteki - Pasłęk, plac św. Wojciecha 5. Wstęp wolny.

9 WRZEŚNIA

WARSZTATY Z ASERTYWNOŚCI

Czy asertywność pomaga w byciu szczęśliwszym człowiekiem? Czy stawianie granic jest trudne? Jak być asertywnym w pracy, związku, relacjach międzyludzkich? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć i potrenować asertywność, zapraszamy na warsztaty asertywności z trenerem Bartłomiejem Stolarczykiem, które odbędą się w piątek 9 września, o godz. 17:00. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Bartłomiej Stolarczyk – absolwent Studium Trenerów Praeceptor. Jest trenerem specjalizującym się w treningach asertywności, rozwoju osobistym, etycznej perswazji, psychologii sportu, prowadzeniu negocjacji. Wierzy w to, co tak trafnie ujął Jonathan Swift – autor „Podróży Guliwera”, że z człowiekiem, jest jak z polem, czasami biegnie przez nie żyła złota, ale właściciel o tym nie wie. Pomaga innym w odnalezieniu osobistej żyły złota. Autor książek „Naucz, ich jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności”, „Perswazyjny telemarketing. 50 narzędzi sprzedaży i obsługi Klienta do zastosowania od zaraz” oraz podręcznika zarządzania dla administracji publicznej „Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Poradnik.”/ informacje na podstawie strony https://bartlomiej-stolarczyk.com/

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Literacka

ul. św. Ducha 3-7 (I p.)

tel. 55 625 60 17

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „MOC książek – KsiążkoTerapia 2” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

10 WRZEŚNIA

IV RODZINNY PIKNIK NAUKI I TECHNIKI

W sobotę 10 września 2022 r. w godzinach 11:00-16:00 w Elbląskim Parku Technologicznym będzie czekać na Was mnóstwo atrakcji.

Specjalnie dla mieszkańców naszego miasta i okolic przygotowaliśmy pokazy, warsztaty i stoiska naukowe. Piknik to jednocześnie kompendium wiedzy i świetna zabawa dla całej rodziny.

Atrakcje podczas IV Pikniku Nauki i Techniki:

Strefa gier i zabaw – dmuchańce, gokarty, rowery elektryczne, animacje dla dzieci, gaming zone,

Warsztaty i pokazy naukowe - doświadczenia chemiczne, wystawa interaktywna „Tajemnice Koloru”,

Budowanie oraz programowanie robotów Lego, stanowiska do programowania i nauki matematyki w świecie Minecraft,

Pokazy nurkowania,

Pokazy służb mundurowych,

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców,

Zwiedzanie Elbląskiego Parku Technologicznego,

Stanowiska elbląskich Organizacji i Przedsiębiorstw,

Loteria i konkursy z nagrodami, ufundowanymi przez partnerów‼

W dniu wydarzenia ZKM zorganizuje dodatkowy autobus miejski (obowiązują bilety i karty miejskie). Specjalny piknikowy autobus rozpocznie swoją trasę na placu słowiańskim o 10.40 i będzie kursował do EPT i z powrotem co 1 godzinę. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału.

10 WRZEŚNIA

SPOTKAJMY SIĘ, POGRAJMY!

W II weekend września w niemal 40 miejscach w Polsce ponad 30 Klubów Gier Planszowych organizuje dla Was wydarzenia pod wspólnym logo Spotkajmy się, pograjmy!

W Elblągu zapraszamy Was do Szkoły Podstawowej nr 11 do wspólnej zabawy zorganizowanej przez Arkę Gier. Zapewniamy liczne gry planszowe - znajdziemy coś odpowiedniego dla każdego. Dzięki wsparciu polskich wydawców gier planszowych zaproponujemy Wam także atrakcje z nagrodami. Spotkajmy się, pograjmy! jest projektem non-profit. Udział w każdym wydarzeniu w ramach inicjatywy, jak i w zabawach z nagrodami proponowanych podczas niego jest bezpłatny. W ramach akcji nie będzie prowadzonej sprzedaży gier ani innych usług z nimi związanych.

11 WRZEŚNIA

BAŻANTARNIA JUMP&RUN

Wielkimi krokami zbliża się najciekawsza sportowa impreza w 2022 roku. Już w następną niedzielę, 11 września, w elbląskiej Bażantarni odbędzie się bieg przez wielkie dmuchane przeszkody pod nazwą Bażantarnia Jump&Run.

Dmuchane labirynty i zjeżdżalnie w środku lasu? Brzmi nieprawdopodobnie?

Z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji nie ma rzeczy niemożliwych! Już wkrótce czeka nas zupełna nowość nie tylko w Elblągu, ale także w skali kraju.

Bażantarnia Jump&Run to wydarzenie, które przypadnie do gustu zarówno najmłodszym, jak i dorosłym. Każdy uczestnik będzie miał do pokonania biegową trasę urozmaiconą o dmuchane skocznie, zjeżdżalnie, kule oraz labirynty, usytuowane w odpowiednich odległościach. Wygra ten, kto okaże się najszybszy i przede wszystkim najsprytniejszy w pokonywaniu przeszkód.

Na terenie Bażantarni powstaną dwie trasy: 1,5 km oraz 2,5 km, ulokowane pośród piękna natury. Pierwsza z wymienionych zawierać będzie 6 dmuchanych przeszkód i zostanie przystosowana dla uczestników biegów Junior (6-16 lat) oraz Family (dorosły+dziecko). Dłuższy dystans spróbują pokonać startujący w kategorii Classic (młodzież powyżej 16 lat i dorośli), a na swojej drodze napotkają 9 przeszkód. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie: kobiety i mężczyzn. Wygrają najszybsi, ale zabawę będą mieli również ci, którzy przejdą trasę bez pośpiechu.

Program imprezy:

1. Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)

• 8:30 – 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

• 9:50 Wspólna rozgrzewka

• 10:00 Start Biegu Junior

2. Bieg Family (dorosły + dziecko)

• 8:30 – 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

• 11:20 Wspólna rozgrzewka

• 11:30 Start Biegu Family

3. Bieg Classic (16 lat i więcej)

• 8:30 – 13:00 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

• 12:50 Wspólna rozgrzewka

• 13:00 Start Biegu Classic

• 15:00 Zakończenie biegu – uroczysta dekoracja najlepszych zawodników w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn

4. Piknik w trakcie zawodów pod nazwą Wybierz sport, nie nałogi, na którym zaprezentują się elbląskie kluby sportowe.

13 WRZEŚNIA

STAND UP: RAFAŁ RUTKOWSKI

„Śmiejmy się Bracia i Siostry” to najnowszy stand-up comedy Rafała Rutkowskiego.

Rutkowski w swoim programie jak zwykle punktuje absurd i głupotę którą zauważa we współczesnym świecie. Z perspektywy dojrzałego mężczyzny komentuje świat social mediów, kulturę i politykę w naszym kraju. Podczas występu dowiecie się między innymi dlaczego coraz trudniej zrobić w polskim filmie karierę przez łóżko oraz o trudach wychowania hokeisty. Dowiecie się też jak został chirurgiem amatorem, dlaczego nudna telewizja jest fascynująca i kto w Polsce jest mistrzem w obrażaniu się.

Wtorek 13 września, godzina 20, Mjazzga.

17 WRZEŚNIA

DZIEŃ OTWARTY KLUBU KAJAKOWEGO UKS SILVANT KAJAK ELBLĄG

Klub Sportowy UKS SILVANT KAJAK ELBLĄG zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 17 września 2022 roku na przystani kajakowej przy ulicy Radomskiej 5 o godzinie 14. Podczas dnia otwartego prowadzony bedzie nabór dzieci z roczników 2010-2013.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Co bedzie się działo: Wspólny trening, pokazowy wyscig zawodnikow klubu, rodzinny wyścig na kajakach turystycznych (rodzic plus dziecko), możliwość zobaczenia profesjonalnego sprzętu i wypróbowania go, grill z trenerami i zawodnikami.

Co oferuje klub nowym zawodnikom: nauka pływania w kajaku, nauka pływania na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali oraz siłowni, najlepszą kadrę trenerską, obozy letnie i zimowe, wyjazdy na zawody, super atmosferę. Ale kajakarstwo to przede wszystkim szansa na wspaniałą przygodę, zawarcie przyjaźni na całe życie i realizację swoich marzeń.

Zapisz swoje dziecko i dołącz do naszej kajakowej rodziny. Numer kontaktowy 793 420 499.

18 WRZEŚNIA

II MISTRZOSTWA ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

II Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych to propagowanie zdrowego stylu życia połączone z akcją charytatywną. Tegoroczna edycja ma na celu wsparcie rehabilitacji 5-letniego

Organizator - Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech, współorganizatorzy - MOSIR Elbląg, Team Karaś Elbląg. II Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych to propagowanie zdrowego stylu życia połączone z akcją charytatywną. Tegoroczna edycja ma na celu wsparcie rehabilitacji 5-letniego Piotrusia . Zapisy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.elektronicznezapisy.pl.Organizator - Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech, współorganizatorzy - MOSIR Elbląg, Team Karaś Elbląg.

18 WRZEŚNIA

KWARTET - 50-LECIE SPEKTAKLU

Start: 17:00

Miejsce: Teatr im. A. Sewruka

ul. Teatralna 11, 82-300, Elbląg

Kultowa już historia czterech artystów poszukujących sensu życia, teatru i sztuki jako takiej.

Kwartet Bogusława Schaeffera to inteligentny i dowcipny teatr w wyśmienitej obsadzie, gdzie bohaterowie usiłują odpowiedzieć na pytania fundamentalne. Ambitna próba znalezienia uniwersalnego i niepodważalnego ideału sztuki w miarę rozwoju spektaklu przemienia

się w nieprzewidywalną grę z widzem, pełną żartów, przekomarzania i prowokacji, w trakcie której nikt nie może się czuć bezpieczny – ani aktorzy, ani publiczność odważnie włączana do występu.

Na oczach widzów tekst wybitnego polskiego kompozytora i ledwie zarysowana sytuacja dramatyczna stają się pretekstem dla fascynujących improwizacji znakomitych aktorów, którzy zostawiają sobie duży margines na zabawę z publicznością, dzięki czemu każdy spektakl jest zupełnie inny od pozostałych!

Wybitne aktorstwo, atmosfera „półprywatności", zmienność konwencji, zaskakujące widza niespodzianki – to wszystko składa się na oryginalne i dowcipne widowisko, które co wieczór zachwyca swoją niepowtarzalnością.

Zapraszamy zarówno miłośników teatru, jak i muzyki!

Autor: Bogusław Schaeffer

Reżyseria: Mikołaj Grabowski

Obsada wymienna: Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski, Tomasz Karolak