Przed nami BalticCup… znów nie zabraknie emocji

Kilkuset tancerzy z kilkudziesięciu krajów Europy! Gorące rytmy latynoamerykańskie, a także elegancja i dostojność tańców standardowych. Gwiazdy światowych parkietów, pokazy specjalne i imprezy towarzyszące. Rozpoczynamy odliczanie do 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „BalticCup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21, które odbędzie się w Elblągu w dniach 7- 9 października!

Rok 2022 to dwanaście miesięcy, podczas których świętujemy 60-lecie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że zaczniemy od rysu historycznego, oczywiście w kontekście „BalticCup”.

Zaczynamy od wędrówki w rok 1986. Wtedy to Antoni Czyżyk – trener Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” ogłosił nabór na kurs tańca i nikomu zapewne się wtedy nie śniło, że młodzi kursanci utworzą w przyszłości jeden z najlepszych na świecie klubów tanecznych. Nikt też nie mógł przewidzieć, że powstały w 1962 roku elbląski ośrodek kultury będzie organizować imprezy na skalę międzynarodową. Świetne osiągnięcia elbląskich tancerzy zaowocowały przyznaniem „Jantarowi” prawo do organizacji międzynarodowych turniejów. Dzięki tej decyzji „BalticCup” od 2000 roku może pełnić rolę tanecznej wizytówki regionu, województwa i Polski północnej. Za kilkudziesięcioletnim sukcesem „BalticCup” stoi z całą pewnością uniwersalny język tańca, muzyki i rywalizacji sportowej.

Czy zatem organizując Międzynarodowy Festiwal Tańca „BalticCup”po raz dwudziesty drugi, jesteśmy w stanie Państwa zaskoczyć? Zapewniamy, że tak! „BalticCup” co roku serwuje nowe atrakcje! W tym roku podczas MFT „BalticCup” organizowane będą Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. Na elbląskim parkiecie zobaczymy absolutnie najlepszych tancerzy młodego pokolenia!

To będzie niezapomniany weekend (7-9 października) w rytmie walca, tanga, rumby, samby... Liczymy na Państwa uczestnictwo i prosimy o gorący doping dla elbląskich tancerzy. Mamy nadzieję, że podobnie jak my uważają Państwo, że „taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą i najpiękniejszą ze wszystkich sztuk...”. Dlatego też zachęcamy już dziś do zakupu biletów. Do 18 września trwa przedsprzedaż!

Bilety można nabyć:

• online -> https://bilet.swiatowid.elblag.pl

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00







Organizatorem MFT „BalticCup" oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu; współorganizatorem: Stowarzyszenie Jantar Elbląg

Patronat Honorowy:

- Minister Kamil Bortniczuk, Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg

22 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „BalticCup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.