Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Kalendarz imprez

Ciekawe wydarzenia, imprezy sportowe, koncerty - co robić w Elblągu? Możliwości jest sporo, a Elbląg ma sporo do zaoferowania. Sprawdźcie najnowszy kalendarz imprez.

16 WRZEŚNIA

CZY MÓWIMY TYM SAMYM JĘZYKIEM? SPOTKANIE Z MICHAŁEM RUSINKIEM

W piątek, 16 września, o godz. 18:00 w cyklu spotkań #czytElnia gościem Biblioteki Elbląskiej będzie Michał Rusinek – językoznawca, czujny obserwator i komentator zmieniającego się języka życia codziennego, autor książek dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy na spotkanie. Wstęp wolny.

Michał Rusinek – literaturoznawca, tłumacz z j. angielskiego, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Języka Polskiego PAN. W latach 1996-2012 był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a po jej śmierci został prezesem fundacji sprawującej opiekę nad literacką spuścizną noblistki. Laureat wielu nagród. Mieszka wraz z rodziną w Krakowie.

Na stronie Michała Rusinka można przeczytać o autorze: “Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku”.

Ten skromny opis oczywiście nie oddaje w pełni wszystkich “dokonań” Pana Rusinka.

Jest autorem książek dla dzieci, m. in.: „Jak przeklinać? Poradnik dla dzieci”, „Mały Chopin”, „Kiedy byłam mała/Kiedy byłem mały”, „Jak robić przekręty. Poradnik dla dzieci”, „Wierszyki domowe. Sześć i pół tuzinka wierszyków Rusinka”, „Wierszyki rodzinne”, „Księga potworów”, „Jak przekręcać i przeklinać”, „Co ty mówisz? Magia słów czyli retoryka dla dzieci”, „Wihajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych”, „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”, „Chuligator, czyli przewodnik po dziecięcych przekrętach”, „Abecadło”, „Podbipięta, czyli co się kryje w nazwiskach”.

Oraz książek dla dorosłych, m. in.: „Między retoryką a retorycznością”, „Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”, „Limeryki”, „Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy”, „Limeryki i inne wariacje”, „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej”, „Pypcie na języku”, „Jak się dogadać czyli retoryka codzienna”, „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki”, „Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów”, „Zero zahamowań, czyli filolog słucha piosenek”, „Mroczny Eros, czyli pypcie na języku polityki”.

Przełożył ponad osiemdziesiąt książek dla dzieci i dorosłych (m. in. Milne’a, Barriego, Bonda, Snicketa, Donaldson, Schulza, Ungerera i Goreya ).

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.







16 WRZEŚNIA

DRAPIEŻNE SERCA - WERNISAŻ WYSTAWY W GALERII EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy "Drapieżne serca", który odbędzie się 16 września, o godz. 18.

Artystki: Angelika Fojtuch, Edyta Hul, Agata Królak, Honorata Martin, Agata Nowosielska, Katarzyna Pastuszak, Anna Reinert, Grażyna Rigall, Anna Steller, Katarzyna Swinarska, Weronika Teplicka, Ania Witkowska, Agata Zbylut, Alina Żemojdzin

"Drapieżne serca" to wystawa zbiorowa "artystek-matek" i "artystek-niematek", bohaterek dwóch części filmu pt.: "Drapieżne serca", którego pomysłodawczynią i reżyserką jest Katarzyna Swinarska, a operatorką i współtwórczynią drugiej części - Alina Żemojdzin. Oba filmy ujawniają osobiste podejście artystek do macierzyństwa, cielesności, ambicji artystycznych, miłości i wolności. Czy można być jednocześnie prawdziwą artystką i matką? Czy można uwolnić się z pęt macierzyństwa? Czy Sztuka jest boginią zazdrosną? Czy ambicje artystyczne wykluczają życie rodzinne? Na wystawie kuratorowanej przez autorki filmu wraz z Emilią Orzechowską, zostaną zaprezentowane obie części filmu, w tym prapremierowo część druga. Bohaterki obu filmów zaprezentują w przestrzeni galerii swoje prace, które będzie można skonfrontować z podjętymi przez nie tematami, czyli macierzyństwa i nie-macierzyństwa. Obrazy, obiekty, instalacje, performance odnosić się będą bezpośrednio do filmowych wypowiedzi artystek, generując kolejne znaczenia i tropy do odczytania ich twórczości.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz projektu „Protest Nadziei” zainicjowany przez Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie, który jest osobistą wypowiedzią artystek na temat wolności własnej, wolności wspólnej, wreszcie norm, których naruszanie budzi protest i wymaga artystycznej odpowiedzi.

W ramach projektu zostanie zaprezentowanych 7 sztandarów będących formą osobistego manifestu artystek wobec norm polityczno-społecznych czy systemowych rozwiązań dotyczących relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem.

Autorkami sztandarów są: Gosia Golińska, Alicja Karska, Diana Lenart, Agata Nowosielska, Emilia Orzechowska, Grażyna Rigall, Ania Witkowska.

– Wystawa prezentowana będzie w Nawie Głównej, Prezbiterium i Galerii Laboratorium

– Wernisaż wystawy połączony z premierą 2 części filmu „Drapieżne serca” + performance Anny Steller „Rozwidlenie”: 16 września, godz. 18

– Oprowadzanie kuratorskie: 16 września, godz. 19

– Wystawa potrwa do 6 listopada 2022 r.

– Kuratorki: Emilia Orzechowska, Katarzyna Swinarska, Alina Żemojdzin

16 WRZEŚNIA

TRAUMA - APOKALIPTYCZNE MISTERIUM W MJAZZDZE

To pierwszy koncert Traumy w 2022 roku i mamy nadzieje, że nie ostatni.

Zagramy w Elblągu po raz pierwszy od 2019 roku, więc nie możemy się już doczekać spotkania z Wami. 16 września wystąpimy na deskach klubu Mjazzga a naszymi gośćmi będzie olsztyński zespół Thempest z którym nasz szlak koncertowy po latach przecina się ponownie.

Zapraszamy serdecznie. Stay Traumatized!

TRAUMA:

To jedna z najbardziej doświadczonych polskich formacji death metalowych. Rozpoczęła swoją działalność w maju 1988 roku jako Thanatos. Z tego okresu pochodzą dwie taśmy demo, dzięki którym ten elbląski zespół zaczął być coraz częściej wymieniany w gronie liderów rodzimej sceny podziemnej. Wiosną 1992 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy na Trauma i pod tym szyldem zespół nieprzerwanie funkcjonuje aż do dziś. Na przestrzeni ponad trzech dekad działalności Trauma wydała osiem studyjnych, płyt, jeden album koncertowy, dwa mini albumy, jeden split, oraz płytę o charakterze retrospektywnym, na którym znalazły się dwa wydawnictwa zespołu pochodzące z różnych okresów działalności. Na przestrzeni ponad 30 lat istnienia zespołu, Trauma zagrała mnóstwo koncertów u boku gwiazd metalu z całego świata. Koncertowała z powodzeniem na prestiżowych trasach koncertowych jak i festiwalach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Występowała w wielkich halach koncertowych, jak i w małych klubach zbierając całymi latami doświadczenie i obycie scenicznie. Płyty zespołu recenzowane były przez najbardziej prestiżowe i uznane periodyki na świecie poświęcone muzyce metalowej. Videoklip „The Elegy for Doom” emitowany był wielokrotnie przez najbardziej znaną stację muzyczną na świecie MTV 2 w Stanach Zjednoczonych.

Trauma to grupa pasjonatów oddanych bez reszty muzyce i scenie ekstremalnej, którzy mimo tak wielu lat grania wciąż bawią się tym co robią i widać to bezapelacyjnie na ich koncertach.

THEMPEST:

Olsztyńska grupa muzyczna, wykonująca muzykę z pogranicza blackened-death i doom metalu. Powstała w 2005 r. Aktywna na polskiej scenie metalowej od 2006 r.

Metal wysokiej próby, wykuty w mroku lasów i hartowany w jeziorach Warmii.

Istotny wpływ na twórczość grupy wywarły dokonania zespołów ery lat 90. XX w., ze szkoły brytyjskiego doom, norweskiego black i polskiego death metalu (e.g. My Dying Bride, Emperor, Vader).

Członkowie grupy nie trzymają się jednak sztywno wyznaczonych ram gatunkowych i czerpią swoje inspiracje z szerokiego spektrum muzycznego, wykraczającego poza muzykę metalową.

Skład: Szakal – gitara, wokal, Bocian – perkusja, Zielu – bas, Matrix - gitara

Termin i godzina: 16 września, godz. 20:00, Miejsce: Klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C







16-17 WRZEŚNIA

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA WE FROMBORKU

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa warto odwiedzić Frombork!

Tegoroczna jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”! Z tej okazji Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" jako obie instytucje funkcjonujące na Wzgórzu Katedralnym przygotowały niecodzienne atrakcje.

17 września 2022 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika

Tytuł wydarzenia: Połączeni dziedzictwem Kopernika

12.00 – Otwarcie wystawy poświęconej 110. rocznicy utworzenia na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku pierwszej izby pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi

Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"

Tytuł wydarzenia: Spoiwa, zworniki, ludzie

Wozownia Sztuk

11.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem - dzień 1 (zapisy: www.wozowniasztuk.pl)

Nowy Pałac Biskupi

11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 – Zwiedzanie wystawy “Dawni mieszkańcy i budowniczowie pałacu biskupiego” (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja

14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

16.00 – Przeboje Wielkiego Ekranu – koncert z okazji 50-lecia pracy twórczej Krzesimira Dębskiego w cyklu Wielcy Polacy w Historii (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

18 września 2022 r.

Wozownia Sztuk

9.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem - dzień 2

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja

14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Nowy Pałac Biskupi

16-18 WRZEŚNIA

DARMOWE DNI OTWARTE W SALSA ELBLĄG I START NOWYCH KURSÓW OD PODSTAW

W szkołach nowy rok szkolny, a w szkołach tańca nowy sezon taneczny.

Salsa Elbląg zaprasza na darmowe, pokazowe zajęcia taneczne w naszej szkole.

Przyjdź, spróbuj swoich sił w tańcu i wybierz zajęcia dla Ciebie.

Możesz wybrać zajęcia, podczas których tańczy się solo lub w parze.

Na zajęcia w parze możesz przyjść również bez osoby towarzyszącej.

Grafik zajęć, z których będzie można skorzystać w ramach Darmowych Dni Otwartych znajduje się w przypiętym poście!

Konieczne wcześniejsze zapisy: Jacek, 660-753-635, SalsaElblag@gmail.com

Termin i miejsce: 16-18 września, ul. 12 Lutego 25







17 WRZEŚNIA

DZIEŃ OTWARTY KLUBU KAJAKOWEGO UKS SILVANT KAJAK ELBLĄG

Klub Sportowy UKS SILVANT KAJAK ELBLĄG zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 17 września 2022 roku na przystani kajakowej przy ulicy Radomskiej 5 o godzinie 14. Podczas dnia otwartego prowadzony będzie nabór dzieci z roczników 2010-2013.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Co będzie się działo: Wspólny trening, pokazowy wyścig zawodników klubu, rodzinny wyścig na kajakach turystycznych (rodzic plus dziecko), możliwość zobaczenia profesjonalnego sprzętu i wypróbowania go, grill z trenerami i zawodnikami.

Co oferuje klub nowym zawodnikom: nauka pływania w kajaku, nauka pływania na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali oraz siłowni, najlepszą kadrę trenerską, obozy letnie i zimowe, wyjazdy na zawody, super atmosferę. Ale kajakarstwo to przede wszystkim szansa na wspaniałą przygodę, zawarcie przyjaźni na całe życie i realizację swoich marzeń.

Zapisz swoje dziecko i dołącz do naszej kajakowej rodziny. Numer kontaktowy 793 420 499.







17 WRZEŚNIA

KONCERT "WIERZĘ W LEPSZY ŚWIAT"

Koncert organizowany przez TVP. Na scenie m.in. Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Katarzyna Cerekwicka i Piotr Cugowski.

18 WRZEŚNIA

II MISTRZOSTWA ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

II Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych to propagowanie zdrowego stylu życia połączone z akcją charytatywną. Tegoroczna edycja ma na celu wsparcie rehabilitacji 5-letniego Piotrusia. Zapisy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.elektronicznezapisy.pl.

Organizator - Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech, współorganizatorzy - MOSIR Elbląg, Team Karaś Elbląg.







18 WRZEŚNIA

KWARTET - 50-LECIE SPEKTAKLU

Start: 17:00

Miejsce: Teatr im. A. Sewruka

ul. Teatralna 11, 82-300, Elbląg

Kultowa już historia czterech artystów poszukujących sensu życia, teatru i sztuki jako takiej.

Kwartet Bogusława Schaeffera to inteligentny i dowcipny teatr w wyśmienitej obsadzie, gdzie bohaterowie usiłują odpowiedzieć na pytania fundamentalne. Ambitna próba znalezienia uniwersalnego i niepodważalnego ideału sztuki w miarę rozwoju spektaklu przemienia

się w nieprzewidywalną grę z widzem, pełną żartów, przekomarzania i prowokacji, w trakcie której nikt nie może się czuć bezpieczny – ani aktorzy, ani publiczność odważnie włączana do występu.

Na oczach widzów tekst wybitnego polskiego kompozytora i ledwie zarysowana sytuacja dramatyczna stają się pretekstem dla fascynujących improwizacji znakomitych aktorów, którzy zostawiają sobie duży margines na zabawę z publicznością, dzięki czemu każdy spektakl jest zupełnie inny od pozostałych!

Wybitne aktorstwo, atmosfera „półprywatności", zmienność konwencji, zaskakujące widza niespodzianki – to wszystko składa się na oryginalne i dowcipne widowisko, które co wieczór zachwyca swoją niepowtarzalnością.

Zapraszamy zarówno miłośników teatru, jak i muzyki!

Autor: Bogusław Schaeffer

Reżyseria: Mikołaj Grabowski

18 WRZEŚNIA

MISTRZOSTWA POLSKI FORMACJI TANECZNYCH WRAZ Z AKADEMICKIMI MISTRZOSTWAMI POLSKI W ŚWIATOWIDZIE

Już 18 września (niedziela) o godzinie 14:00 rozpoczną się Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych wraz z Akademickimi Mistrzostwami Polski. O mistrzowski tytuł powalczą formacje z Warszawy, Radomia i Elbląga. Elbląg reprezentować będą dwa zespoły, które wystąpią w stylu standardowym. Zawody odbędą się w sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

- Podczas Mistrzostw każda formacja wykonuje sześciominutowy układ taneczny z czego sędziowie oceniają 4,5 minuty. Pozostały czas to niepunktowane show na wejście i zejście tancerzy. Jedynie w tym momencie możliwy jest układ dowolny, w którym mogą pojawić się nawet widowiskowe podnoszenia tancerek i elementy akrobatyczne – mówi Antoni Czyżyk, Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – Bardzo się cieszę, że Mistrzostwa Polski po raz kolejny zostaną zorganizowane w Elblągu. Dodatkową atrakcją dla publiczności będą Akademickie Mistrzostwa Polski, skierowane do par tanecznych, w których przynajmniej jeden z zawodników jest studentem wyższej uczelni – dodał Antoni Czyżyk.

Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych, które odbędą się w Elblągu, będą okazją do zobaczenia najlepszych polskich tancerzy. Organizatorom bardzo zależy, aby w turnieju wystąpili najlepsi, aby podzielili się z widzami pasją i żeby powalczyli o jak najlepszy wynik. W turnieju wystąpi kilkadziesiąt par tanecznych, które powalczą o trofea w różnych kategoriach.

Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych i Akademickie Mistrzostwa Polski | 19 września 2022 | sala widowiskowo-sportowa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu |

Organizatorami turnieju są Federacja Tańca Sportowego i CSE „Światowid” w Elblągu.

18 WRZEŚNIA

SATYA + HAGGEMY + TBA | 18.09 | MJAZZGA | ELBLĄG

18.09.2022 / Start 19:00

Mjazzga, Elbląg

Zagrają:

SATYA (ROCK/METAL) - GDAŃSK

HAGGEMY (ROCK/METAL) - GDAŃSK

TBA

20 WRZEŚNIA

HENRYK NITSCHMANN I ELBLĄG NA PRZEŁOMIE XIX i XX W.: WERNISAŻ WYSTAWY

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.” prezentującej stare druki i rękopisy z zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Bohaterem wystawy będzie Henryk Nitschmann, jedna z największych gwiazd lokalnej humanistyki.

Wystawa dostarczy doskonałej okazji, by przyjrzeć się postaci Henryka Nitschmanna – słynnego elblążanina, polonofila, entuzjasty twórczości Adama Mickiewicza i tłumacza polskiej literatury. Choć „odkryty” w Polsce już w latach 50. XX w. i eksponowany jako jedna z jasnych postaci okresu, określanego wówczas chętnie m. in. jako czas „pruskiego militaryzmu”, wciąż skrywa wiele tajemnic, a jego bogata spuścizna przechowywana w Bibliotece Elbląskiej zachęca do prowadzenia nowych, pogłębionych badań nad jego życiem i dokonaniami. Tłem dla przedstawienia jego sylwetki będzie XIX-wieczny Elbląg, miasto, w którym Nitschmann się urodził, umarł i przebywał przez szereg lat swojego wypełnionego różnorakimi aktywnościami życia. Kolejnym, pozostającym nieco w tle „bohaterem” wystawy są czasy Nitschmanna, jego życie przypadło bowiem w większości na XIX w., zwany z powodu mnogości zjawisk i wydarzeń, „długim wiekiem”. W bezpośrednim związku z działalnością Nitschmanna jako polonofila i tłumacza literatury polskiej pozostaje wreszcie czwarty aspekt wystawy, którym jest język polski na terenie Elbląga i Prus, także w okresie poprzedzającym narodziny elblążanina. Na wystawie prezentujemy zatem obok nitschmannianów również niezwiązane bezpośrednio z Nitschmannem polonika oraz inne obiekty z epoki. /fragment z katalogu, który będzie można otrzymać podczas wernisażu

Program wernisażu wystawy „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.”:

17:00 (Sala „U św. Ducha”) Powitanie gości oraz prezentacja programu wydarzeń

17:05 Sesja naukowa

• Elbląg u progu czasów nitschmannowskich w zapiskach pewnej anonimowej elblążanki z lat 1825-1830 – dr Radosław Kubus

• Nitschmannowskie Towarzystwo Filharmoniczne i inne elbląskie towarzystwa muzyczne i śpiewacze w XIX w. – dr Joanna Szkolnicka

• Kultura i sztuka w Elblągu w XIX i pocz. XX w. – Bartosz Skop

17:50 Koncert utworów kameralnych Henryka Nitschmanna w aranżacjach Michała Światkowskiego

18:15 Oprowadzenie po wystawie (Regioteka)

18:35 Oprowadzanie po wystawie (Dziedziniec)

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra





20 WRZEŚNIA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W BIBLIOTECE LITERACKIEJ - "SHUGGIE BAIN"

20 września, godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce “Shuggie Bain” Douglasa Stuarta

(moderatorka: Halina Samson; zgłoszenia: tel. 55 625 60 17)

O książce z opisu wydawcy:

Najgłośniejszy światowy debiut literacki ostatnich lat.

Powieść o granicach miłości, która rozbudza emocje i zostaje w człowieku na zawsze.

Młody Hugh Bain, zwany przez wszystkich Shuggiem, to samotny chłopiec, którego dzieciństwo przypadło na trudny okres lat osiemdziesiątych w robotniczym Glasgow i który mimo starań nie potrafi sprostać oczekiwaniom swojego otoczenia.

Jego matka, Agnes Bain, chciała od życia czegoś więcej. Marzyła o domu i o życiu na własny rachunek. Kiedy jej niewierny mąż postanawia odejść, kobieta i troje dzieci zostają uwięzieni w górniczym mieście, przetrzebionym przez reformy Margaret Thatcher. Agnes coraz częściej szuka ratunku w butelce i ostatecznie to na dzieciach spoczywa obowiązek uratowania matki. Jedno po drugim wszyscy ją opuszczają, aż zostaje tylko Shuggie.

Jej najmłodszy syn wierzy bowiem w matkę jak nikt i walczy o nią do samego końca. Sam jednak zmaga się z problemami – Agnes pragnie mu pomóc, jednakże z czasem uzależnienie przyćmiewa w jej życiu wszystko, włączając w to ukochanego syna.

Nominowana do wszystkich najważniejszych nagród literackich – w tym do National Book Award oraz Nagrody Bookera, którą zdobyła – opowieść o uzależnieniu, seksualności i miłości.

20 WRZEŚNIA

NAPISZ DYKTANDO I ZOSTAŃ "NAJLEPSZYM WARMIŃSKO-MAZURSKIM ORTOGRAFEM"

Chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz zasady poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii? Napisz dyktando i zostań „Najlepszym Warmińsko-Mazurskim Ortografem”.

20 września w CSE "Światowid" odbędzie się kolejna już edycja zmagań o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa. Dyktanda będą organizowane 20 września, dla trzech poziomów językowych: dla uczniów szkół podstawowych V-VI i VII-VIII, dla szkół ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych. Do konkursu zaprosimy przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in. samorządowców, dziennikarzy, policjantów, polityków, pielęgniarki, księgowe.

Tytuł laureatów zdobędą najlepsze zespoły (maksymalnie trzyosobowe) w poszczególnych kategoriach. Zwycięskie zespoły z każdej kategorii otrzymają nagrody - gry planszowe i karty upominkowe EMPIK, i wezmą udział w wielkim dyktandzie o tytuł „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa”.

Dyktanda rozpoczną się o godz. 09.00 w Galerii Nobilis (II piętro) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy przeczytać regulamin konkursowy zamieszczony poniżej, następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu.

Kartę należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl albo doręczyć osobiście do sekretariatu CSE „Światowid” w Elblągu do 18 września.

22 WRZEŚNIA

Z HUMOREM PRZEZ ŻYCIE: SPOTKANIE Z JACKIEM FEDOROWICZEM

Spotkanie ze znanym z ciętej riposty i wyjątkowego humoru, satyrykiem Jackiem Federowiczem. Będą wspomnienia, dużo opowieści i na pewno porządna dawka śmiechu. Wstęp wolny.

Jacek Fedorowicz – aktor, satyryk. Ukończył Wydział Malarstwa w gdańskiej PWSSP. Aktor studenckiego teatru Bim-Bom w Gdańsku. W 1960 zadebiutował w filmie „Do widzenia do jutra” Janusza Morgensterna. Współtwórca cyklicznych programów rozrywkowych w TVP: „Poznajmy się”, „Runda”, „Małżeństwo doskonałe”, „Kariera”. Zagrał w filmach m.in.: „Kryptonim Nektar”, „Lekarstwo na miłość”, „Walkower”, „Zawsze w niedzielę”, „Kochajmy syrenki”, „Małżeństwo z rozsądku”, „Polowanie na muchy”, „Milion za Laurę”, „Motodrama”, „Poszukiwany, poszukiwana”. W latach 1963-71 był współtwórcą cyklicznych programów rozrywkowych w Telewizji Polskiej, współautorem audycji radiowej „60 minut na godzinę” (1974-81). Po ogłoszeniu stanu wojennego zerwał kontakty z państwowymi środkami przekazu; publikował utwory w wydawnictwach i prasie “II obiegu”. Był też czynny w niezależnym życiu kulturalnym jako grafik (Komiks „Solidarność” – 500 pierwszych dni) i artysta estradowy. Autor programów satyryczno-politycznych rozpowszechnianych w latach 80. poza cenzurą. Od 1989 ponownie występował w telewizji i publikował w prasie, był m. in. autorem i głównym wykonawcą popularnego programu „Dziennik telewizyjny”. Autor książek, m. in. „Mistrz offu” , „Chamo sapiens”, „W zasadzie tak”, „Będąc Kolegą Kierownikiem…” i innych.

Rozmowę poprowadzi dziennikarz Marcin Michrowski.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „MOC książek – KsiążkoTerapia 2” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.







23 WRZEŚNIA

BESIDES W ELBLĄGU - KLUB MUZYCZNY MJAZZGA

Besides po pandemicznej przerwie wracają do grania!

Jak mówi sam zespół: Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż po pandemicznej przerwie zespół nareszcie wyruszy w trasę. Już tej jesieni pojawimy się w Polsce i za granicą prezentując m.in. materiał z płyty Bystanders, która doczeka się w końcu właściwej premiery na koncertach

Pojawi się też zupełnie nowy numer, zamykający tematykę „Bystanders”.

Nie możemy się już doczekać spotkań z Wami oraz wspólnego przeżywania emocji.

Zapraszamy!

Termin i miejsce: 23 września, Klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

Start - 20.00

23-24 WRZEŚNIA

OŻYW OBRAZ - WARSZTATY GRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY

Kolaże, animacje, uprzestrzennianie obrazów pod okiem artystów i wykładowców na uczelniach artystycznych - warsztaty graficzne dla młodzieży to propozycja Regionalnej Pracowni Digitalizacji na weekend – 23 i 24 września. Swoją wiedzą będą się dzielić Maciej Bohdanowicz i Michał GARY Garnowski.

Organizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu warsztaty mają na celu wspieranie idei ponownego wykorzystania graficznego zdigitalizowanych zabytków.

- Chcemy, aby cyfrowe zabytki dostały nowe życie, aby młodzi ludzie wzięli je na warsztat i spojrzeli na nie nowym okiem, nie jak na stare rzeczy w muzealnej gablocie, ale jak na inspirację do ciekawych prac – mówią organizatorzy warsztatów. – Przy okazji, wykonane podczas warsztatów prace, ich autorzy mogą przesłać na konkurs graficzny „ReKREACJE”, który również organizuje Regionalna Pracownia Digitalizacji.

PLAN WARSZTATÓW:

23 września godz. 16:00-19.30 – collage MACIEJ BOHDANOWICZ

Uczestnicy warsztatu otrzymają podstawy wiedzy technicznej oraz dowiedzą się, gdzie szukać materiałów i jak z nich korzystać zgodnie z prawem. Bazując na niekończących się zasobach archiwalnych znajdujących się w otwartym dostępie w internecie uczestnicy wykonają własne kolaże cyfrowe pod opieką prowadzącego zajęcia.

Maciej Bohdanowicz - doktor sztuk plastycznych, absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, adiunkt w Pracowni Projektów i Działań Rysunkowych w Instytucie Edukacji Artystycznej na macierzystej uczelni. Zajmuje się kolażem i grafiką cyfrową. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Entuzjazm, wiedzę i doświadczenie przekazuje nie tylko studentom ASP, ale również najmłodszym i nieco starszym adeptom sztuki w ramach różnych inicjatyw i projektów.

24 września godz. 10-13.30 i 15-18.30 – animacja, gif GARY GARNOWSKI*

Warsztaty z Garym Garnowskim to nauka animowania i uprzestrzenniania płaskich obrazów z użyciem programów z pakietu Adobe: Photoshop i After Effects. W ciągu 6-godzinnego kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować wybrane zdjęcia do animacji i ożywić je. Warsztaty dedykowane są osobom na dowolnym poziomie zaawansowania w obsłudze programów graficznych – prowadzący będzie dostosowywał złożoność zagadnień do potrzeb grupy.

*Uczestnicy muszą mieć własny komputer

Michał “Gary” Garnowski - absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artysta wizualny – jego głównym polem eksploracji jest wideo, projekcja, światło oraz ruch. Występuje regularnie jako VJ, miksując tworzone przez siebie animacje w czasie rzeczywistym z muzyką graną na żywo. Swoje umiejętności prezentował na licznych koncertach i wydarzeniach w Polsce i za granicą m. in. na Open’er Festiwal, Mama Vilnius Jazz Festiwal, Jazz nad Odrą, Soundrive, Biedowo Music Festival. Najlepiej czuje się, improwizując, co zaczerpnął od jazzmanów z którymi najczęściej występuje. Pracuje także przy projektach komercyjnych tworząc mappingi 3D i projekcje wielkoformatowe, animacje, motion design, montaż. Swoim doświadczeniem dzieli się jako asystent w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa oraz prowadzący przedmiot Generatywna Manipulacja Obrazem na Wydziale Intermediów w alma mater, oraz na prowadzonych warsztatach. Prywatnie wielbiciel rowerów i kawy.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty odbędą się w Pracowni Edukacyjnej na II piętrze CSE „Światowid”.

Zapisy mailowo na adres: rpd@swiatowid.elblag.pl

23-25 WRZEŚNIA

IX FESTIWAL LITERATURY WIELORZECZE

Festiwal Literatury Wielorzecze organizuje Stowarzyszenie Alternatywni z Elbląga. To spotkanie autorskie, warsztaty, koncerty, konkursy i inne wydarzenia, które łączy literatura.

24 WRZEŚNIA

BABIE LATO - FESTIWAL BANIEK I PIANY - POWITANIE JESIENI

Festiwalem piany i baniek powitamy 24 września na naszej Przystani jesień. Zapraszamy dzieci na imprezę Babie lato.

Zbliża się jesień – jedna z najpiękniejszych pór roku. Ponieważ lato w tym roku było upalne, z radością powitamy chłodniejsze miesiące. Zapraszamy wszystkie dzieci do radosnego powitania jesieni. Tego dnia zaplanowaliśmy świetną zabawę podczas piana party i puszczania baniek mydlanych.

Program:

piana party

bańki mydlane

farbki holi

wspólne rysowanie kredą po ulicy – temat: akwarium z morskimi stworami

gry i zabawy z animatorami

Ważne!

Prosimy zabrać ze sobą ubrania na zmianę dla dzieci.

Zapraszamy do naszej kawiarni na pyszne lody, ciasta, gofry, kawy. Skosztować to wszystko można na tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście.

Termin i godzina: 24 września, godz. 11, Miejsce: Przystań Grupy Wodnej

24 WRZEŚNIA

JOGA NA PRZYSTANI

24 września o godz. 10.00 Dorota Pawłow poprowadzi wyjątkową praktykę jogi na naszej Przystani. Wstęp wolny.

- Powitamy jesień

- Wypijemy ciepłą herbatę

- Zjemy śniadanie na świeżym powietrzu

- Odpoczniemy

- To też dobry moment, żeby odkryć, czego pragnie Twoja dusza i Dosza czyli Twoja prawdziwa natura (kropla ajurwedy) – mówi Dorota Pawłow.

Praktyki jogi Dorota Pawłow prowadziła na Przystani już dwukrotnie i cieszyły się one dużym powodzeniem. Zapraszamy więc ponownie. Warto zabrać ze sobą matę, ciepłe skarpety oraz bluzy.

24 WRZEŚNIA

GARMIN MTB SERIES ELBLĄG 2022

Inauguracja Garmin MTB Series 2022 na kultowych trasach elbląskiej Bażantarni. Zawodnicy będą mogli sprawdzić się w ramach rywalizacji "Góralem na Chrobrego" oraz w maratonie na dystansie MINI (ok. 25 km) lub MAXI (ok. 50 km). W ramach elbląskiej edycji Garmin MTB Series 2022 odbędą również zawody dla dzieci.







25 WRZEŚNIA

MARTA SZEFKE GROOVE BAND | MJAZZGA | ELBLĄG

Marta Szefke Groove Band to trójmiejski zespół z 6-letnim stażem, lecz jego członkowie z niejednego muzycznego pieca chleb już jedli. Wykonują muzykę autorską, w której czuć wpływy bluesa, rhythm'n'bluesa, soulu, jazzu, funky, z polskimi, niebanalnymi tekstami. Na pierwszy rzut oka niepozorni, ale podczas koncertów pokazują swe drugie oblicze - wychodzą z nich sceniczne zwierzaki rażące energią, charyzmą, feelingiem. Ten zwierzęcy magnetyzm sprawia, że mają wyjątkowy kontakt z publicznością i fantastycznie dogadują się na scenie. Ich debiut odbył się od razu w finale prestiżowego konkursu Suwałki Blues Challenge. Zespół wystąpił także m.in. na Gdynia Blues Festiwal, Blues w Leśniczówce, a także w ramach Sofar Gdańsk, jest również laureatem Konkursu Piosenki Osobistej w Świeciu. Ich debiutancka, jeszcze ciepła - bo ukazała się w kwietniu tego roku - płyta EP Złapać ostrość otrzymała patronat medialny RadioJAZZ.FM i Jazzpress. Piosenki z albumu zdążyły już zagościć na antenie stacji radiowych, m.in. Radio 357, Trójka, Radio Kultura, Radio Białystok, Radio Lublin, Radio Kielce, RadioJAZZ.FM, Radio RDC, Radio Afera, Polskie Radio 1030 Chicago, a także na Liście Polskich Przebojów Radia WNET. Płyta zbiera świetne recenzje, zaś sam zespół został nazwany „wybitnym” (Stanisław Danielewicz).

„Przekaz, szlachetny wokal, erudycja muzyczna – to wszystko znalazło swoje odbicie na pierwszym mini albumie grupy Marta Szefke Groove Band.” - Łukasz Dębowski, portal Polska Płyta/Polska Muzyka

„(…) [Kompozycje] odwołują się do takich wzorów, jak repertuar Raya Charlesa, Arethy Franklin, Erica Claptona, Otisa Reddinga, Stinga, Tiny Turner. (…) Większość z nich bez problemu może stać się radiowymi przebojami.” - Stanisław Danielewicz, Zawsze Pomorze

Skład zespołu: Marta Szefke - wokal, kompozycje, teksty, Krzysztof Pawłocki - gitara elektryczna, Dmytro Poeta - instr. klawiszowe, chórek, Bartłomiej Szefke – chórek, Krzysztof Hnatiuk - bas, Piotr Jankowski - perkusja

Termin i miejsce: 25 września, Klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

Start - 19.00







28 WRZEŚNIA

MUZYCZNE POWITANIE JESIENI

Jesień się zbliża, czas ją przywitać. Jak? Najlepiej muzycznie i z Elbląską Orkiestrą Kameralną - 28 września (środa) kameraliści organizują w Ratuszu Staromiejskim audycje muzyczne dla dzieci. Czeka nas wówczas podroż pełna przygód i emocji, tym bardziej że najmłodsi wcielą się w detektywów. Wspólnie z EOK i Aleksandrą Ostrowską odkryją tajemnice „Pani Jesień”, przekonamy się też, jakie sekrety kryją się wśród muzyków i wysłuchamy pięknych melodii z całego świata. I to dwukrotnie – start koncertów o 10:00 i 12:00.

28.09.2022, środa, 10:00 i 12:00

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy:

Aleksandra Ostrowska - prowadzenie

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

29 WRZEŚNIA

W KLUBIE KSIĄŻKOWYCH LUDKÓW

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami/opiekunami na zajęcia w Klubie Książkowych Ludków.

29 września, godz. 11:00 – inspiracją zajęć będzie książeczka „Trochę się zgubiłam” Chrisa Haughtona.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-3 lata w raz z opiekunem. W programie: zabawy i zajęcia plastyczne.

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

29 WRZEŚNIA

RW TRIO - SUN TOUR 2022 W KLUBIE MJAZZGA

Roman Wróblewski Trio to intrygująca mieszanka muzyki etnicznej, klasycznej oraz improwizacji. Niekonwencjonalny zestaw instrumentów oraz odmienność stylów w jakich na co dzień poruszają się muzycy zespołu, już na wstępie jest obietnicą wyjątkowej podróży w nieznane dotychczas brzmienia.

Zespół zaprezentuje nowe aranżacje kilku utworów z debiutanckiej płyty "3:47 AM" Romana Wróblewskiego, a także kilka świeżych kompozycji czerpiących z tradycji muzyki afrykańskiej oraz kultury bliskiego wschodu.

Koncert jest częścią europejskiej trasy promującej album "Sun" - premiera albumu 20.09.2022.

Roman Wróblewski - piano

Weronika Kulpa - wiolonczela

Luati Gonzalez - perkusja

Termin i miejsce: 29 września, Klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

Start - 20.00

30 WRZEŚNIA

VII MISTRZOSTWA ELBLĄGA W RUMMIKUB

Serdecznie zapraszamy na VII Mistrzostwa Elbląga w Rummikub, który odbędą się 30 września w Bibliotece Kostka w Elblągu.

Harmonogram turnieju:

16:45-17:00 - potwierdzenie obecności, ewentualne zapisy uczestników,

17:00 - rozpoczęcie turnieju

21:00 - przewidywane zakończenie turnieju

Info:

- w turnieju mogą wystartować wszyscy

- limit graczy: 50 osób

- osoby z miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe a zwycięzca awans na Mistrzostwa Polski 2022

Zasady turnieju:

- Minimalna wymagana liczba uczestników: 20 (aby turniej był kwalifikowany jako eliminacje), w przypadku zwykłego turnieju: 12

Organizator:

Mariusz Gągalski / Planszówkowy Zawrót Głowy

planszowkowyzawrotglowy@gmail.com

Miejsce:

Kostka - Biblioteka

Wybickiego 20

30 WRZEŚNIA

4 SZMERY W KLUBIE MJAZZGA

Działająca od 20 lat i pochodząca z Bochni formacja "4 szmery", znana jest z wykonywania coverów legendarnego AC/DC' Zespół ma na koncie dwie płyty z kompozycjami australijskiej legendy:

"No sheep till Muzyczna Owczarnia" - 2006

"Live after Death" - Koncert akustyczny PR III -2010 ( feat. Jacek Królik, Paweł Mąciwoda (Scorpions) Andrzej Nowak (TSA), Jan Gałach)

Zespół "4 szmery" tworzą :

Andrzej Tabor dr , Robert "Sierściu" Mastalerz voc, Grzegorz "Gabi"Gruca bg, Jacek Szwed Arkadiusz Kluczewski g

Do tej pory zagrał ponad 1000 koncertów, grając z największymi polskiego rocka:

TSA, IRA, Dżem, Perfect, Lady Pank, Hey, Proletaryat i wielu innych.

Zespół był gościem festiwali "Ku przestrodze", "Zew się budzi", "50 lat polskiego Big- Beatu","Igrzyska Rockowe" oraz gwiazdą największych zlotów Harley Davidson, występując u boku Saxon czy Black Label Society.Od 9 grudnia płyta "Roll" jest dostępna na wszystkich serwisach streamingowych na świecie.

Termin i miejsce: 30 września, Klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

Start - 20.00

DO 30 WRZEŚNIA

MALARSKIE FASCYNACJE DANUTY STANISZEWSKIEJ W LOKOMOTYWIE

Filia nr 4 Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza do oglądania prac malarskich autorstwa elblążanki, mieszkanki Zawady – Danuty Staniszewskiej. Wystawę zatytułowaną „Malarskie fascynacje” można oglądać do końca września, w godzinach pracy biblioteki.

Autorka o sobie:

„Jestem mieszkanką Zawady. Malarstwo jest moja wielką pasją. Maluję amatorsko od wielu lat, przeważnie olejno, czasami akwarelą lub akrylem. Brałam udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Zdobyłam wiele nagród i wyróżnień. Zapraszam serdecznie do oglądania moich prac.”

Więcej informacji:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90