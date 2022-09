II Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych. Biegniemy dla Piotrusia Luttera!

Pomysł zorganizowania mistrzostw, będących połączeniem zawodów biegowych z imprezą charytatywną, zrodził się w ubiegłym roku. W 2021 udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych — pieniądze pomogły niewidomej Mai. Tym razem organizatorzy i uczestnicy pomogą Piotrusiowi.

Pomysł był nasz i Wojtka Bartnickiego z Team Karaś Elbląg — jemu marzyły się mistrzostwa biegowe, nam — duża impreza charytatywna. I tak połączyliśmy siły — mówi Dorota Brzozowska ze Stowarzyszenia "Wystarczy Jeden Uśmiech".

— Dołączył do nas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i w tym roku — a dokładniej już w najbliższą niedzielę — odbędzie się druga edycja Mistrzostw Elbląga w biegach przełajowych — zapowiada pani Dorota.

Wracając jednak do roku 2021, udało się wówczas zebrać niemal 13,5 tysiąca złotych na pomoc kilkuletniej niewidomej Mai.

— Maja jest mieszkanką Elbląga. Przyszła na świat w 2015 roku, o cztery miesiące za wcześnie. Lekarze walczyli o jej życie. Udało się, jednak nie udało się uratować wzroku — Maja jest niewidoma. Skutkiem wcześniactwa są też zaburzenia psychoruchowe. Od początku przyjścia na świat dziewczynka wymaga wielu konsultacji specjalistycznych i terapii. Przed Mają i jej rodzicami jeszcze wiele lat rehabilitacji, by jak najbardziej usamodzielnić i przystosować dziewczynkę do dalszego życia. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Z tego też powodu podjęliśmy decyzję o wsparciu ich w tej niełatwej drodze — wyjaśniała w ubiegłym roku Dorota Brzozowska.

W tym roku uczestnicy mistrzostw pobiegną dla małego Piotrusia — elblążanina, który jest prawdopodobnie jedynym w Polsce dzieckiem z mutacją genu BMP4.

— Piotruś nie mówi, ma trudności z komunikacją, emocjami, z chodzeniem. Rodzice z całych sił walczą o względną samodzielność synka. To nieustanne wizyty u specjalistów, kolejne badania, rehabilitacje, orteza kilkukrotnie operowanej już stopy. Marzeniem jest turnus rehabilitacyjny, na który starają się zebrać pieniądze — informują organizatorzy niedzielnych zawodów.

A pani Dorota przyznaje: — Mam wrażenie, że los sam stawia na naszej drodze te dzieci, dowiadujemy się o nich przypadkiem, a zależy nam na tym, by w Elblągu o nich usłyszano, by pomoc trafiła do rodzin, którym jest bardzo potrzebna. Sama jestem mamą niepełnosprawnego dziecka, więc ten temat jest mi bliski.

Na co dzień działalność Stowarzyszenia "Wystarczy Jeden Uśmiech" nie skupia się jednak wyłącznie wokół najmłodszych mieszkańców Elbląga.

— Codziennie gotujemy i rozwozimy obiady schorowanym seniorom, którzy nie są w stanie wyjść z domu. A jeżeli chodzi o pomoc dzieciom, dwa razy w roku — przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem — organizujemy też akcję pod nazwą "Paczka dla dzieciaczka" — paczki trafiają wówczas do rodzin uboższych, wykluczonych społecznie czy dzieci będących podopiecznymi miejskich placówek — informuje pani Dorota.

Na niedzielny bieg zorganizowanym z myślą o Piotrusiu, zapisało się ponad 300 osób. Zawody odbędą się w Bażantarni. Impreza składa się z trzech biegów: biegu głównego — 10 km, biegu dodatkowego — 5 km, oraz biegu dla dzieci i młodzieży. Start biegu dzieci i młodzieży — godz. 10:00, start biegu dodatkowego — godz. 11:00, start biegu głównego — godz. 12:00.