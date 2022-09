BalticCup: Tańsze bilety tylko do końca weekendu!

22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „BalticCup" oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 – te imprezy taneczne rozpoczynają się już 7 października, potrwają do 9 października. Co ważne, można jeszcze nabyć bilety w cenie promocyjnej!

MFT „BalticCup” organizowany jest od 2000 roku i jest to jeden z największych festiwali tańca w Europie, a z całą pewnością największy w regionie Morza Bałtyckiego. Przez trzy dni najlepsze pary taneczne zmagają się w Elblągu pod okiem międzynarodowej komisji sędziowskiej, startując w wielu kategoriach wiekowych i obu stylach tanecznych. W tym roku będziemy gościć również najlepszych na świecie tancerzy rywalizujących w Mistrzostwach Świata Par Standardowych u-21.

Uwaga - promocja!

Do 18 września (włącznie) bilety nabyć można w promocyjnej cenie 30 złna trybuny hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej.

• online-> https://bilet.swiatowid.elblag.pl• w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30• w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00