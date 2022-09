Przekop Mierzei Wiślanej: Droga wolności, szans i możliwości

Miniona sobota przejdzie do historii. 17 września — przy okazji ważnej dla Polski rocznicy — nastąpiło uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. — To droga wolności, nowych szans i nowych możliwości — mówił premier Mateusz Morawiecki.

Dziś jest szczególny dzień — 83 lata temu Związek Sowiecki do spółki z nazistowskimi Niemcami zaatakował Polskę i ostatecznie zniszczył nasze państwo. Odebrał nam wolność, wtedy i później — aż do 1989 roku i przemian politycznych, które wtedy się zaczęły — po długiej walce realizowanej przez kolejne pokolenia a na końcu przez ludzi Solidarności — przypominał prezydent Andrzej Duda przy okazji uroczystego otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną.

— Dzisiaj po latach tę suwerenność odzyskujemy i odbudowujemy siłę na wybrzeżu, pokazując, że jesteśmy zdolni realizować wielkie inwestycje na przekór wszystkiemu — podkreślał Andrzej Duda.

I zaznaczał: — Mimo trudnego położenia geopolitycznego Rzeczypospolitej Polskiej w tej części Europy, od ponad tysiąclecia, mimo wichrów i wojen, które przyginały nas często do ziemi, milionowych strat w narodzie, osobistych tragedii polskich rodzin, wszystkich przeciwności, trudnych czasów oraz lat komunizmu Polska zwycięża — zwycięża dziś tutaj — na Mierzei Wiślanej.

— To jest wielkie zwycięstwo Polski, patriotów i wszystkich tych, którzy rozumieją znaczenie suwerenności. To zwycięstwo tych, którzy rozumieją, że państwo, które uważa się za poważne, jest państwem bez kompleksów, a zwłaszcza bez kompleksu niższości. Państwo, które rozumie swój potencjał, swoją historię i swoje znaczenie, nie może pozwolić sobie na to, by być państwem zależnym, że nie może pozwolić sobie, aby ktoś inny decydował o jego ważnych strategicznych sprawach — mówił prezydent.

Głos zabrał również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

— Otwarcie tego kanału to efekt woli, której inspiracją jest patriotyzm — zaczął.

— Chodzi zarówno o patriotyzm ogólnopolski, odnoszący się do państwa, prowadzący do wniosków, że nie możemy być zależni i sami decydować o własnych sprawach, jak i patriotyzm lokalny mieszkańców Warmii i Mazur — tych wszystkich, którzy chcieli, by ta ziemia się rozwijała, a port elbląski mógł być czwartym portem Rzeczypospolitej i mógł przyczyniać się do rozwoju, i do walki z klęską, która tak długo prześladowała tę ziemię — klęską bezrobocia — kontynuował szef PiS.

Jarosław Kaczyński wspomniał m.in. o tym, jak zaangażowany w realizację inwestycji na Mierzei Wiślanej był nieżyjący już elbląski poseł PiS Jerzy Wilk.

— Wierzę, że otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną to początek czwartego portu Rzeczypospolitej, że to nowy impuls dla rozwoju tej ziemi, ale przede wszystkim tego, by Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna i była liczącym się państwem — powiedział Kaczyński.

— Otwierany dzisiaj kanał żeglugowy to droga wolności, nowych szans i nowych możliwości. Zrywamy dzisiaj — symbolicznie — w dniu 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę ostatnie pęta naszej — w gruncie rzeczy — zależności, naszego uzależnienia od Związku Radzieckiego, a później od Federacji Rosyjskiej — zaznaczał za to premier Mateusz Morawiecki.

Polityk podkreślał, że Morze Bałtyckie daje Polsce niesamowite szanse rozwojowe, które, jak ma nadzieję premier Morawiecki, zostaną wykorzystane.

W uroczystości otwarcia kanału uczestniczyli również lokalni samorządowcy, a wśród nich m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińskiego Gustaw Marek Brzezin czy prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

— To inwestycja, która w perspektywie znacząco wpłynie na rozwój gospodarczy regionu i Elbląga. Elbląski samorząd od początku podejmował działania zmierzające do tego, aby Elbląg powrócił na mapę morską Polski. Wielu wtedy uważało nas za marzycieli. Dziś przekop jest faktem, z czego się bardzo cieszę. Pozostaje ostatnia prosta, aby Elbląg i nasz port morski miał szansę na pełny rozwój. By nasze miasto mogło w pełni skorzystać z otwarcia kanału, należy pogłębić ok. 900 metrów toru dostępowego w rzece Elbląg do 4,5 m — przekazuje Wróblewski.

Na całość zadania — przypomnijmy — składa się jeszcze II i III etap budowy. Po ich zakończeniu kanał żeglugowy pozwoli przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany jednostkom o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów i szerokości do 20 metrów.