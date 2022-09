Elbląg: Pożar w mieszkaniu przy ul. Kochanowskiego. Zginęła w nim 67-letnia kobieta. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 1 wypadek drogowy i 16 kolizji. Zatrzymano 6 nietrzeźwych kierujących. Pod nadzorem prokuratury śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach pożaru. Zginęła w nim 67-letnia elblążanka.

Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb. Policjanci zabezpieczali, między innymi koncert na bulwarze Zygmunta Augusta, przejazd rowerowy, mecz piłki nożnej oraz dożynki w Młynarach. Policjanci prewencji interweniowali 130 razy. Na ulicach wylegitymowali 320 osób. 8 z nich zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 34 mandaty karne, 51 razy pouczano i skierowano do sądu 14 wniosków o ukaranie.

Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 1 wypadek drogowy i 16 kolizji. Do wypadku doszło w niedzielę (18 września br.) na ul. Kopernika w Pasłęku. Tam został potrącony rowerzysta. Z obrażeniami głowy i miednicy trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 75 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym aż 4 razy 50+). Rekordzista jechał mercedesem ulicą Dąbka. 19-latek miał na liczniku 123 km/h. Stracił prawo jazdy. Policjanci nałożyli 75 mandatów, w 32 przypadkach pouczali i skierowali do sądu 8 wniosków. Przebadali na obecność alkoholu 278 kierujących. Wśród nich było 6 nietrzeźwych. Niechlubny rekordzista to kierujący samochodem renault zatrzymany pod Pasłękiem. Miał 3 promile alkoholu w organizmie.

Ponadto pod nadzorem prokuratury śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach pożaru. Doszło do niego w niedzielę (18 września br.) przy ul. Kochanowskiego w Elblągu. Zginęła w nim 67-letnia elblążanka.

KMP Elblkąg