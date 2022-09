II Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych. Piotruś Luttera może liczyć na wsparcie elblążan [ZDJĘCIA]

Piotruś w swoich zmaganiach miał dotychczas największe wsparcie w nas — rodzicach i od swoich najbliższych, ale ostatnia niedziela to zmieniła. Okazało się, że naszemu synkowi kibicuje wiele osób, a dzięki organizatorom i uczestnikom II Mistrzostw Elbląga w biegach przełajowych Piotruś ma teraz szansę rozwinąć skrzydła — przekazują rodzice małego elblążanina.

Dzięki Stowarzyszeniu "Wystarczy Jeden Uśmiech" i pani Dorocie Brzozowskiej o problemach zdrowotnych Piotrusia usłyszał świat zewnętrzny. Nasz skarb od pierwszych dni swojego życia musi mierzyć się z tym, co przynosi los. Piotruś był dzielny od samego początku i jest dzielny do dziś — mówi Anna Luttera, mama chłopca.

— Dzięki II Mistrzostwom w biegach przełajowych środki, które zostały zebrane, będą przeznaczone przede wszystkim na najważniejszy cel, jakim jest komunikacja. Piotruś nie mówi, nie może wyrazić tego, co czuje, a co za tym idzie, ma problem ze swoimi emocjami. Nikt go nie rozumie, nikt nie wie, czego oczekuje, co chce robić i czego pragnie, co sprawia mu radość, a co go złości. Jest sam w swoim zamkniętym świecie, oczywiście próbuje się z nami komunikować, ale jest mu bardzo ciężko. To dzięki zebranym funduszom będzie mógł się rehabilitować i uczyć, co pozwoli mu otworzyć się na świat i ludzi — przyznają rodzice Piotrusia.

Lista podziękowań jest długa. Za organizacją wydarzenia stoi wspomniane Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech" oraz Team Karaś Elbląg, współorganizatorem imprezy był elbląski MOSiR, a patronat honorowy nad zawodami objął prezydent Witold Wróblewski.

— Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był wyjątkowy — sponsorom, partnerom i oczywiście uczestnikom. Osobom, które zatroszczyły się o to, by ten dzień pełen był atrakcji, dziękujemy restauracji, która przygotowała posiłki dla wszystkich uczestników i dziękujemy Dziennikowi Elbląskiemu za nagłośnienie wydarzenia i przedstawienie naszej historii — mówi pani Ania.

I dodaje: — Przepełnia nas ogromna wdzięczność, dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. A specjalne podziękowania przekazujemy pani Dorocie Brzozowskiej i jej mężowi, którzy dali z siebie 300 procent, by wydarzenie doszło do skutku. Pani Dorota zasługuje na uznanie za swoją siłę, energię i cudowne serce, które okazała, angażując się w pomoc Piotrusiowi całą sobą.

— Teraz marzenia nasze i naszego synka mogą zacząć się spełniać, widzimy wreszcie nadzieję na lepsze jutro! Jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy mieli w tym swój udział! Jesteście wspaniali — podsumowuje mama Piotrusia.

Za to pani Dorota Brzozowska przekazuje: — Chciałabym podziękować wszystkim obecnym. Bardzo cieszę się, że po raz drugi tyle osób chciało wesprzeć kolejne niepełnosprawne dziecko. Mam nadzieję, że trzecie mistrzostwa będą cieszyć się podobnym, albo i większym zainteresowaniem. Jako jedna z organizatorek tego wydarzenia, jestem po prostu przeszczęśliwa, że tak liczne grono okazało Piotrusiowi swoje wsparcie.

Już wkrótce przedstawimy Wam bliżej działalność Stowarzyszenia "Wystarczy Jeden Uśmiech", któremu z całych sił kibicujemy, a o tym, co słychać u Piotrusia, będziemy Was na bieżąco informować.