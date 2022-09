Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup 2022: Został już tylko tydzień!

Siedem dni zostało do wielkich tanecznych wydarzeń – Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21. Piękno tańców standardowych, gorące latynoamerykańskie rytmy oraz popisowe występy mistrzów – Elbląg po raz kolejny stanie się stolicą tańca.

22. edycja MFT „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Tradycją turnieju jest, że podczas sobotnich i niedzielnych finałów publiczności prezentują się najlepsi z najlepszych tancerzy. Prestiż imprezy podnoszą sędziowie, którzy w swojej karierze zawodowej byli mistrzami Polski, Europy i świata. Imprezę prowadzi niezmiennie od lat Danuta Niemczynowicz-Przekop, dzięki której MFT „Baltic Cup” ma swój niepowtarzalny klimat.

W turniejowych zmaganiach wystąpią także elblążanie.

- Większość par trenujących na co dzień w Elbląskim Klubie Tańca „Jantar” zatańczy podczas MFT „Baltic Cup”. Filozofią naszego klubu jest rywalizowanie z najlepszymi. Wszystko po to, by podnosić swój poziom taneczny – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Miłośnikom tańca nie trzeba przypominać, że MFT „Baltic Cup” to prestiżowy festiwal i największa tego typu impreza w rejonie Morza Bałtyckiego. Niezdecydowanym podpowiadamy, że sportowych emocji podczas tej imprezy nie zabraknie. Owacje na stojąco dla najlepszych, łzy wzruszenia tancerzy, których setki godzin ćwiczeń zostały docenione przez jurorów. Rozstrzygnięcie, która z par zdobędzie tytuł Mistrzów Świata Par Standardowych u-21 – wszystko to podczas tanecznego święta, które odbędzie się w dniach 7-9 października w Elblągu.