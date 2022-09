Daniel Moszkowicz mistrz Aikido i członek Elbląskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai o swojej pasji [ROZMOWA]

Sztuki walki większości z nas zapewne kojarzą się z filmami, w których grał Bruce Lee czy Jackie Chan. Jednak rodzajów sztuk walki nie sposób zliczyć, a jedną z popularniejszych i uznawaną za najbezpieczniejszą jest Aikido, które wywodzi się z Japonii.

Czym się charakteryzuje ta sztuka walki, jakie są korzyści z jej ćwiczenia i gdzie w naszym mieście można uprawiać Aikido? O tym wszystkim opowiada Daniel Moszkowicz – trener, a konkretnie mistrz Aikido posiadający 2 DAN Aikido Aikikai (stopień mistrzowski w Aikido – przyp. red.) i członek Elbląskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai.

– Jakie są początki Aikido?

– Aikido zostało skodyfikowane przez O'Sensei Morihei Ueshibę po II Wojnie Światowej. Twórca Aikido oparł sztukę i dźwignię na wpół mitycznym nurcie aiki-jutsu, a pracę nóg i sztukę posługiwania się Bokkenem, czyli japońskim tradycyjnym mieczem, na tradycyjnej szermierce kenjutsu. Jak żadna inna sztuka walki, Aikido kładzie nacisk na morale i psychologiczny wymiar działania oraz na odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka w całym procesie treningu i walki. Ruchy prowadzone po elipsach i kołach, charakterystyczne dla Aikido, oprócz umiejętności walki, znakomicie nadają się jako ćwiczenia usprawniające, koordynujące wady postawy. Dla wszystkich ćwiczących Aikido jest również świetnym sposobem na rekreację ruchową. Ale przede wszystkim jest to piękna idea łączenia ludzi z różnych płci, profesji i w różnym wieku.





Trzeci z prawej Shihan Piotr Borowski 6 DAN Aikido Aikikai, czwarty z prawej Abdel Aziz Achadad 5 DAN Aikido



– A czym się różni Aikido od pozostałych sztuk walki, takich jak na przykład judo czy karate?

– Aikido jest jedyną sztuką walki, która nie jest nastawiona na atak ani na wyrządzenie krzywdy napastnikowi, w przeciwieństwie do innych sztuk walki, które bez ataku nie mogą funkcjonować. Tu natomiast jest zupełnie przeciwnie. Zarówno Aikido, karate, jak i judo ma wspólne korzenie. Aikido przede wszystkim nie jest dyscypliną sportową. Aikido jest oparte na technikach samoobrony. W judo są rzuty, a dźwignia może zostać zrobiona dopiero na końcu techniki – są tam techniki trzymania, przyduszenia. W judo nie można rzucać poprzez stosowanie dźwigni, a w Aikido jak najbardziej można wykorzystywać rzuty i dźwignie w każdym momencie techniki – czyli na początku, w środku i na końcu. Z kolei karate jest oparte głównie na blokach i atakach, więc nie ma tutaj zakończenia poprzez unieruchomienie.





Staż w Elblągu z Shihanem Piotrem Borowskim 6 DAN Aikido Aikikai wraz z Abdelem Aziz Achadad 5 DAN Aikido z Maroka w ramach rewizyty



– Aikido jest uznawane za jedną z tych sztuk walki, które można uprawiać w każdym wieku i bez względu na płeć. Jest ona bezpieczna także dla osób starszych. Jakie są korzyści z ćwiczenia Aikido?

– Twoja przygoda z Aikido zaczęła się od tego, że chciałeś się nauczyć samoobrony. Co dziś daje ci Aikido?

– Na treningach Aikido nauczyłem się unikania konfrontacji i bronienia się tak, żeby nie zrobić krzywdy atakującemu, tylko zneutralizować jego atak w taki sposób, by po unieruchomieniu móc z nim „porozmawiać”. I to był u mnie główny powód.

Co mi daje Aikido? Treningi pozwalają mi utrzymać bardzo dobrą kondycję oraz sprawność fizyczną. Dzięki Aikido jestem lepiej zorganizowany, tolerancyjny, wyrozumiały. Aikido nauczyło mnie lepiej zarządzać ludźmi i czasem. Aikido ciągle się rozwija, koreluje właściwie z moim życiem osobistym. Uczy, że nie należy się poddawać i po porażce należy się podnieść, wyciągnąć wnioski i starać się unikać błędów z przeszłości. Techniki Aikido ciągle ewoluują i ciągle uczymy się czegoś nowego, dostosowujemy nowe techniki do nowych rodzajów ataków. To jest coś, co wykorzystuję w moim życiu.

– W naszym mieście funkcjonuje Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai, które zrzesza osoby chcące uprawiać Aikido. Jak można przeczytać na stronie stowarzyszenia, funkcjonuje ono od 1 marca 2003 roku, choć pierwsze spotkania i regularne zajęcia trwają już od 18 stycznia 2002 roku. Jednak Aikido w Elblągu pojawiło się znacznie wcześniej, bo w połowie lat 90., a dokładniej od września 1995 roku.

– Ćwiczymy pod okiem Shihan'a Piotra Borowskiego (Shihan – tytuł przyznawany instruktorom japońskich sztuk walki poziomu mistrzowskiego), który ma stopień 6 DAN Aikido Aikikai. Jest to jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli kilku pokoleń instruktorów Aikido w Polsce i na świecie. Na przestrzeni 27 lat aikidocy w Elblągu znacząco się rozwinęli, zdobywając zarówno stopnie uczniowskie – czyli Kyu, jak i mistrzowskie – DAN. Sam posiadam 2 DAN Aikido Aikikai.

Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai zorganizowało wiele staży w Elblągu, które prowadził między innymi nasz nauczyciel Shihan Piotr Borowski 6 DAN Aikido Aikikai. Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai jest zaangażowane również w pomoc w rozwoju Aikido w Afryce, w takich krajach jak Maroko, Kenia i Tanzania.





Shihan Piotr Borowski 6 DAN Aikido Aikikai na treningach w Kenii



– Wszyscy, którzy są zainteresowani trenowaniem Aikido, mogą w każdej chwili dołączyć na treningi Elbląskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai. Jak trzeba się przygotować?

– Treningi u nas odbywają się w poniedziałki w hali MOS przy ul. Kościuszki 77 od godziny 20:00 od 21:00 oraz w środy w Hali Widowiskowo-Sportowej na Grunwaldzkiej 135 od 20:00 do 21:30. Jeśli chodzi o strój, to preferujemy kimono, ćwiczymy na bosaka – początkujący zazwyczaj ćwiczą w spodniach dresowych i zwykłej koszulce. Treningi są na tatami – profesjonalnej macie. Ćwiczenia i intensywność zajęć jest dostosowana do zaawansowania grupy, więc bez obaw na nasze zajęcia mogą przyjść również osoby początkujące i mniej wyćwiczone.





Yukimitsu Kobayashi 7 DAN Aikido Aikikai i Daniel Moszkowicz z synem na stażu w Polanicy-Zdroju



A co o trenowaniu tej sztuki walki sądzą inni aikidocy?

Zadaliśmy to pytanie kilku uczestnikom zajęć organizowanych przez Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai.

– Dla mnie Aikido to jest wypełnienie czasu wolnego, hobby, pasja – podkreśla aikidoka Mariusz. – Aikido utrzymuje mnie w dobrej kondycji psychofizycznej. W połowie lat 90., jak zaczęło się Aikido w Elblągu, było to czymś innowacyjnym. Po kilku treningach odnalazłem się w Aikido i ćwiczę do dzisiaj. W mojej pracy w ochronie techniki Aikido wielokrotnie i skutecznie wykorzystywałem w różnych sytuacjach.

A jego imiennik, który również trenuje Aikido, przyznaje: – Moja przygoda rozpoczęła się w sezonie 2008/2009, po tym jak stwierdziłem, iż potrzeba mi zmiany w moim podejściu do życia i definitywnie większej aktywności ruchowej. Musiałem i chciałem się pozbyć szpanerskiego brzuszka, a Aikido było moim marzeniem. Aikido odegrało ważną rolę w moim podejściu do ludzi i stresujących sytuacji. Stałem się mocniejszy psychicznie i wrażliwszy na słabsze jednostki. Uwielbiam uczyć nowe/młode pokolenia w podejściu do nowych wyzwań i zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na co dzień.

– Towarzyszyłem mojemu synowi na treningach w grupie dziecięcej. I postanowiłem sam spróbować swoich sił na treningach Aikido dla dorosłych, ponieważ mi się to spodobało – zaczyna aikidoka Andrzej posiadający tytuł 1 DAN.

– W młodości trenowałem judo i karate. Wydawało mi się, że Aikido jest połączeniem tych dwóch sztuk walki i że łatwo się w nim odnajdę. Judo i karate są dyscyplinami podporządkowanymi sportowej rywalizacji z przeciwnikiem. W Aikido widzę, że rywalizuję z własnymi słabościami i niedoskonałościami, a przy tej rywalizacji niezbędna jest druga osoba ćwicząca, co wpływa na dobrą atmosferę w grupie. A do tego byłem zafascynowany elementami kenjutsu, stanowiącą integralną część Aikido – czyli walka mieczem samurajskim, co było dla mnie zupełną nowością, czego bardzo chciałem spróbować. Jednak trenując Aikido, musiałem uczyć się od nowa, wyeliminować niektóre stare nawyki. Ale najciekawsze jest to, że w miarę upływu lat ćwiczenia umiejętności zdobyte na judo i karate okazują się niezbędne w Aikido.

Agata Tupaj