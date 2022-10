Polacy mistrzami świata w judo osób z zespołem Downa

W dniach 1 i 2 października w miejscowości Funchal na portugalskiej wyspie Madera odbyły się 3. Mistrzostwa Świata w Judo Osób z Zespołem Downa. Na miejscu swoich reprezentantów miał Elbląg.

Organizatorem mistrzostw była federacja Sports Union for Athletes with Down Syndrome (SU-DS), a koordynatorem w Polsce Fundacja SONI.

Reprezentacja Polski liczyła dziesięciu zawodników z następujących klubów:

Ada Judo Fun Gdańsk: Zuzanna Urbańska, Oliver Trepiński, Radosław Siejka, Tymoteusz Kełpiński, Adam Zimny; Judo FIGHT CLUB Warszawa: Michał Miszkowski; IKS ATAK Elbląg: Adam Wiśniewski, Marcin Liszcz, Konrad Szumski, Mateusz Bielecki.

Cała drużyna spisała się na medal, zdobywając indywidualne krążki. Jako team biało-czerwoni wrócili do kraju z tytułem mistrzów świata, nie ustępując miejsca reprezentacji Włoch i Portugalii.

Elbląską drużynę IKS ATAK do startu przygotowali trenerzy Paulina Dąbrowska

i Michał Dąbrowski. Trener Michał wspierał także zawodników podczas wyjazdu.



Gratulujemy serdecznie wyników zawodnikom i trenerom. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wsparli nas i przyczynili się do sukcesu judoków.

IKS Atak Elbląg

Poniżej poszczególni medaliści w swoich kategoriach wagowych:

60 kg:

srebro - Tymoteusz Kełpiński

brąz - Mateusz Bielecki

73 kg:

złoto - Olivier Trepliński

srebro - Adam Wiśniewski

81 kg:

złoto - Marcin Liszcz

brąz - Konrad Szumski

66 kg:

złoto - Michał Miszkowski

brąz - Adam Zimny

50 kg:

złoto - Radek Siejka,

48 kg:

złoto - Zuza Urbańska