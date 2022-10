Elbląg: Alicja Król i wystawa "Czas na gwasz" w Światowidzie

Zapraszam elblążan, elblążanki, miłośników i miłośniczki sztuki, wrażliwców... Wszystkich, którzy są ciekawi tego, co mogą stworzyć osoby z głowami pełnymi pomysłów, które niekoniecznie tworzą zawodowo — mówi Alicja Król. Prace amatorów i profesjonalistów będzie można podziwiać w elbląskim Światowidzie.

A uczestników projektu łączy technika i format. Wszyscy zaproszeni przez Alicję Król do stworzenia prac zgłębiali tajniki malarstwa gwaszowego, tworząc obrazy w dużym formacie — 100 na 70 cm.

Gwasz to farba wodna, nieco zapomniana technika rzadko jest używana w tak zwanej sztuce młodej. Projekt "Czas na gwasz" powstał w ramach przyznanego przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Stypendium dla Młodych Twórców "Promocje 2021". Celem wystawy jest promocja techniki gwaszowej przy wyjściu z założenia, że jeśli nikt teraz w niej nie maluje, to może malować w niej każdy.

— Wystawa jest zwieńczeniem projektu, który miał za zadanie popularyzację tej techniki. Zaprosiłam do swojej pracowni różnych twórców, podczas kameralnych spotkań malowaliśmy i wymienialiśmy się doświadczeniami artystycznymi. Podczas wystawy będzie można zobaczyć na własne oczy to, co powstało podczas naszych twórczych spotkań — przekazuje Alicja Król.

— Co ciekawe, osoby, które zaprosiłam do tworzenia obrazów, nie widziały prac pozostałych twórców, więc i dla nich wystawa będzie swego rodzaju niespodzianką. Nie ujawniamy też, kto jest profesjonalnym artystą, a kto amatorem, więc uczestnicy wystawy będą mogli trochę zabawić się w zgadywanie, kim są autorzy zaprezentowanych w Światowidzie prac — dodaje elbląska artystka.

Oprócz prac Alicji Król do 8 stycznia w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu swoje prace, które powstały w ramach projektu "Czas na gwasz" zaprezentują również: Agata Dobrowolska, Hanna Utrata, Agata Marcinkowska-Fedeczko, Kamila Kornacka, Anna Karatkiewicz, Krzysztof Dobrowolski, Anna Sokołowska, Laura i Lilia Bork, AyaVarsha, Bogdan Kiliński, Mateusz Sobolewski

Beata Wąsik i Wiktoria Ram.