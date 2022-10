Hasło Kongresu #RazemMożemyWięcej doskonale oddaje atmosferę panującą wśród organizacji działających na rzecz utrwalania pamięci o historii Polski — mówi Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, których serca biją w rytm Mazurka Dąbrowskiego, a słowo "patriotyzm" nie jest tylko sloganem reklamowym.

W dniach 4-6 listopada 2022 roku w Elblągu odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Patriotyczny. Podczas kongresu zaprezentowana zostanie działalność organizacji pozarządowych, a także instytucji zajmujących się krzewieniem wiedzy i patriotyzmu, tematami tradycji, kultury oraz martyrologii narodu polskiego, doświadczeń związanych z etosem walki o wolność i niepodległość.

Inicjatywa ma na celu nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, młodzieżą oraz edukację młodego pokolenia Polaków. Podzielone tematycznie bloki – panele pozwolą na przedstawienie osiągnięć, przykładów skutecznych działań uczestników, a także rozwój i przyszłość organizacji.

Spotkanie stwarza okazję do omówienia najbardziej palących i istotnych, dla działalności patriotycznej, problemów. Kongres organizowany jest pod hasłem – #RazemMożemyWięcej, dlatego jego obrady zakończy przygotowana, wspólnie ustalona przez jego uczestników, rezolucja.

4 listopada podczas uroczystej inauguracji Kongresu, będzie można obejrzeć monodram Przemysława Tejkowskiego "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki". Spektakl jest sceniczną dokumentacją życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, opartą na jego własnych pamiętnikach od momentu dobrowolnego pojmania w Warszawie, poprzez działalność w Auschwitz, aż po śmierć z rąk komunistycznych zbrodniarzy w maju 1948 roku. W sobotę koncert zagra Norbert Smoliński wraz z Dziecięcą Ferajną oraz Soul Sanok. W wydarzeniu wezmą udział także klasy mundurowe, młodzież szkolna i harcerze.

W trakcie wydarzenia zostaną wręczone odznaczenia państwowe oraz pamiątkowe statuetki dla osób, które z poświeceniem od lat krzewią patriotyzm wśród młodego pokolenia Polaków i swoją postawą każdego dnia wskazują kierunek działania dla wszystkich szczerze miłujących Ojczyznę.

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, legendarnego Dowódcy 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Współorganizatorzy: Fundacja Pokolenie Walecznych, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość oraz Fundacja Non Notus.

Formularz rejestracji dostępny jest TUTAJ. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, których serca biją w rytm Mazurka Dąbrowskiego, a słowo "patriotyzm" nie jest tylko sloganem reklamowym. Głęboko wierzymy, że Razem naprawdę Możemy Więcej.

— Hasło Kongresu #RazemMożemyWięcej doskonale oddaje atmosferę panującą wśród organizacji działających na rzecz utrwalania pamięci o historii Polski. Jestem przekonana o tym, że działając wspólnie na rzecz naszej Ojczyzny i Bohaterów, oddając hołd pokoleniom Polaków, dzięki którym żyjemy w Wolnej i Niepodległej Polsce, stajemy się częścią sztafety pokoleń, wytyczając szlak, którym powinno podążać młode pokolenie — mówi Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

— Społeczne, oddolne inicjatywy, które służą zbliżaniu i podejmowaniu współpracy środowisk patriotycznych to niezwykle ważny aspekt działalności odnawiania i tworzenia polskiej państwowości. Praca organizacji pozarządowych, działających na niwie przywracania pamięci i budowania świadomości historycznej społeczeństwa, zarówno lokalnego, regionalnego jak i ogólnokrajowego jest doskonałym przykładem działalności propaństwowej. To z niej wynika swoisty patriotyzm, który charakteryzuje się pozytywistycznym zaangażowaniem wielu osób, uzupełniającym pracę agend państwowych i samorządowych, a nawet nadawanie kierunku rozwoju lokalnych środowisk. Zatem do dzieła - #RazemMożemyWięcej — przekazuje Romuald Rzeszutek, prezes Fundacji Non Notus, partner wydarzenia.

A wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka zaznacza: — "Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości". Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II pozostają nieustannie aktualne. I Kongres Środowisk Patriotycznych w Elblągu jest tego żywym dowodem. Polacy coraz bardziej interesują się historią, tradycją i działaniem na rzecz dobra wspólnego, podejmują przy tym szereg działań na rzecz swojego państwa.

— Patriotyzm utożsamiany jest najczęściej z miłością do Ojczyzny oraz walką zbrojną w jej obronie. Współcześnie pojęcie to pojawia się również w kontekście współpracy, integracji, wypełniania swoich obowiązków obywatelskich, pomocy drugiemu człowiekowi, a także szacunku do kraju oraz wspieraniu tego, co związane z państwem. Tak patriotyzm rozumie młode pokolenie. I Kongres Środowisk Patriotycznych jest dowodem na prawdziwość moich spostrzeżeń. To spotkanie wielu instytucji, organizacji i grup, które na co dzień wspierają i opiekują się Bohaterami walczącymi o naszą wolność, edukują młode pokolenia, organizują konferencje i spotkania mające na celu wymianę wzajemnych doświadczeń. Budowanie takiej wspólnoty to nowa wizja patriotyzmu, to coś, co pozwala utrwalać nam naszą historię, a polskość dalej rozwijać – bo z niej możemy i powinniśmy być dumni. Historia nie jest jedynie obiektem bezrefleksyjnego kultu czy celebracji, ale stanowi żywy drogowskaz dla działań, które polskie środowiska patriotyczne mogą podejmować tu i teraz. Zorganizowany w Elblągu Kongres to wyjątkowa okazja do zapoznania się z działalnością wielu instytucji oraz organizacji. To także okazja do podjęcia dyskusji na temat najbardziej istotnych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją środowiska patriotyczne — wskazuje Andrzej Śliwka.

I podsumowuje: — Jest mi niezmiernie miło, że mogłem objąć patronatem tę wyjątkową inicjatywę. Mam nadzieję, że Kongres Środowisk Patriotycznych na stałe wpisze się w krajobraz podejmowanych działań, o tematyce patriotyczno-historycznej, w Elblągu.



W sobotę koncert zagra Norbert Smoliński wraz z Dziecięcą Ferajną