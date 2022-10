Jednostronny mecz Hotelu Kahlberg Mlexer Elbląg

TENIS STOŁOWY. Pingpongiści II-ligowego Hotelu Kahlberg Mlexera Elbląg są na fali. W czwartym meczu o mistrzowskie punkty w derby województwa warmińsko-mazurskiego rozgromili akademików z Olsztyna 10:0 i nadal liderują w tabeli.

Drużyny występujące w II lidze w grupie mazowiecko-warmińsko-mazurskiej mają już za sobą pierwsze mecze o ligowe punkty. Jak do tej pory nie zagrał jeszcze żadnego ze spotkań KTS Nowy Dwór Mazowiecki, który przełożył trzeci już swój mecz, a to z uwagi na niemożność skompletowania silnego składu, tłumacząc się kontuzjami i urazami swoich zawodników. Szkoda tylko, że prowadzący te rozgrywki Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego wyraża na to zgodę. Przecież w tym klubie jest kilkunastu zawodników, którzy na co dzień reprezentują barwy tego klubu w różnych rozgrywkach, nie tylko na Mazowszu, ale i w kraju.

Wracając do meczu z akademikami z Olsztyna, był to pojedynek jednostronny, a używając języka piłkarskiego, toczył się do jednej bramki, o czym świadczy fakt, że goście na trzydzieści rozegranych setów wygrali zaledwie trzy.

— Już po pierwszych czterech grach singlowych widać było, kto w nich rządził. Prowadziliśmy 4:0 i wówczas kolejną szansę gry dostał Wojciech Chrząszcz — informuje Ryszard Grzelak.

— Najpierw zagrał w deblu razem z Piotrem Kołacińskim, a później wystąpił w grze pojedynczej. Wywalczył 1.5 pkt i tym samym walnie przyczynił się do zwycięstwa naszego zespołu — mówi Grzelak.

Trzeba też dodać, że w drużynie akademików grał były zawodnik elbląskiego klubu Jacek Świtalski. Swojego występu na pewno nie zaliczy do udanych, gdyż nie był w stanie sprostać Piotrowi Kołacińskiemu i Andrzejowi Makowskiemu, ulegając im po 0:3.

Kolejny mecz mistrzowski Mlexer rozegra w niedzielę na wyjeździe z Bogorią III Grodzisk Mazowiecki.

Wyniki meczu (gospodarze na pierwszym miejscu):

Piotr Kołaciński — Cezary Bossowski 3:0

Wiktor Franc — Michał Ogrodniczak 3:0

Andrzej Makowski — Jacek Świtalski 3:0

Ryszard Grzelak — Kamil Bagan 3:1

Makowski\Franc — Bossowski\Świtalski 3:0

Kołaciński\Chrząszcz — Ogrodniczak\Bagan 3:0

Kołaciński — Świtalski 3:0

Franc — Bagan 3:0

Makowski — Bossowski 3:1

Chrząszcz — Ogrodniczak 3:1

• Pozostałe wyniki: Bogoria III Grodzisk Maz — ULKS Kazanów 9:1, Spójnia Warszawa — Tęcza Budki Piaseckie 6:4, IKRTS Józefów — Return Piaseczno 6:4, w meczu awansem IKRTS Józefów — COCCINE GKTS Wiązowna 2:8. Warmia Lidzbark Warmiński — KTS Kozienice - przełożony

TABELA

1. Mlexer 4 8 35:5

2. Józefów 4 6 26:14

3. Spójnia 3 4 19:11

4. COCCINE 3 4 19:11

5. Bogoria III 3 3 17:13

6. AZS UW-M 3 3 12:18

7. Return 2 2 10:10

8. Warmia 2 2 8:12

9. KTS NDM 0 0 0:0

10. Tęcza 2 0 5:15

11. Kozienice 2 0 1:19

12. Kazanów 4 0 8:32

Jerzy Kuczyński