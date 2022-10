Morderstwo w miejscowości Piotrowo. Patryk D. zabił i poćwiartował byłą dziewczynę. Prokuratura chce dla niego dożywocia

zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Niespełna dwa lata temu policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego dokonali makabrycznego odkrycia we wsi Piotrowo. To tam — na jednym z pól — znaleziono rozrzucone fragmenty zwłok. Zbrodni dokonał 20-letni wówczas Patryk D. Ofiarą padła jego dziewczyna. Mężczyzna usłyszał już wyrok 25 lat pozbawienia wolności, ale prokuratura chce, by morderca spędził w więzieniu resztę życia.