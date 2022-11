Koncert JAZZ Beatles. Imienowski Jazz Set w Elblągu [WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ]

Imienowski od lat jest zafascynowany twórczością zespołu The Beatles. Po wielu sukcesach i koncertach zagranych w całej Europie i USA postanowił zmierzyć się z ich twórczością w jazzowych aranżacjach. Koncertu "JAZZ BEATLES" w wykonaniu zespołu Imienowski Jazz Set będzie można posłuchać w Elblągu już 4 listopada. Mamy dla Was konkurs, do zgarnięcia podwójne zaproszenie na koncert.

Już w piątek 4 listopada w elbląskim klubie Mjazzga usłyszymy największe hity Beatlesów, a to za sprawą zespołu Imienowski Jazz Set, którego założycielem jest Tomek Imienowski.

— Jak długo istnieje zespół? Jaka jest jego historia i skąd w składzie elblążanin?

— Imienowski Jazz Set powołałem do życia na początku 2022 roku. Postanowiłem zmierzyć się z twórczością The Beatles w jazzowych aranżacjach. Do składu zaprosiłem dwóch wspaniałych muzyków — perkusistę Michała Lasotę oraz pianistę pochodzącego właśnie z Elbląga — Bartka Krzywdę. Z Bartkiem znamy się już prawie 10 lat, zagraliśmy kilka koncertów z innymi zespołami i bardzo chciałem, aby to właśnie on zagrał na instrumentach klawiszowych w Imienowski Jazz Set.

— Dlaczego warto wybrać się na wasz koncert?

— The Beatles zainspirowali wielu muzyków jazzowych, również nas. Zapraszamy na nasz piątkowy koncert do Mjazzgi, bo utwory z różnych płyt zostaną zaprezentowane w zupełnie innej, niecodziennej, a czasem nieoczekiwanej perspektywie, w jazzowej interpretacji.

To będzie okazja, aby przypomnieć sobie takie utwory jak Hey Jude, Get Back, Let It Be, Michelle, Yesterday, Come Together i wiele innych. Ostatnie dwa koncerty w Sopocie i Olsztynie wyprzedały się w całości. Mamy nadzieję, że również w Elblągu klub zapełni się w całości publicznością. Wszystko na to wskazuje.

— Jacy wykonawcy poza Beatlesami inspirują cię na co dzień?

— W tej chwili słucham dużo Torda Gustavsena oraz Johna Patitucciego. Tord to wspaniały pianista, kompozytor i band leader — nagrywa ciekawe płyty dla słynnej niemieckiej wytwórni ECM Records. Bardzo lubię również to, co gra i tworzy amerykański kontrabasista, basista John Patitucci. W jego liniach basowych nie ma miejsca na nudę, a jednocześnie nie wychodzi ze swej roli basisty. Patitucci to bardzo ciekawy muzyk, który koncertował także ostatnio w Polsce.

— Program z muzyką zespołu The Beatles w wykonaniu naszego trio to doskonała oferta dla publiczności kochającej jazz, licznych fanów zespołu The Beatles oraz fanów muzyki chcących spędzić wieczór w miłej atmosferze — przekazują muzycy.

Więcej szczegółów TUTAJ

Bilety stacjonarnie:

EMPIK w Centrum Handlowym Ogrody

MJAZZGA - w dni koncertu

Bilety on-line:

kupbilecik

biletyna

Informacje o koncercie i biletach: 513 207 643 oraz w klubie Mjazzga. Informacje o koncercie i biletach: 513 207 643 oraz w klubie Mjazzga.

Wygraj podwójne zaproszenie na koncert JAZZ Beatles!

Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: " Którą piosenkę The Beatles cenisz najbardziej i dlaczego? ", a odpowiedź wyślesz na gazeta@dziennikelblaski.pl.