Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Najciekawsze wydarzenia

Sprawdźcie najnowszy kalendarz imprez. Co robić w Elblągu? Koncerty, wystawy, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, ciekawe zajęcia, stand up... Wybór jest spory!

4 LISTOPADA

NUTKOSFERA CEZIK DZIECIOM

gdzie: Elbląg - Biblioteka Elbląska im. C. Norwida (ul. Św. Ducha 3-5)

kiedy: piątek, 4 listopada 2022, godz. 18:00

„Joł, joł Jowisz!” – tymi słowami wita się z Wami jedna z planet naszego Układu Słonecznego...

Aby poznać lepiej duże i „Małe ciała niebieskie” oraz dowiedzieć się, czemu samolot lata, statek pływa, Słońce świeci a głowa myśli, spotkaj się z nami podczas wyjątkowego koncertu. Zabierz ze sobą uśmiech i dołącz do wspólnej zabawy!

Nutkosfera to projekt pod kierownictwem CeZika. Za tym pseudonimem kryje się Cezary Nowak. Artysta od dziecka (z małymi przerwami) brzdąka, stuka, buczy, huczy i wyje! Od 2009 roku swoją twórczość publikuje w Internecie. Do tej pory na kanałach You Tube „CeZik” oraz „KlejNuty” opublikował kilkadziesiąt filmów. Najpopularniejsze zostały wyświetlone kilkadziesiąt milionów razy. Łącznie materiały CeZika doczekały się ponad 330 000 000 odsłon, co sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców działających w sieci.

Cztery lata temu CeZik zmienił obrany kurs. Od tego czasu tworzy kanał internetowy dla dzieci – NutkoSfera, gdzie najpopularniejszy jego klip „W Układzie Słonecznym” ma ponad 70 milionów wyświetleń… i wiosną 2021 roku otrzymał status Platynowej Płyty!!! NutkoSfera i DrobNutki to piosenki dla najmłodszych, które mają za zadanie bawić i uczyć. Celem CeZika jest wyrabianie w dzieciach wrażliwości muzycznej, dlatego unika aranżacji biesiadnych czy dyskotekowych. Stara się, aby melodie wpadały w ucho, były proste, ale nie obciachowe. Dba o gust muzyczny dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki zachęcają najmłodszych do wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki. Kanał NutkoSfera ma już ponad 200 milionów wyświetleń i nadal pędzi niczym „Pociąg Elektryczny”.







4 LISTOPADA

OD VOLCKMARA DO NITSCHMANNA. JĘZYK POLSKI W DZIEJACH POMORZA

W piątek, 4 listopada, o godz. 17:00 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie online w Wirtualnej Regiotece, podczas którego dr Radosław Kubus porozmawia z prof. dr hab. Edmundem Kizikiem o leksykografach i propagatorach języka polskiego przełomu XIX i XX wieku na niemieckim Pomorzu. Rozmowa odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

Henryk Edward Nitschmann niewątpliwie należy najwybitniejszych osób żyjących i działających w Elblągu na przełomie XIX i XX wieku. Pomimo tego, że przyszło mu żyć w trudnych czasach, skutecznie realizował swe pasje do języka polskiego. Zwieńczeniem jego działalności w zakresie tłumaczenia tekstów literatury polskiej, stała się monografia wydana w 1882 r. zatytułowana „Geschichte der polnischen Literatur”. Nitschmann nie działał jednak w próżni. Zarówno przed nim, jak i po nim działali na Pomorzu krzewiciele i propagatorzy polskości. Podczas najbliższego spotkania w ramach cyklu „Wirtualna Regioteka” skupimy się na przedstawieniu poprzedników Nitschmanna, których twórczość odegrała istotną rolę w zakresie rozwijania i promowania języka polskiego na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Nicolausa Volckmara oraz Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza – zapowiada dr Radosław Kubus, który poprowadzi spotkanie.

Edmund Kizik – historyk, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii PAN. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Rady Muzeum Gdańska. Specjalizuje się w społecznej historii kultury Gdańska, Prus Królewskich i regionu hanzeatyckiego od XVI do połowy XIX w., stosunkach polsko-niemieckich oraz ikonografii historycznej. Autor kilkuset publikacji, w tym licznych monografii (m.in. „Mennonici w Gdańsku”, „Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej”, „Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej”, „Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. 4 LISTOPADA

WYSTAWA ILUSTRACJI W GALERII PRACOWNIA

Galeria Pracownia zaprasza na wernisaż wystawy ilustracji Ady Brzozowskiej pt. "Zaginął rower", który odbędzie się w piątek (4 listopada) o godz. 18 w Galerii Pracownia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

Ada Brzozowska — ilustratorka, projektantka graficzna, wychowanka elbląskiego MDK-u, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i National Academy of the Arts w Oslo. Lubi miasta, miasteczka, relacje społeczne i wszystko, co dzieje się pomiędzy.

10 lat temu wyjechała z Elbląga w podróż, z której jeszcze nie wróciła. Po drodze jeździła na 9 rowerach, 4 zaginęły, a część tych, które narysowała, pokaże w Galerii Pracowni (ul. Czerwonego Krzyża 2) 4 listopada o godz. 18.

4 LISTOPADA

PAULINA WIEWIÓRA ''GALIMATIAS'' // WERNISAŻ WYSTAWY

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na pierwszą autorską wystawę Pauliny Wiewióry pt. ''Galimatias''. Będzie to zbiór prac powstałych w latach 2019-2022.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 4 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 w Cafelek Good Coffee Place, ul. Mostowa 22, Elbląg.

Wstęp FREE, ale zachęcamy do wrzucenia złotóweczki do puszki na schroniskowe czworonogi.

Wystawę oglądać można do 30 listopada 2022 r.







4 LISTOPADA

DYSKUSYJNY KLUB MANGI

4 listopada (piątek), godz. 16:30, Biblioteka Młodego Czytelnika, ul. Zamkowa 1 – Dyskusyjny Klub Mangi: rozmowa na temat książki “Osobliwy dom pani Peregrine” autorstwa Ransom Riggs. Osobliwe przebranie mile widziane.

O książce z opisu wydawcy:

Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu sierot na tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym niegdyś przez równie tajemnicze dzieci. Szesnastoletni Jakub, którego dziadek był jednym z nich, przyjeżdża na wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość dziwnego, zniszczonego domu i jego małych mieszkańców. Nastrój potęgują stare fotografie, których kolekcja ilustruje tekst.

Życie Jacoba nie zapowiadało się ekscytująco. Pogodził się z myślą, że nigdy nie zostanie odkrywcą i nigdy nie będzie miał wielu przyjaciół. Ważne miejsce w jego życiu zajmował dziadek. To on najbardziej mu imponował i to on opowiadał mu najlepsze historie na dobranoc o pogodnym sierocińcu na walijskiej wysepce, ukrytym przed złem, wojną i potworami… Aż pewnego dnia dziadek Portman umarł w niejasnych okolicznościach. I wtedy wszystko się zaczęło…

“Osobliwy dom pani Peregrine” to trzymający w napięciu thriller nie tylko dla młodzieży. Rdzeń książki stanowią niezwykłe, dziwne fotografie, od których trudno oderwać wzrok, choć sprawiają, że ciarki chodzą po plecach i zasnąć jakoś trudniej. Całości dopełniają niesamowite zwroty akcji, klimat grozy i postacie… cokolwiek osobliwe. Może ta książka jest dziwaczna, może jest ekscentryczna, ale uważaj! — pochłonie Cię bez reszty.

DKK Mangi to zajęcia skierowane do młodzieży w wieku 12+, która jest zainteresowana tematem mangi oraz kultury japońskiej.

4 LISTOPADA

JAZZ BEATLES / IMIENOWSKI JAZZ SET

Z nami zabierzecie się w podróż prosto do Liverpoolu. Usłyszycie cały przekrój utworów skomponowanych przez członków tej legendarnej grupy: Can't Buy Me Love, Hey Jude, Get Back, Let It Be, Michelle, Yesterday, Come Together i wiele innych znanych Wam przebojów. Doskonale wiemy, że powrót do największych hitów The Beatles w naszym wykonaniu będzie dla Was miło spędzonym wieczorem.

Tworząc i grając własne piosenki, zamiast polegać na profesjonalnych kompozytorach i muzykach sesyjnych, The Beatles zrewolucjonizowali muzykę pop i rock na początku lat 60-tych. Choć ich czas w świetle reflektorów był zbyt krótki – będąc na szczycie, rozwiązali się w 1970 roku – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zapoczątkowali nową erę muzyki.

THE BEATLES zainspirowali wielu muzyków jazzowych. Ten koncert będzie poświęcony twórczości legendarnych Beatlesów. Utwory z różnych płyt zostaną zaprezentowane w zupełnie innej, niecodziennej, a czasem nieoczekiwanej perspektywie, w jazzowej interpretacji.

Piątek, 4 listopada, godz. 20:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

4-6 LISTOPADA

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES PATRIOTYCZNY

Inicjatywa ma na celu spotkanie szeroko rozumianych środowisk patriotycznych z kraju i z zagranicy. Podczas trwania kongresu zaprezentowana zostanie działalność związków, organizacji pozarządowych a także instytucji zajmujących się krzewieniem wiedzy i patriotyzmu, tematami tradycji, kultury oraz martyrologii narodu polskiego, doświadczeń związanych z etosem walki o wolność i niepodległość. Podzielone tematycznie bloki – panele pozwolą na przedstawienie osiągnięć, przykładów skutecznych działań uczestników, a także rozwój i przyszłość organizacji. Spotkanie stwarza okazję do omówienia najbardziej palących i istotnych, dla działalności patriotycznej, problemów. Kongres organizowany jest pod hasłem – #RazemMożemyWięcej, dlatego jego obrady zakończy przygotowana, wspólnie ustalona przez jego uczestników, rezolucja. Więcej na stronie 3.

5 LISTOPADA

"OKÓLMY" BAŻANTARNIĘ

Serdecznie zapraszam na pierwszy rajd z cyklu "Szlakami elbląskiej Bażantarni". Chciałbym rozpocząć cykl od szlaku żółtego, zwanego "Okólnym". Jego poziom trudności określono jako łatwy, jest to typowy szlak spacerowy. Długość wynosi 9 kilometrów a czas pokonania szacowany jest na 3 godziny - my jednak zarezerwujmy sobie ciut więcej czasu ze względu na różną kondycję uczestników. Szlak rozpoczyna się przy ulicy Marymonckiej, zaraz za pętlą tramwajową. Rośnie tam dorodna, ponad 300-letnia topola widoczna na zdjęciu powyżej. Tam też spotkamy się punktualnie w samo południe. Koniecznie należy wyposażyć się w wygodne i bezpieczne obuwie. Warto wziąć ze sobą prowiant, coś przeciwdeszczowego i ewentualnie kijki trekkingowe.

5 listopada, godz. 12:00, ul. Marymoncka (pętla tramwajowa)

5 LISTOPADA

TWÓRCZE SPOTKANIA W LISTOPADZIE

Listopadowe Twórcze spotkania w Galeria EL, to zaproszenie do działania dla tych, którzy choć raz w życiu wypowiedzieli zdanie “nie umiem rysować”.

Podczas warsztatów przekonamy się, czy rysowanie jest jedyną słuszną drogą do czerpania radości z tworzenia sztuki.

– 12:00 warsztaty “Ale super, że nie umiesz rysować!”.

Podczas spotkania poprowadzonego przez edukatorkę Helenę Wojciechowską przeprowadzimy szereg bezbolesnych dla uczestników eksperymentów. Tym razem nie proponujemy oprowadzania kuratorskiego, zapewniamy jednak, że wystawa “Drapieżne serca” znajdzie się na naszej warsztatowej trasie.

Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz kawę i herbatę.

Wszystkie dzieła, łącznie z czysto teoretycznymi pomysłami, staną się własnością autorów.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 5 listopada, sobota, godzina 12:00- 15:00. Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zapisy: helena@galeria-el.pl.

5 LISTOPADA

LISTOPADOWE ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W "LOKOMOTYWIE"

“Kreatywna sobota”: 5.11, godz. 11:00 – “Geometryczny zawrót głowy”: podczas zajęć powstaną prace z wykorzystaniem kolorowych figur geometrycznych. Dzieci wezmą także udział w zabawach na tablicy interaktywnej.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

5 LISTOPADA

DARIA ZAWIAŁOW W ELBLĄGU

Trasa „METROPOLIS… wojen nie będzie” to pożegnanie Darii Zawiałow ze sceną, graniem na żywo i fanami na blisko rok! Artystka od kilku dobrych lat nie zwalniała tempa – tworzy, nagrywa, koncertuje, bierze udział w projektach specjalnych. Trasa obejmie 9 koncertów w całej Polsce.

Po tak intensywnym czasie pora zaciągnąć hamulec. Zatrzymać się, naładować baterie, poszukać inspiracji i zbierać pomysły na nowy materiał. Będzie to więc ostatnia okazja, by zobaczyć koncertującą Darię z zespołem przed dłuższą przerwą.

– Skoro nie będziemy widzieć się dłużej, to wypadałoby pożegnać się nie tylko materiałem z ostatniego albumu. Dlatego też w repertuarze koncertowym fani znajdą piosenki z dwóch poprzednich płyt, czyli „A Kysz!” i „Helsinki” – zapowiada Daria Zawiałow.

Przekrojowo ujętą setlistę połączy wspólny mianownik w postaci nowych aranżacji. Artystka wraz z producentem Michałem Kushem planują ukazać mroczną stronę swoich piosenek, co oznacza zupełnie nową odsłonę repertuaru. Pojawią się też m.in. covery i jedna całkiem świeża produkcja.

Daria Zawiałow to niezwykle elektryzująca artystka i jeden z bardziej temperamentnych głosów na polskiej scenie muzycznej. W 2017 r. zadebiutowała albumem „A kysz!”. Dwa lata później światło dzienne ujrzał drugi krążek artystki zatytułowany „Helsinki”. Płyta zyskała status platynowej już kilka miesięcy po premierze, a branża uznała ją za najlepszy album 2019 r. honorując Fryderykiem w kategorii Album roku – pop alternatywny. W 2021 r. singlami „Kaonashi” i „Za krótki sen” (z Dawidem Podsiadło) zapowiedziała trzeci album studyjny „Wojny i Noce”, który szybko zyskał status platynowej płyty. W bieżącym roku Akademia Fonograficzna ponownie doceniła wokalistkę, przyznając jej łącznie trzy statuetki Fryderyka (Artystka roku, Team kompozytorski roku w duecie z Michałem Kushem oraz Utwór roku wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino).

Sobota 5 listopada, godzina 20, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, ul. Karowa 1, Elbląg.

5 LISTOPADA

MISTRZOWIE Z BATUTĄ. KONCERT LAUREATÓW EMM

Hanna Derej, Andrzej Mandryka i Szymon Brylski – młodzi mistrzowie dyrygentury. W lipcu bezkonkurencyjni podczas „Elbląg Music Masterclass”, teraz po raz kolejny zaprezentują się elbląskiej publiczności, prowadząc EOK. Błyskotliwe interpretacje, techniczna elegancja, muzyczne zwroty akcji – to raptem przedsmak tego, czego będziemy świadkami w ich wykonaniu. Kiedy? 5 listopada (sobota) o godzinie 19:00. Gdzie? W Ratuszu Staromiejskim. Tego wieczoru melomani długo nie zapomną…

05.11.2022, sobota, 19:00, Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Szymon Brylski – dyrygent, Andrzej Mandryka – dyrygent, Hanna Derej – dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. E. Elgar - Serenada na orkiestrę smyczkową E-moll op. 20, A. Dworzak - Serenada na smyczki E-dur op.22, B. Britten – Simple Symphony op. 4

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu







5 LISTOPADA

BLUES BABARIBA DANCING (BAND LIVE!)

HEEEJ! Zapraszamy na disco z zespołem na żywo!!!

Blues Babariba Dancing w składzie:

MICHAEL ANGELO - drums

BARTUUNIA - synthesizer

ZUEHLKEMAN - saksofonioarz

STENIEKÓWNA - guitar, voc

Będą grać hity, które znacie, lubicie, lub przynajmniej kojarzycie:) Nie zabraknie, Franka Kimono, Elvisa, Podłogi Kawałka, czy Mniej niż 0!!! Będzie rock'n'rollowo, dyskotekowo i co tam jeszcze wymyślą... a przysięgam.. pomysłów im nie brakuje;)

Początek grania około 21:00, ale bądźcie wcześniej. Trzeba się przecież trochę przygotować;)

6 LISTOPADA

FINISAŻ WYSTAWY "DRAPIEŻNE SERCA"

6 listopada w godz. 12-15 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż „Drapieżnych Serc”. W ramach ostatniego dnia wystawy, artystka Agata Królak wykona chętnym osobom sercowe tatuaże.

Tatuaże będą wykonywane metodą Handpoke (bez maszynki, samą igłą). Są delikatne, nieidealne i bliskie rytuałowi. To zabawa i świętowanie naszych ciał, pamiątka i talizman — od serca.

Agata Królak (1987) – ilustratorka, projektantka, edukatorka, autorka książek obrazkowych. Zajmuję się szeroko pojętą narracją wizualną, poszerzając swoje działania o takie techniki jak snycerstwo i ceramika. Laureatka wyróżnienia Polish Graphic Design Awards, plebiscytu MUST HAVE Festiwalu Łódź Design, nagrody KTR, wyróżnień IBBY i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jej ilustracje były prezentowane na festiwalach i wystawach m.in. w Nowym Jorku, Tokyo, Londynie, Brukseli i Paryżu; prowadzi Pracownię Ilustracji na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku, gdzie w 2018 roku obroniła pracę doktorską pt. „Rozmawianie obrazem. Książka obrazkowa a rozwój języka wizualnego”.

Ilość miejsc ograniczona i obowiązują mailowe zapisy pod adresem agata@galeria-el.pl

Przykładowe projekty na stronie internetowej Galerii EL.

6 LISTOPADA

CZYŻYKI KONCERT PIANO & NOWY PROJEKT "SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA" NA ROCKOWO / ELBLĄG / Mjazzga

Mirek Czyżykiewicz połączył brzmienie swojej lutniczej gitary Teryksa z gitarą elektryczną swojej żony Magdaleny Czyżykiewicz-Janusz. Razem stworzyli muzykę do tekstów wybitnych autorów i poetów. Płyta "Piano" to opowieść o ludzkich emocjach, miłości i relacjach. To wyjątkowa forma połączenia twórczości Mirka i Magdaleny, próba syntezy pierwiastka męskiego i żeńskiego ich wspólnej pasji oraz pracy na przestrzeni ostatnich lat. Płyta "Piano" ma swoją wyjątkową historię, a każdy utwór, kompozycja, dźwięk i aranżacja mają jakieś konkretne znaczenie i swoją małą opowieść.

Poza repertuarem z płyty „Piano” będzie można usłyszeć i poznać nowy projekt Czyżyków. Rockowy i niestandardowy, być może pełen zaskoczeń. Pojawia się nowa muzyka, nowe aranżacje znakomitych tekstów i absolutna radość ze współpracy ze wspaniałymi i zaangażowanymi Sercem ludźmi. Autorami tekstów do nowego projektu muzycznego pt. „Sześć stopni oddalenia” są Jacek Bończyk, Leszek Berger i Magdalena Czyżykiewicz-Janusz. Kompozycje muzyczne to przede wszystkim znany nam kunszt i dojrzałość Mirka Czyżykiewicza, ale też wrażliwość jego żony Magdaleny i świeżość, którą wnosi Grzegorz Bukowski, który gra w zespole na gitarze i uzupełnia głosy Mirka i Magdaleny.

Niedziela 6 listopada, godzina 19, Mjazzga.

8 LISTOPADA

DKK DLA SENIORÓW W KOSTCE

8 listopada (wtorek), godz. 12:00, Kostka – filia nr 5, ul. J. Wybickiego 20 – DKK seniorów i rozmowa o książce “Zrób sobie raj” autorstwa Mariusza Szczygła

O książce z opisu wydawcy: “Zrób sobie raj” to druga po Gottlandzie bestsellerowa książka Mariusza Szczygła o Czechach. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 2010 roku i zostało przetłumaczone na dziewięć języków. Autor kreśli tło reporterskiej opowieści o współczesnych Czechach i ich kulturze, ale jednocześnie dręczy go zagadnienie, czy można być szczęśliwym bez religii. “Jak się państwu żyje bez Boga?” – to czasem wyrażone wprost, a czasem ukryte pytanie-refren, które reporter zadaje swoim bohaterom. Są wśród nich: przyjaciel Hrabala i poeta fekalny Egon Bondy, najzabawniejsza Czeszka – Halina Pawlowská, rzeźbiarz-prowokator David Černý, tłumaczka literatury polskiej Helena Stachová, czy fotograf Jan Saudek.

(moderatorka: Anna Romańczuk; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

9 LISTOPADA

MUZYCZNA JESIEŃ W PEŁNI - MALI DETEKTYWI ODKRYWAJĄ TAJEMNICE EOK

Jesień w pełni, jak ją spędzić? Najlepiej muzycznie i z Elbląską Orkiestrą Kameralną - 9 listopada (środa) kameraliści zorganizują w Ratuszu Staromiejskim audycje muzyczne dla dzieci. Czeka nas wówczas podroż pełna przygód i emocji, tym bardziej że najmłodsi wcielą się w detektywów. Wspólnie z EOK i Aleksandrą Ostrowską odkryją tajemnice „Pani Jesień”, przekonamy się też, jakie sekrety kryją się wśród muzyków i wysłuchamy pięknych melodii z całego świata. I to dwukrotnie – start koncertów o 10:00 i 12:00.

09.11.2022, środa, 10:00 i 12:00, Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Aleksandra Ostrowska - prowadzenie, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Prezentacja instrumentów i hity muzyczne dla dzieci

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

9 LISTOPADA

STAND-UP ELBLĄG | DANIEL MIDAS W PROGRAMIE "SPRAWA DLA STAND-UPERA"

Zapraszamy na występ stand-up podczas którego wystąpi Daniel Midas z programem "Sprawa dla stand-upera"

Daniel Midas - odkrycie Internetu tego roku. Komik, którego "Szopkę dla reportera" oglądają już wszyscy. Od kierowców, przez nauczycielki, aż po znanych adwokatów. Jego ulubionym tekstem na podryw jest: "Jestem z Kaszewiakiem po imieniu." - podobno 100% skuteczność. Prywatnie - bardzo pozytywny i zawsze uśmiechnięty chłopak. Gość ma dwa metry wzrostu, więc jak go poprosicie to pewnie zdejmie Wam coś z górnej półki.

Środa 9 listopada, godzina 19, Mjazzga.

11 LISTOPADA

KARTKY | 11.11 | Elbląg Mjazzga

Ou7 oraz AioAgencja zapraszają na jesienna trasę koncertową Kartkyego!

Czas pożegnać się z latem. To dobry moment żeby przywitać kolory jesieni.

Historia zatacza koło to ostatnia część trylogii.

Oto nasze pożegnanie z latem. To nasza opowieść.

"A kiedy masz już dosyć wszystkich ich i świata

Słuchasz tylko smutnej muzyki końca lata... "

Po raz pierwszy podczas trasy uruchomimy dla Was stoisko Ou7side Merch. Oprócz klasyków ze sklepu www szykujemy dla Was również dedykowaną koncertową bawełnę w ograniczonych ilościach.

Miejsce - Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

Data - 11.11.2022r

Godzina: 19:00

Wstęp na koncert 16+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 16 lat wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna.

12 LISTOPADA

KONCERT// RONJA X WRONA W ELBLĄGU!

RONJA x WRONA to duet tworzący muzykę elektroniczną inspirowaną m.in. brzmieniami vintage oraz etnicznymi instrumentami perkusyjnymi. RONJA to wokalistka odpowiedzialna w zespole za teksty, synthy i muzykę. WRONA zajmuje się produkcją utworów; oprócz tego jest multiinstrumentalistą i śpiewa.

Sobota, 12 listopada, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C.

13 LISTOPADA

THE ANALOGS W MJAZZDZE

Support: Danziger

Start koncertu godz.: 20.00

The Analogs powstali w 1995 roku w Szczecinie i są obecnie jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zespołów polskiej sceny punk rockowej. Ich piosenki takie jak "Pieśń Aniołów", "Era Techno", "Dzieciaki Atakujące Policję" zna każdy kto interesuje się mocnym, gitarowym graniem. Na swoim koncie mają kilka płyt oraz niezliczoną ilość koncertów w Polsce oraz całej Europie. W 2020 roku świętowali 25 lecie swojej działalności. Na początku 2021 roku ukazał się ich najnowszy album zatytułowany "CHWDP". Koncert który zagrają będzie się składał z najbardziej znanych i lubianych przez publiczność utworów jakie posiadają w swoim dorobku oraz piosenek z najnowszej płyty. Zapraszamy serdecznie!

15 LISTOPADA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

15 listopada (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce “Motyl na wietrze” autorstwa Rei Kimura.

O książce z opisu wydawcy: Wzruszająca opowieść o miłości aż po grób, oparta na prawdziwych wydarzeniach z życia “Tojin” Okichi, konkubiny, wbrew własnej woli, pierwszego amerykańskiego konsula w Japonii. Japonia, Shimoda, rok 1856. Okichi Saito jest zaręczona ze stolarzem Tsurumatsu, kiedy w zatoce ukazują się groźne kształty czarnych okrętów: to Stany Zjednoczone domagają się otwarcia japońskiego rynku. Poseł Townsend Harris, późniejszy konsul generalny, przypadkiem widzi Okichi wychodzącą z łaźni i jest oczarowany jej urodą. Japońscy dygnitarze, dla których piętnastoletnia dziewczyna jest tylko przynętą w negocjacjach, każą jej udać się do domu Harrisa i świadczyć mu “osobiste usługi”. Pięć lat później konsul wraca do kraju z powodu złego stanu zdrowia. Okichi jest wolna, ale do końca życia naznaczona piętnem nierządnicy (tojin), pozostającej na usługach “cudzoziemskiego diabła”. W tych okolicznościach próba ponownego związku z Tsurumatsu prowadzi już tylko do tragicznego końca tej wzruszającej historii o miłości.

(moderatorka: Halina Samson; zgłoszenia: 55 625 60 17)

16 LISTOPADA

ELBLĄG | ANTONI SYREK-DĄBROWSKI | ŻYCIE | 16.11.22, g. 19:00

Siema!

Antoni Syrek-Dąbrowski - "ŻYCIE".

"Życie" to mój piąty pełny program stand-upowy. Szczerze, nie wiem, czy umiem w to "życie". Nadal wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale generalnie staram się udawać, że wiem, o co chodzi.

+ Łukasz Kowalski z programem "I tak się powoli żyje".

Poszedł do Mam Talent

Dostał 3 razy TAK

Nie przeszedł dalej.

Wydarzenie dla dorosłych!!!

Środa, 16 listopada, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg

17 LISTOPADA

LISTOPADOWE ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W "LOKOMOTYWIE"

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturą. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

17.11 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia będą inspirowane książką “Miś patrzy” Erica Carle. Będziemy obserwować świat oczami zwierząt, przy okazji aktywnie ucząc się kolorów. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje – zapowiadają prowadzące.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

19 LISTOPADA

PO WIENIAWSKIM MOZART. EOK & ADAM SUSKA

Za nim koncerty w Danii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii, przed nim XVI Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego. Adam Suska – to czołowy polski skrzypek, który w listopadowy wieczór zagości w Elblągu. Laureat m.in. II nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie (2021), III nagrody na EuroAsia Competition Tokio (Japonia, 2021), Grand Prix Puławy and The Violin Competition, Grand Prix Piła Festival & Academy, Grand Prix Virtuoso&Belcanto Competition Lucca (Włochy, 2021, 2022) a także III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. K. Bacewicza w Łodzi (2022). Wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i Radosławem Droniem (dyrygent) zaprosi nas do podróży określonej dziełami klasyków partytury, począwszy od Mozarta, a skończywszy na… Więcej nie zdradzimy, jedno jest pewne – tego wieczoru (19 listopada, sobota, 19:00, ZPSM Elbląg) nad Kumielą nie zaśnie nikt!

19.11.2022, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Adam Suska – skrzypce

Radosław Droń – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy A-dur KV 219







19 LISTOPADA

GŁÓWNY ZAWÓR JAZZU W MJAZZDZE

Główny Zawór Jazzu to energiczny projekt łączący pozornie niedostępne wariacje nurtów jazzowych z wszechobecną muzyką pop. Znane z rozgłośni radiowych polskie przeboje przedstawione są w swingowych aranżacjach, zabierając słuchacza w podróż po zadymionych klubach lat 30-tych, 40-tych i 50-tych. Dziewięcioosobowy skład z Poznania łamie bariery międzygatunkowe w utworach takich gwiazd jak Monika Brodka, Margaret czy Perfect i wielu, wielu innych. Odbiorcy serwowana jest nietuzinkowa mieszanka płynąca pełnią brzmienia wprost przez Główny Zawór Jazzu.

20 LISTOPADA

TITANIC SEA MOON I KILL PHOLLINS W KLUBIE MJAZZGA

20 listopada w klubie Mjazzga zaprezentuje się jeden z najmłodszych elbląskich zespołów rockowych, Kill Phollins. Będzie to ich trzeci występ - debiutowali w czerwcu, na tegorocznym Święcie Muzyki, i co ciekawe, zgromadzili na bulwarze całkiem sporą widownię (wiem, bo sam stałem w tym tłumku). Energia i ekspresja sceniczna w połączeniu z ciekawymi aranżacjami dają im szansę na szersze zaistnienie w Polsce. Sami określają swoją dynamiczną i hałaśliwą muzykę jako Garage Post-Punk Psychodelic Gin&Tonic. Warto zobaczyć, bo może rodzi się w naszym mieście naprawdę dobry zespół!

Kill Phollins zagrają jako support dla Titanic Sea Moon, zespołu stworzonego w 2018 roku przez członków Ewy Braun. Ta formacja to klasyk polskiego noise rocka, jeden z najważniejszych (a także najciekawszych) polskich zespołów rockowych lat 90. Grupa rozwijająca się i zmieniająca oblicze z każdą kolejną płytą. Przeszli od hardcorowo-punkowego gitarowego brudu do rozmytych pejzaży post rocka. Byli częścią słupskiego środowiska muzycznego i współtwórcami innych znanych kolektywów muzycznych: anarchistycznego Guernica Y Luno i elektroniczno-dubowych Wszystkich Wschodów Słońca. Titanic Sea Moon wydaje się naturalnym kontynuatorem muzycznej drogi Ewy Braun. Długie gitarowe transowe frazy Piotra Sulika prowadzone są przez nieoczywiste melodie gitary basowej Rafała Szymańskiego, a całość dopełnia frapującą grą perkusista Dariusz Dudziński. To on łączy Titanic Sea Moon z Elblągiem. Jest jego mieszkańcem i chyba najaktywniejszym członkiem zespołu udzielającym się w wielu innych projektach muzycznych.

Podczas koncertu Titanic Sea Moon artystyczną ilustrację video zaprezentuje Jarosław Kasperek.

Oprawę graficzną koncertu zaprojektował Jarosław Składanek (Kultura Gniewu).

Niedziela, 20 listopada, godz. 18:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

23 LISTOPADA

PIOTR LEMAŃCZYK ELECTRIC BAND

Piotr Lemańczyk – gitara basowa

Marcin Wądołowski – gitary

Tomasz Łosowski – perkusja

Piotr Lemańczyk powraca do gitary basowej po ponad dziesięcioletniej przerwie. Zainspirowany sześciostrunowym elektrycznym basem, skomponował muzykę, która stała się dopełnieniem jego wcześniejszej działalności. Eksplorując brzmienia „nieakustycznych” instrumentów, uzupełnia i znacznie poszerza możliwości artystycznej wypowiedzi. „Uwielbiam wiele gatunków muzycznych, ale nie chcę zamykać się w żadnym z nich” - podkreśla lider. Projekt brzmieniowo odwołuje się do najwybitniejszych twórców tego gatunku. Słychać tu echa Allana Holdswordha, „Bitches Brew” Davisa, Chick Corea Electric Band, czy nawiązanie do twórczości najwybitniejszych polskich kompozytorów XX w. Szlachetna harmonia, kultura dźwięku i cała gama nastrojów daj ą muzyce bardzo indywidualny rys i stanowią o wyjątkowości tej muzyki.

Środa, 23 listopada, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg.

26 LISTOPADA

VISUAL CONCERT - KONCERT MUZYKI FILMOWEJ I EPICKIEJ

Visual Concert – koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową projekcją najpiękniejszych miejsc świata to niezwykłe multimedialno-muzyczne show, które odwiedziło już największe polskie miasta, wypełniając po brzegi wszystkie miejsca w ich arenach. Po sukcesie tego niezwykłego przedsięwzięcia Visual Concert wraca na dużą scenę, aby kolejny raz zabrać widzów w muzyczną podróż po naszej planecie.

Podczas Visual Concert wykorzystamy bardzo znane i lubiane motywy filmowych soundtracków, energetyczne i epickie brzmienie gatunku „trailer music”. Przedstawiamy obrazy filmowe oraz wizualizacje najwspanialszych miejsc na świecie na dużym, panoramicznym ekranie.

Blisko 80-osobowy zespół orkiestry symfonicznej CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru Akademickiego UAM (przygotowanie Beata Bielska) pod batutą Adama Domurata wypełni muzyczną przestrzeń́ w rytm filmowego obrazu, ukazującego najbardziej spektakularne miejsca na naszej Ziemi: od uroczych plaż na hawajskich wyspach, poprzez 7 Cudów świata, niezwykłe Parki Narodowe, lasy tropikalne, ośnieżone szczyty górskie po miejskie dżungle na całym świecie.

W symfonicznym brzmieniu usłyszymy utwory muzyki filmowej z takich filmów jak: Gladiator, Avatar, Piraci z Karaibów, James Bond, Marzyciel, Transformers, Władca Pierścieni oraz utwory muzyki epickiej, m.in. znanej na całym świecie wytwórni Two Steps From Hell. Koncert uświetnią utalentowani soliści: Beata Bielska oraz Krzysztof Iwaneczko.

Przyjdź i wybierz się z nami w niezapomnianą podróż dookoła Świata. Poczuj się jak w kinie, posłuchaj najpiękniejszej muzyki filmowej oraz niesamowitego arcybrzmienia muzyki epickiej na żywo. Zobacz filmowy obraz z najbardziej niezwykłych miejsc na całym świecie na dużym, panoramicznym ekranie.

Czas trwania koncertu: 1h 45m.

27 LISTOPADA

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO ZAGRA W ELBLĄGU

Niedziela, 27 listopada, godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

27 LISTOPADA

OLD BREAKOUT - LIVE MJAZZGA

"OLD BREAKOUT - Tribute to Nalepa" - muzycy legendarnego Breakoutu, w ramach trasy koncertowej "OLD BREAKOUT - 80a", uświetniającej 80-tą rocznicę urodzin Tadeusza NALEPY oraz 90-te urodziny Tadeusza TRZCIŃSKIEGO.

OLD BREAKOUT to reaktywacja legendy - muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu BREAKOUT - założonej przez Tadeusza Nalepę legendy polskiej sceny blues-rockowej z lat siedemdziesiątych.

W 1970 roku Tadeusz Trzciński, na prośbę Tadeusza Nalepy, kompletuje skład do (jak się okazało) jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego bluesa. Powstaje przełomowy album "Blues Breakout", nagrany w składzie: Tadeusz Nalepa - śpiew, gitara, Tadeusz Trzciński -harmonijka ustna, Dariusz Kozakiewicz - gitara, Jerzy Goleniewski - gitara basowa, Józef Hajdasz - perkusja, z tekstami Bogdana Loebla.

Następnie Trzciński nagrywa z Nalepą i Kubasińską jeszcze trzy kolejne wyśmienite płyty: "Mira", "Karate" i "Ogień" aby w kolejnych latach spełniać się w realizacji dźwięku najważniejszych festiwali i międzynarodowych tras koncertowych największych polskich gwiazd, a także nagłaśnia koncert Raya Charlesa.

W 2013 roku, przy okazji Festiwalu "Lep na Bluesa", dawni przyjaciele Nalepy z zespołu postanawiają zlepić projekt upamiętniający jego muzykę i ku radości publiczności od tamtej pory koncertują po Polsce, Litwie, Czechach, Austrii i Niemczech.

W 2018 roku nagrywają także płytę "Old Breakout -Tribute to Nalepa & Kubasińska". W ramach tego projektu współpracują ze sobą członkowie Breakoutu z lat '70 i '80: Tadeusz Trzciński, Józef Hajdasz, Winicjusz Chróst, Krzysztof Dłutowski, Wojciech Morawski, a do nagrania płyty dołącza także Dariusz Kozakiewicz, Maciej Bogusław Kubicki, Marcin Kołdra, Sławek Burakowski, Monika Urlik i kilku innych doskonałych bluesmanów, którzy wspólnie tworzą niepowtarzalną ucztę muzyczną.

Latem 2022 muzycy Old Breakout ponownie weszli do studia aby stworzyć kolejny album z przebojami Breakoutu i Nalepy. I tak jak w 88 roku Nalepa nagrał z zespołem Dżem studyjny album „Numero Uno”, tak i teraz do współpracy z Old Breakout zaproszenie przyjął mistrz gitary Jerzy Styczyński (Dżem). Płyta jest dostępna dla fanów po koncertach od końca września 2022 roku.

Dla mieszkańców Elbląga zespół Old Breakout wirtuozersko wykona największe przeboje Breakoutu i Tadeusza Nalepy z lat ’70 i ’80.

W składzie:

Tadeusz TRZCIŃSKI (Breakout) - harmonijka ustna

Maciej Bogusław KUBICKI (Breakout) - gitara basowa

Marcin KOŁDRA - wokal, gitara,

Sławek BURAKOWSKI - gitara,

Łukasz BILIŃSKI - perkusja.

Niedziela, 27 listopada, godz. 18:00, klub Mjazzga Elbląg.

DO 30 LISTOPADA

KLIMATY ŻUŁAWSKO-WARMIŃSKIE NA GRAFIKACH JERZEGO SULKOWSKIEGO

Filia Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza do oglądania wystawy grafik autorstwa Jerzego Sulkowskiego, głównie pejzaży żuławsko-warmińskich.

Autor o sobie: Urodziłem się w Elblągu. Mieszkam w dzielnicy Nad Jarem. Pierwszy kontakt z rysowaniem miałem w Technikum Mechanicznym, gdzie pod okiem Pani I. Jarmużewskiej uczyłem się rysunku i malarstwa. Po ukończeniu szkoły zainteresowanie rysunkiem i malarstwem odłożyłem na rzecz pracy zawodowej. Do swojej pasji powróciłem na emeryturze. Moje prace były prezentowane na wielu wystawach min. XXII Otwartym Salonie Plastycznym Wiosna 2011, minigalerii Rudy Kot w ramach cyklu “Pasje małe i duże” oraz Galerii “Miś”, gdzie na co dzień można oglądać moje prace. Zapraszam do oglądania moich prac w filii bibliotecznej Lokomotywa./Jerzy Sulkowski.

Wystawę można oglądać do końca listopada w godzinach otwarcia filii.

Więcej informacji: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

4 GRUDNIA

MOTO MIKOŁAJE 2022

Raz w roku ściągamy kombinezony i zakładamy szaty mikołajów, skrzatów czy też elfów i wyjeżdżamy na motocyklach w teren, aby obdarować świątecznym upominkiem tych najgrzeczniejszych i najbardziej potrzebujących. Między nami są tez na świecie ciche anioły, które od kilku lat próbują zanieść odrobinę radości za mury domów dziecka. W tym roku tym aniołem możesz być także Ty!

Grupa motocyklistów z Elbląga i okolic kolejny raz przygotowuje się do odwiedzin dzieciaków. Naszym celem na ten rok jest zapewnienie dzieciom z pięciu placówek domów dziecka artykułów szkolnych oraz paczek słodyczy. Zabezpieczenie DPS-u dla dzieci niepełnosprawnych na ulicy Kasprzaka w środki higieniczne i żywnościowe oraz podarowanie słodkiego upominku dla dzieci z oddziałów szpitalnych.

Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Każdy grosz jest na wagę złota. My marzymy, aby znów zobaczyć ten uśmiech na dziecięcych buziach, a Ty?

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkie zainteresowane osoby, motocyklistów, grupy miłośników aut.

Spotykamy się na głównym dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu o godzinie 10. Wyjazd na Paradę godzina 12.

Aby wesprzeć akcję można korzystać ze zbiórki:

https://zrzutka.pl/5sn539#wplacajacy

Akcja pod patronatem Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego