Ciało noworodka w zamrażarce. Dziecko zabiła 16-letnia matka?

Stanowo, niewielka miejscowość niedaleko Dzierzgonia. To tutaj 6 listopada 2022 roku w jednym z mieszkań odkryto zwłoki noworodka. Ciało dziecka ukryte było w zamrażarce. Matką chłopca jest 16-latka.

Prokurator Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie w sprawie zabójstwa noworodka.

Ukryte w zamrażarce zwłoki zostały odnalezione w dniu 6 listopada 2022 roku w mieszkaniu w miejscowości Stanowo koło Dzierzgonia. Matka dziecka to 16-letnia dziewczyna. Do porodu doszło około tygodnia przed odnalezieniem zwłok.

Jak informuje prokuratura, ze wstępnej opinii sporządzonej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że noworodek płci męskiej urodził się w 9. miesiącu żywy i zdolny do życia. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci był wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kwidzynie materiały dotyczące nieletniej. Jednocześnie prokurator zgłosił się do postępowania jako strona oraz wniósł o przesłuchanie nieletniej jako sprawcy czynu z art. 148§ 1 kk (zabójstwo), zastosowania środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich oraz dokonanie ustaleń czy nieletnia nie dopuściła się czynu z art. 149 kk (zabójstwo noworodka).

Prokurator wniósł nadto, o to by w przypadku stwierdzenia, iż nieletnia dopuściła się czynu z art. 148 §1 kk, sąd dokonał ustaleń zgodnie z art. 10 § 2 kk, czy może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, a w przypadku dokonania takich ustaleń, przekazanie sprawy Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku do prowadzenia.

W sprawie w dalszym ciągu trwają intensywne czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów zmierzających do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym roli innych osób.

Warto dodać, że nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 148 § 1, 2 lub 3 kodeksu karnego, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunku osobiste za tym przemawiają, a w szczególności poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku