Elbląg: Zarzuty usiłowania ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok dla byłego pracownika Zakładu Pogrzebowego Charon

Wracamy do tematu. Skandal w Elblągu - tak zatytułowano video, które Zbigniew Stonoga opublikował jakiś czas temu w sieci. Wiadomo już, że jeden z pracowników Zakładu Pogrzebowego Charon usłyszał zarzuty usiłowania ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok.

W nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku sprawie 30-letniemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzuty dotyczące usiłowania ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok — przekazuje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

I wyjaśnia: — Podstawą przedstawienia zarzutów był zebrany w tej sprawie materiał dowodowy, w tym eksperyment procesowy. Podejrzany zatrudniony był w Zakładzie Pogrzebowym Charon w Elblągu i pracował przy pochówkach. Do dwóch zdarzeń objętych zarzutami doszło we wrześniu 2022 r. W trakcie jednego z pochówków wyjął z grobu złożone w nim przez członków rodziny przedmioty – zegarek oraz tytoń. Z uwagi na interwencję innego pracownika zakładu odstąpił od ich zaboru. W trakcie drugiego, po otwarciu trumny przeszukał kieszenie ubioru zmarłego celem odnalezienia włożonych przez rodzinę papierosów. Nie znalazł ich, bowiem zostały przełożone w inne miejsce przed zamknięciem trumny. Nie zamknął trumny we właściwy sposób, co spowodowało częściowe zasypanie zwłok ziemią. Tym samym dopuścił się ich znieważenia.