KS Basketball Elbląg - Wilki Ełk [ZDJĘCIA]

Trwa bardzo dobra seria spotkań elbląskiego zespołu o mistrzowskie punkty w III lidze mężczyzn. W minioną niedzielę podopieczni trenera Arkadiusza Majewskiego odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu. Przed własną publicznością wygrali z Wilkami Ełk.

• Basketball Elbląg — Wilki Ełk 123:71

(39:13, 29:18, 29:31, 26:9)

BASKETBALL: Klonowski 3, Nisztuk 4, Pikulik 4, Szarszewski 7, Zamojski 29, Szuszkiewicz 14, Domaszewicz 3, Krukowski 5, Chrzanowski, Stawiak 19, Konarski, Jastrzębski 35.

Najwięcej dla gości: Dyro 18, Podgórski 13, Stapiński 10.

Po 4 kolejkach spotkań przyjezdni byli drużyną bez porażki. W meczu z Basketballem mieli potwierdzić swoje aspiracje o tytuł mistrzowski, ale z tych zapowiedzi nic nie wyszło. To elblążanie są na dobrej drodze, by grać w barażach o II ligę. Potwierdzili to swoją grą.

Gospodarze już od pierwszej minuty nacierali na kosz gości. Dobrze weszli w mecz, popisując się dobrą skutecznością. Tym razem brylowali: Kacper Jastrzębski, Przemysław Zamojski oraz Mateusz Stawiak.

Już po pierwszej kwarcie miejscowi pokazali, że są zespołem z charakterem i po 10 min walki wygrywali 39:13. Nie inaczej było w kolejnej kwarcie. Zespół trenera Majewskiego nie spuszczał z tonu. Grał szybko i dokładnie, powiększał swoją przewagę i po pierwszej odsłonie spotkania prowadził 68:31, przewyższając zespół przyjezdnych o klasę.

Mając tak wysoką przewagę, wszyscy kibice będący w hali zadawali sobie pytanie, czy Basketball jest w stanie przekroczyć sto punktów. Mimo przegranej trzeciej kwarty 29:31, po pół godzinie gry, na tablicy wyników pokazał się rezultat 97:62 i w tym momencie wiadomo już było, że gospodarze swój cel osiągną.

W czwartej kwarcie podopieczni trenera Majewskiego podkręcili tempo i ostatecznie wygrali 123:71. Jest to najwyższa wygrana elblążan w tej rundzie.

Kolejny mecz Basketball rozegra w najbliższą niedzielę u siebie o godz. 12 z Basketem Kwidzyn w SP Nr 11 przy ul. Korczaka.

Pozostałe wyniki: Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk — Trójeczka Olsztyn 83:68, Basket Kwidzyn — Kolejarz Chojnice 69:67, SSP Orka Iława — AZS UW-M Olsztyn (przełożony na 29.01)

Po 5 KOLEJKACH

1. Basketball 5 9 453:328

2. Politechnika 5 8 396:337

3. Trójeczka 4 7 322:267

4. Wilki 4 7 327:358

5. Basket 4 6 306:283

6. AZS UW-M 4 6 328:331

7. Kolejarz 4 4 246:333

8. Orka 4 4 231:332

Jerzy Kuczyński