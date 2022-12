Braniewo: Dziecięca pornografia i narkotyki. Policjanci relacjonują przebieg przeszukania [ZDJĘCIA]

Braniewo. Policja informuje o przebiegu przeszukania u mieszkańca Braniewa, który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz treści o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich.

38-letni braniewianin zgłosił policjantom awanturę z sąsiadem. Jednak przebieg interwencji sprawił, że zakończyła się zupełnie inaczej, niż można było się tego spodziewać. Policyjny nos i dociekliwość interweniujących funkcjonariuszy doprowadziły do tego, że w mieszkaniu mężczyzny ujawnione zostały znaczne ilości środków odurzających oraz treści z o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich — informuje braniewska policja.

W czwartek (01.12.2022 r.) dyżurny braniewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze pomiędzy sąsiadami, do której doszło na jeden z ulic Braniewa. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który pojechał do mieszkania zgłaszającego. W trakcie interwencji uwagę policjantów przykuło zachowanie 38-latka. Mężczyzna zachowywał się nadpobudliwie i nerwowo. Nie chciał wpuścić policjantów do środka, zamykał przed nimi drzwi do pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu.

Funkcjonariusze od początku rozmowy z mężczyzną podejrzewali, że ten coś przed nimi ukrywa. Po chwili podejrzenia potwierdziły się. Gdy weszli do mieszkania, w jednym z pomieszczeń znaleźli 30 donic, w których rosły krzaki konopi, 300 gramów suszu roślinnego oraz grzyby halucynogenne o masie 60 gramów. Na miejsce wezwani zostali policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy zabezpieczyli miejsce oraz przeprowadzili przeszukanie. W trakcie tych czynności kryminalni znaleźli dodatkowo nośniki danych zawierające treści o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich. Znajdowały się one na płytach CD oraz innych nośnikach pamięci. Zebrany materiał został zabezpieczony do dalszej analizy.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił do braniewskiej komendy, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz treści o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich, za co grozi kara łącznie 15 lat pozbawienia wolności. Braniewski Sąd zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy — relacjonuje KPP Braniewo.

W poniedziałek 6 grudnia — przypomnijmy — Prokuratura Okręgowa w Elblągu poinformowała: — Prokurator Rejonowy w Braniewie w dniu 2 grudnia 2022 roku wszczął śledztwo w sprawie dotyczącej posiadania przez mieszkańca Braniewa znacznych ilości różnego rodzaju środków odurzających, prowadzenia przez niego w zajmowanych przez niego pomieszczeniach mieszkalnych nielegalnej uprawy konopi indyjskich, a także posiadania i przechowywania przez niego na twardym dysku komputera treści pornograficznych z udziałem małoletnich do lat 15.