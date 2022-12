Policjanci prowadzą poszukiwania Mateusza Kwiatka

Policjanci z Gdańska prowadzą poszukiwania Mateusza Kwiatka, którego zaginięcie zgłoszono 30 stycznia 2015 roku. Tamtego dnia wyszedł z domu w miejscowości Bażyny (gmina Orneta). Dziś zaginiony mężczyzna ma 31 lat. Policjanci publikują zdjęcie, które może przedstawiać jego aktualny wygląd.

Policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu Mateusza Kwiatka 30 stycznia 2015 roku przez ojca mężczyzny. Z relacji zgłaszającego wynikało, że 20-letni Mateusz Kwiatek ostatni raz był widziany pod koniec maja 2011 roku. Tamtego dnia wyszedł z domu w miejscowości Bażyny (gmina Orneta). Ostatni kontakt z synem zgłaszający miał w czerwcu 2011 roku. Zaginiony zadzwonił do niego i oświadczył, że znajduje się na terenie Gdańska. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Od momentu przyjęcia zgłoszenia, policjanci prowadzili intensywne poszukiwania mężczyzny, weryfikowali informacje, które docierały do nich w tej sprawie. Funkcjonariusze sprawdzili szpitale oraz adresy, pod którymi mógł przebywać. Policjanci rozmawiali z osobami, które mogły mieć informacje na temat jego miejsca pobytu. Komunikat o zaginięciu 20-latka trafił do wszystkich jednostek Policji. Podjęte w tej sprawie czynności nie przyczyniły się jednak do jego odnalezienia.

Mateusz Kwiatek nadal jest uznawany za osobę zaginioną, a sprawą jego zaginięcia zajmują się policjanci z Komisariatu Policji II w Gdańsku. Funkcjonariusze, prowadząc czynności poszukiwawcze, wystąpili o wykonanie progresji wiekowej zaginionego.

W przypadku posiadania informacji, które mogą przyczynić się do odnalezienia zaginionego lub ustalenia jego miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4 pod numerem tel. 47 741 34 22 lub pod numerem alarmowym 112.

KMP Gdańsk