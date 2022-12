Start Elbląg poznał rywala w Pucharze Polski

W siedzibie Związku Piłki Ręcznej w Warszawie odbyło się losowanie 1/8 finału Pucharu Polski kobiet. Tym razem los okazał się szczęśliwy dla Startu Elbląg, który na wyjeździe zmierzy się z I-ligowym MTS Żory.

W nowym sezonie 2022/2023 do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu centralnym zgłosiło się szesnaście klubów, dziewięć Superligi i siedem I ligi. Już na początek rozgrywek doszło do sporej niespodzianki, gdyż I-ligowy Handball Warszawa w drugiej rundzie rozgrywek wyeliminował Ruch Chorzów, wygrywając z nim 33:29.

Teraz do kolejnego etapu rozgrywek w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski przystąpią trzy pary. W 1\8 finału zmierzą się: MKS URBIS Gniezno — Piotrcovia Piotrków Tryb, Handball Warszawa — Młyny Stoisław Koszalin oraz MTS Żory — Start Elbląg.

Rywal elblążanek występuje na co dzień w I lidze w grupie B i po pierwszej rundzie zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc do lidera trzy punkty. W tej grupie prowadzi AWS Szczypiorno Kalisz z kompletem 30 pkt. Przeciwnik Startu w drodze do 1\8 finału pokonał Otmęt Krapkowice 47:20, oraz pokonał swojego rywala w walce o mistrzowskie punkty AWS Szczypiorno 26:23.

Jeśli chodzi o mecz Startu z MTS, to zdecydowanym faworytem są elblążanki. Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie nie tylko sporą niespodzianką, ale też pozostanie duży niesmak dla klubu. Mecze 1/8 finału zaplanowane zostały na środę 22 lutego 2023 roku.

JK