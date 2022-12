Ma dla kogo żyć i chce żyć. Iwona z Elbląga walczy z rakiem. Możemy jej pomóc

Iwona Olbryś pochodzi z Pasłęka, ale mieszka w Elblągu. Jest mamą dwójki wspaniałych dzieci i żoną kochającego męża. Niestety cała rodzina Iwony musi stoczyć walkę z groźnym rywalem, który zaatakował ich mamę i żonę — złośliwym nowotworem.

— We wrześniu zdiagnozowano u mnie złośliwy nowotwór piersi z przerzutami. Moje życie, jak i życie mojej rodziny, wraz z diagnozą rozsypało się na milion kawałków. Do tej pory byłam bardzo aktywną osobą zawodowo, jak i prywatnie, towarzysko. Zawsze starałam się pomagać innym w potrzebie, teraz ja proszę o pomoc — przekazuje Iwona Olbryś.I wyjaśnia: — Przyjmuje chemię, niestety leki, które otrzymuję na skutki uboczne, są bardzo drogie, nierefundowane, do tego muszę jeździć na badania do Olsztyna, Gdańska itp., to też są koszty. W tej chwili jedynym żywicielem rodziny został mąż, który sam choruje na cukrzycę. Nasze życie kręci się teraz od szpitala do szpitala, od badań do badań, które w moim przypadku w większości są prywatne.