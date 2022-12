Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź kalendarz imprez

Co, gdzie, kiedy w Elblągu to przegląd najciekawszych wydarzeń przygotowany przez Dziennik Elbląski. Zaplanuj weekend i nie tylko. Sprawdź nasz elbląski kalendarz imprez.

31 GRUDNIA

SYLWESTER W MJAZZDZE

Jak co roku zachęcamy Was do wejścia w Nowy Rok w naszych skromnych progach!

Jeśli nie lubicie nadętych balów, dyskotekowych imprez a po prostu chcecie dobrze się bawić w kameralnym gronie - to nasz Sylwester jest dla Was!

Rezerwacje i wszystkie informacje pod numerem telefonu 504 076 402

Sobota, 31 grudnia, godz. 21, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

5 STYCZNIA

TURNIEJ NOWOROCZNY W RUMMIKUB W ELBLĄGU

Serdecznie zapraszamy na turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 2023, który odbędzie się z okazji Nowego Roku 5 stycznia 2023 w Elblągu.

Harmonogram turnieju:

16:45-17:00 - potwierdzenie obecności, ewentualne zapisy uczestników,

17:00 - rozpoczęcie turnieju

21:00 - przewidywane zakończenie turnieju

Info:

- w turnieju mogą wystartować wszyscy

- limit graczy: 50 osób

- osoby z miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe a zwycięzca awans na Mistrzostwa Polski 2022

Miejsce:

Kostka - Biblioteka

Wybickiego 20 82-300 Elbląg

6 STYCZNIA

ELBONG 2 + TUJE. THREE KINGS & THE BONG`S KING EDITION

Hołk kurde! Drugi raz mamy okazję zaprosić was na niczym* nieskrępowane granko z polewą fuzzową. Po raz pierwszy będziemy gościć gwiazdy zza wielkiej wody, czyli TuJe. Bierzta instrumenta, znajomych, rodzinkę, zwierzęta i dawajta!

Info o sprzęcie na dniach.

ZASADY:

1. Nie gramy coverów

2. Grać może każdy

3. Nie gramy coverów

Piątek, 6 stycznia, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg

OD 7 STYCZNIA

7 KROKÓW

Czego pragniesz? Co jest dla Ciebie ważne? Co lubisz? Za czym tęsknisz? Co Cię wspiera? Z czym już dawno masz chęć się pożegnać? O czym marzysz? Jakie potencjały są w Tobie? Kim Jesteś?

7 kroków to program zbudowany specjalnie dla kobiet, które chcę stanąć do tych pytań, chcą przyjrzeć się swoje Prawdzie, chcą rozeznać swoją Naturę.

Przestrzeń która jest dla Nas, będzie przestrzenią obejmującą życzliwością wszystko z czym tutaj przychodzicie. Będzie wsparciem w procesie i latarką, która oświetli niewidoczne do tej pory obszary. Będzie ogromem okazji do tego aby poszerzyć perspektywę patrzenia na to co już jest Teraz. Na to co żywe, tętniące i pragnące twojej uwagi. Na odpowiedzi i informacje, które dawno już czekają na Ciebie.

7 kroków to 7 spotkań o różnej tematyce, które razem dadzą Ci kompletny obraz.

Nikt tutaj nie będzie Ci mówił co jest dla Ciebie dobre, a co nie, co masz robić, a czego nie. Tutaj stwarzamy przestrzeń do eksploracji, do podążania za swoją mądrością, za swoją Intuicją.

Skorzystamy z potencjałów już w Nas płynących. Będziemy korzystać z naszego zasobu oddechu, ciała, ale też z przestrzeni, z informacji zawartych w polu, z naszych zmysłów i z tego co pozazmysłowe. Oglądając obrazy zarówno te wewnętrzne jak i chcące się pokazać na zewnątrz.

To spotkania z własnym Pięknem, z naturalnością, z ruchem, z bezruchem, z intuicją, z kolorem.

Nie bez powodu dotarłaś, aż do tego momentu czytając słowa. Ty już wiesz, że to jest najlepszy czas, że już możesz, że chcesz, zaufaj sobie, przyjdź... czekam.

Spotkania będą odbywać się co 2 tygodnie, aby proces mógł się rozwijać we właściwym dla Ciebie tempie. Na miejscu będzie na Ciebie czekało wszystko co jest potrzebne, Ty po prostu ubierz się wygodnie i przyjdź.

Zapisy: przystanoddechu@gmail.com

Pierwsze spotkanie: Sobota, 7 stycznia, godz. 9:30-11:30

11 STYCZNIA

SPOTKANIE Z AUTORKĄ SLOW PRZEWODNIKA WARMIA I MAZURY

Autorka, Magdalena Malinowską, opowie o wyjątkowym slow przewodniku i tym, jak powstawał. Sporo będzie o naszym regionie: Żuławach, Wysoczyźnie Elbląskiej, Oberlandzie.

To będzie opowieść o wyjątkowych miejscach, ludziach i podróżowaniu innym niż wszystkie.

A do tego sporo niespodzianek. A wszystko w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu przy ul. Św. Ducha.

Środa, 11 stycznia, godz. 17:00.

11-12 STYCZNIA

ZIMOWA LEKCJA MUZYKI Z EOK

Zima to lepienie bałwana, zima to płatki śniegu, zima to wreszcie zimowe melodie. Dzięki Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej zabrzmią one w styczniu w Ratuszu Staromiejskim i to nie raz, nie dwa, ale cztery razy! 11 (środa) i 12 (czwartek) stycznia kameraliści dwukrotnie – o 10:00 i o 12:00 – zaproszą uczniów szkół podstawowych na wyjątkową lekcję muzyki. Podręczniki i książki tym razem nie będą potrzebne, EOK i prowadzący Bartłomiej Koń zaprezentują całą paletę barw i efektów instrumentów smyczkowych. Do tego mnóstwo ciekawostek ze świata muzyki klasycznej.

11.01.2023, środa, 10:00 i 12:00

12.01.2023, czwartek, 10:00 i 12:00

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Bartłomiej Koń - prowadzenie, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Prezentacja instrumentów i hity muzyczne dla dzieci

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

12 STYCZNIA

ALEKSANDRA RADOMSKA "ZROZUMIESZ JAK DOROŚNIESZ"

Od lat podbija serca swoich obserwatorek w internecie, od 2021 roku - na scenie. Debiutancka trasa standupowa okularnicy, która dzięki swojemu ADHD robi masę rzeczy na raz i porywa ludzi na scenie, okazała się spektakularnym sukcesem. Po wakacyjnej przerwie powraca - z nowym, jeszcze lepszym programem i gwarantuje jeszcze więcej śmiechu i refleksji, które zostaną z Tobą na dłużej Program "ZROZUMIESZ JAK DOROŚNIESZ" W sumie 8 tematycznych setów opowiadających o wyzwaniach i rozterkach współczesnej baby, która jest rozdarta pomiędzy konwenansami, oczekiwaniami wobec siebie, a realny życiem, które doskonale potrafi… zaorać nawet najbardziej szlachetne założenie. Relacje w związku, misterne próby tak modnego teraz selfcare, rodzicielstwo oraz cała masa trafnych spostrzeżeń na temat naszej rzeczywistości nasączonych w absurdalnym i sarkastycznym poczuciu humoru Oli. Masz dość prymitywnych żartów o kutasach i seksie? Chcesz usłyszeć coś, co będzie też o Tobie, co nie tylko rozbawi, ale i utuli? Wbijaj! Program tworzony z myślą o babach, które potrafią się z siebie śmiać, zatem… I Panowie będą ukontentowani i zrozumieją, że nie jesteśmy wariatkami. A nawet jeśli, to normalnej i tak nie znajdą. Jedyny taki stand up z przekazem - musisz to zobaczyć!

12 stycznia o godz. 19:00, klub MJAZZGA, ul. Kowalska 1-2 C

13 STYCZNIA

THE STUBS, DOPELORD

Dancin' Shoes Gigs & Boredom Booking zapraszają na koncert:

THE STUBS – low budget rock'n'roll

5 lat temu poszli do piachu by w zeszłym roku odrodzić się w środku pandemii w piwnicach stołecznego Pogłosu oraz powrócić serią koncertów w klubach i na festiwalach. Wrócili starsi ale czy na pewno dojrzalsi? Muzyka The Stubs to rokendrol zagrany zarówno z serca jak i z wątroby. Koncerty to jest dokładnie to po co ten zespół powstał.

DOPELORD – stoner / doom

Dopelord rezyduje w Warszawie ale historia zespołu zaczęła się w 2010 roku w Lublinie. Przez niemal 12 lat istnienia zespół w kręgach stoner / doom dorobił się statusu kultowego. Regularnie objeżdżają europę, wydają zajebiste płyty z każdą kolejną zawieszając poprzeczkę coraz wyżej.

Gdzie: Mjazzga, Elbląg

Kiedy: 13 stycznia, piątek, g. 19:00

14 STYCZNIA

BO TO SIĘ ZWYKLE TAK ZACZYNA… CZYLI OD PIOSENKI DO MUSICALU

Szare, więzienne mury? Przytulny, kawiarniany stolik? A może barowy kontuar? Miłość może nas dopaść zawsze i wszędzie, o czym przekonuje spektakl „Bo to się zwykle tak zaczyna…”, który w styczniu zagości w elbląskim teatrze. To zjawiskowa opowieść, oparta z jednej strony na piosenkach, które podbiły serca melomanów w Polsce („Powróćmy jak za dawnych lat” czy „Dumka na dwa serca”), z drugiej na najpiękniejszych musicalach świata („My fair Lady”, „Chicago”, „Mamma Mia” itd.). W roli solistów topowi artyści polskich teatrów muzycznych (m.in. Opera Bałtycka, Teatr Muzyczny „Roma”, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Wielki w Poznaniu), do tego Elbląska Orkiestra Kameralna, a jako dyrygent Szymon Makowski. Do zobaczenia 14 stycznia - karnawał w takim towarzystwie mógłby trwać przez cały rok!

14.01.2023, sobota, 19:00

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Wykonawcy:

Soliści: Elżbieta Kaczmarzyk, Paulina Janczak, Angelika Gaj, Agnieszka Tyrawska, Agnes Łazarowicz, Joanna Krężel, Julia Bednarz, Tomasz Janczak, Leopold Stawarz, Tomasz Mazur, Rafał Wróblewski, Joanna Hanzel

Elbląska Orkiestra Kameralna

Szymon Makowski - dyrygent

W programie m.in. Najpiękniejsze piosenki musicalowe

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

15 STYCZNIA

ALTER MAANAM - NAJWIĘKSZE PRZEBOJE MAANAMU!

Alter Maanam to energiczny koncert największych przebojów zespołu MAANAM w niecodziennych, świeżych, często zaskakujących aranżacjach. Julita Zielińska z zespołem prezentują znane od lat utwory we własnej interpretacji, przepuszczone przez pryzmat wielu gatunków. To rockowe granie przyprawione jazzem, soulem, alternatywą, R’n’B. Koncert to wędrówka od lat 80. do czasów współczesnych dzięki niezapomnianym tekstom Kory i wspaniałej muzyce Marka Jackowskiego w wykonaniu wybitnych muzyków.

Wystąpią: Julita Ziela Zielińska, Hubert Baumann, Piotr Proniuk, Dawid Kłos, Darek Mrozek

Otwarcie klubu: 18:00

Początek koncertu: 19:00

Niedziela 15 stycznia, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

21 STYCZNIA

STRATOSFERA KONCERT MJAZZGA

Z największą przyjemnością zapraszamy na koncert jakiego przegapić absolutnie nie można.

Zespół Stratosfera powstał z inicjatywy gitarzysty, producenta, kompozytora Waldemara Kuleczki znanego z np. Oddziału Zamkniętego, Papa Dance, Big Bit, Person.

W skład zespołu wchodzą znani Muzycy Artur Foremski Gitara (ex The Reds, Sex Bomba), Dominik Dobrowolski Perkusja (ex Wanda i Banda, Sex Bomba) Tomasz Latos Gitara Basowa (Big Bit).

Zespół Stratosfera gra mega światowe instrumentalne gitarowe hity lat 60.

Najwyższa klasyczna kultura gitarowa!!! Usłyszymy sztandarowe utwory najważniejszych gitarowych zespołów świata np. The Shadows, The Ventures, The Beatles i wielu innych oraz autorskie.

Sobota, 21 stycznia, klub Mjazzga Elbląg

22 STYCZNIA

OLKA SZCZĘŚNIAK W NOWYM PROGRAMIE "SKĄPIEC POZNAWCZY"

Olka Szczęśniak wystąpi z najnowszym programem ''Skąpiec poznawczy" Wraz z nią na scenie pojawi się support. Występ tylko dla widzów pełnoletnich. Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu. Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione. Bilet nie daje prawa do przeszkadzania występującym. Ze względu na komfort widowni: Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osoby zakłócającej przebieg wydarzenia, bez możliwości zwrotu za bilety. Kupując bilet akceptujesz powyższe warunki.

22 stycznia o godz. 20:00, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1

28 STYCZNIA

PARKRUN PARK MODRZEWIE - POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ WOŚP

To będzie wyjątkowa edycja elbląskiego parkrun, bo odbędzie się w przedzień 31. Finału WOŚP! Zapraszamy do wspólnego biegu, marszu, truchtu w ramach akcji "Policz się z cukrzycą". Bieg wystartuje o godz. 9, a już o 8.30 rozpoczniemy licytację gadżetów WOŚP do puszki wolontariuszy Orkiestry!

4 LUTEGO

III KONGRES ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH POLSKI PÓŁNOCNEJ

Zapraszamy oddolnie działające organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w III Kongresie Środowisk Patriotycznych Polski Północnej.

Celem kongresu będzie stworzenie kalendarium wydarzeń na 2023 rok oraz uaktualnienie zasobów osobowych i materialnych dostępnych wśród naszych organizacji.

Kongres jest całkowicie apolityczny, nie promuje żadnej partii ani polityków.

Sobota, 4 lutego, godz. 11:00