Oszustwa na pokazach nadal aktualne. Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu, ostrzega i interweniuje

Kto jeszcze nie słyszał o owianych złą sławą pokazach? Na naciągnięcie kolejnych ofiar liczyli zapewne organizatorzy kolejnego tego typu spotkania, do którego doszło w minioną sobotę w Elblągu. Na szczęście do akcji wkroczyła policja.

Swojego szczęścia w naciąganiu elbląskich seniorów próbowali pracownicy pewnej firmy. Zaproszenia na spotkanie organizowane w sali bankietowo-weselnej przy ul. Królewieckiej w Elblągu były realizowane telefonicznie. Podczas rozmowy zapraszane osoby dowiadywały się, że jeśli przyjdą, otrzymają za darmo telewizor. To był pierwszy etap selekcji — opowiada Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu, który z naciągaczami od pokazów miał już do czynienia.

Jak informuje Rodziewicz, mimo że tyle słyszy się o wyłudzeniach i oszustwach podczas tego typu spotkań, sporo osób uwierzyło w obietnice organizatorów i stawiło się o godzinie 11 przy ul. Królewieckiej.

— Nie wszyscy zostali wpuszczeni. Spośród przybyłych pracownicy firmy wybrali sobie takich, którzy zostaną wpuszczeni do środka. To był drugi etap selekcji.

Ci, którzy im nie podpasowali, otrzymywali bezwartościowe kupony rabatowe wraz z informacją, że będą mogli za nie kupić różne rzeczy. W ten sposób obyło się bez awantur o obiecany telewizor — informuje Rodziewicz.

Na pokaz wpuszczone zostały jednak osoby podstawione przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu, a policjanci już czekali w pogotowiu.

— Gdy spotkanie dobiegało końca, otrzymaliśmy relację na temat jego przebiegu oraz informację, że para seniorów właśnie podpisuje jakieś dokumenty. Osoby, które nie dały się naciągnąć, a w efekcie straciły prawie 2 godziny, otrzymały zabawkowe tablety (zamiast telewizora). W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 286 kk oraz kilku wykroczeń do akcji wkroczyli policjanci. Zabezpieczyli całą masę dowodów i przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonych — przekazuje Paweł Rodziewicz.

I przyznaje: — Organizatorzy pokazu wyglądali na zdziwionych. Mimo że w rozmowie potwierdzili, że słyszeli o wyrokach zapadających w Elblągu. Teraz czeka ich okres wyczekiwania na zarzuty i kto wie, może ponownie zawitają w Elblągu sprzedawać swoje bajki, składając zeznania przed sądem.

— Dodać należy, że prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania i kontroli wydał decyzję, w której nałożył na New Life Sp. z o.o. karę w wysokości ponad 1,2 mln zł. Karę w wysokości 225 tys. zł prezes UOKiK nałożył również na Mariusza Krzysztofa Jankowiaka — prezesa jednoosobowego zarządu New Life Sp. z o.o. za umyślne doprowadzenie do naruszeń wobec konsumentów oraz brak współpracy podczas kontroli w jego firmie — przypomina Rodziewicz.