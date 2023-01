Kalendarz wydarzeń: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Co, gdzie i kiedy w Elblągu. Imprezy, koncerty, wystawy. Propozycje zajęć podczas ferii zimowych dla dzieci. Prezentujemy najciekawsze wydarzenia, które odbędą się w naszym pięknym mieście w styczniu, lutym i marcu.

13 STYCZNIA

THE STUBS, DOPELORD



Dancin' Shoes Gigs & Boredom Booking zapraszają na koncert:

THE STUBS – low budget rock'n'roll

5 lat temu poszli do piachu by w zeszłym roku odrodzić się w środku pandemii w piwnicach stołecznego Pogłosu oraz powrócić serią koncertów w klubach i na festiwalach. Wrócili starsi ale czy na pewno dojrzalsi? Muzyka The Stubs to rokendrol zagrany zarówno z serca jak i z wątroby. Koncerty to jest dokładnie to po co ten zespół powstał.

DOPELORD – stoner / doom

Dopelord rezyduje w Warszawie ale historia zespołu zaczęła się w 2010 roku w Lublinie. Przez niemal 12 lat istnienia zespół w kręgach stoner / doom dorobił się statusu kultowego. Regularnie objeżdżają europę, wydają zajebiste płyty z każdą kolejną zawieszając poprzeczkę coraz wyżej.

Gdzie: Mjazzga, Elbląg

14 STYCZNIA

STYCZNIOWE GRANIE W KOSTCE



Dziękujemy wszystkim, którzy w 2022 roku odwiedzili filię nr 5 Kostka na osiedlu Zawada, by wspólnie pograć w planszówki i zapraszamy na styczniowe rozgrywki, które odbędą się 14 (sobota) i 28 stycznia (sobota). Wstęp wolny.

W roku 2022 w Kostce odbyło się 15 spotkań z planszówkami, w których wzięło udział 364 graczy. W październiku odbyła się 2. edycja El-festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy, w którym uczestniczyło 450 osób. To oznacza, że elblążanie bardzo lubią wspólnie spędzać czas na graniu, co cieszy nas bardzo, ponieważ po doświadczeniu pandemicznego odosobnienia – jest to wartością samą w sobie. Korzyści płynących z grania w gry planszowe jest wiele, według nas warto wspomnieć kilka: rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię, zacieśniają więzy społeczne, no i łączą pokolenia. W planszówki mogą bowiem grać osoby w każdym wieku.

Nie byłoby rozgrywek gier w Kostce i festiwalu, gdyby nie wieloletnia współpraca filii ze Stowarzyszeniem VAMOS. Granie, o czym warto również wspomnieć to pasja. Bez niej różne inicjatywy szybko się rozpadają. Planszówkowe rozgrywki w Kostce organizowane są przez pasjonatów, tj. członków Stowarzyszenia i biblioteczną, „kostkową” ekipę.

Oczywiście zapraszamy na styczniowe, już w 2023 r., rozgrywki które odbędą się w dwie soboty: 14 i 28 stycznia, w godz. 11:00-15:00.

Kostka dysponuje grami (150 tytułów) dla osób w wieku 3-100 + lat.

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

14 STYCZNIA

TWÓRCZE SPOTKANIA W STYCZNIU



Pierwsze Twórcze Spotkania w 2023 roku planujemy z przytupem!

14 stycznia zapraszamy dorosłych oraz młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na:

11:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Pawła Błęckiego w wykonaniu Macieja Olewniczaka

12:00 warsztaty „Tworzenie Mapy Marzeń”. Podczas spotkania poprowadzonego przez edukatorkę Helenę Wojciechowską, w kameralnym gronie będzie można wykonać stworzoną z własnych marzeń, celów, pomysłów czy pragnień — mapę marzeń — intrygujący drogowskaz na świeżutki 2023 rok (który naprawdę działa!).

Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz kawę i herbatę.

Prosimy też o zabranie ze sobą starych, kolorowych gazet (typu „Zwierciadło”, „Twój Styl” czy „Wysokie Obcasy”). Im więcej makulatury – tym więcej inspiracji dla warsztatowej ekipy.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 14 stycznia 2023 r. (sobota), godz. 11:00

Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Nie trzeba natomiast zapisywać się na oprowadzanie po wystawie.

Zapisy na warsztaty: helena@galeria-el.pl



14 STYCZNIA

DKK DLA DOROSŁYCH W FILII NR 6



14 stycznia (sobota), godz. 12:00, filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Spojrzenie wstecz. Rozmowy Justyny Dąbrowskiej”

O książce z opisu wydawcy (Czarne):

Żeby móc zabierać głos w sprawach fundamentalnych, potrzebna jest odpowiednia perspektywa, poczucie humoru, umiejętność wyciągania wniosków, a przede wszystkim bogaty bagaż doświadczeń. Rozmówcy Justyny Dąbrowskiej spełniają wszystkie te warunki i nie wymagają dodatkowych rekomendacji. Wystarczą nazwiska tych, którzy znaleźli czas na ciekawą rozmowę: Jerzy Jedlicki, Danuta Szaflarska, Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Tadeusz Dominik, Zygmunt Bauman, Danuta Cirlić-Straszyńska, Michał Głowiński, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Karol Modzelewski, Hanna Świda-Ziemba i Wanda Wiłkomirska.

Justyna Dąbrowska rozmawia z pokoleniem swoich rodziców. Dzięki rzadkiej umiejętności słuchania, którą ma autorka, otrzymujemy pasjonujące opowieści o życiu. O tym, co jest w nim ważne, jak czerpać z niego radość, jaki jest sens przemijania i jak sobie z nim radzić.

14 STYCZNIA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ



Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00 “Kreatywna Lokomotywa” – zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają (metodą scrapbookingu) kartki okolicznościowe z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka.

„Nic tak nie ucieszy dziadków jak własnoręcznie wykonana laurka, gdyż najlepsze prezenty to takie, w które wkładamy nasze starania i serca” – zachęcają bibliotekarki z Lokomotywy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

14 STYCZNIA

BO TO SIĘ ZWYKLE TAK ZACZYNA… CZYLI OD PIOSENKI DO MUSICALU



Szare, więzienne mury? Przytulny, kawiarniany stolik? A może barowy kontuar? Miłość może nas dopaść zawsze i wszędzie, o czym przekonuje spektakl „Bo to się zwykle tak zaczyna…”, który w styczniu zagości w elbląskim teatrze. To zjawiskowa opowieść, oparta z jednej strony na piosenkach, które podbiły serca melomanów w Polsce („Powróćmy jak za dawnych lat” czy „Dumka na dwa serca”), z drugiej na najpiękniejszych musicalach świata („My fair Lady”, „Chicago”, „Mamma Mia” itd.). W roli solistów topowi artyści polskich teatrów muzycznych (m.in. Opera Bałtycka, Teatr Muzyczny „Roma”, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Wielki w Poznaniu), do tego Elbląska Orkiestra Kameralna, a jako dyrygent Szymon Makowski. Do zobaczenia 14 stycznia - karnawał w takim towarzystwie mógłby trwać przez cały rok!

14.01.2023, sobota, 19:00

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Wykonawcy:

Soliści: Elżbieta Kaczmarzyk, Paulina Janczak, Angelika Gaj, Agnieszka Tyrawska, Agnes Łazarowicz, Joanna Krężel, Julia Bednarz, Tomasz Janczak, Leopold Stawarz, Tomasz Mazur, Rafał Wróblewski, Joanna Hanzel

Elbląska Orkiestra Kameralna

Szymon Makowski - dyrygent

W programie m.in. Najpiękniejsze piosenki musicalowe

14 STYCZNIA

WRACA MET OPERA W KINIE ŚWIATOWID



Zapraszamy na cykl The Met: Live in HD przed nami! W programie znajdzie się siedem zachwycających transmisji z nowojorskiej sceny The Metropolitan Opera. Pierwszy spektakl w roku 2023 już 14 stycznia!

14.01.2023 godz. 18:55 "Fedora" | Umberto Giordano

Reżyseria: David McVicar

Scenografia: Charles Edwards

Kostiumy: Brigitte Reiffenstuel

Światło: Adam Silverman

Dyrygent: Marco Armiliato

Obsada: Sonya Yoncheva (Księżna Fedora Romazow), Rosa Feola (Hrabina Olga Sukarew), Piotr Beczała (Hrabia Loris Ipanow), Artur Ruciński (De Siriex)

Fedora, porywający dramat Giordana, powraca do Met po 25 latach, z Sonyą Yonchevą w tytułowej roli dziewiętnastowiecznej księżniczki, która zakochuje się w mordercy swojego narzeczonego. W roli zbrodniarza, Lorisa Ipanowa, wystąpi tenor Piotr Beczała. Zobaczymy także sopranistkę Rosę Feolę w roli hrabiny Olgi, powiernicy Fedory oraz barytona Artura Rucińskiego jako dyplomatę De Siriexa. Atutem inscenizacji jest wyjątkowa scenografia, która ukaże m.in. pałac w Petersburgu, modny paryski salon i willę w szwajcarskich Alpach. Spektakl reżyseruje David McVicar. Orkiestrę Met poprowadzi Marco Armiliato.

Bilety można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

14 STYCZNIA

DYSKOTEKA MJAŻŻDŻOTEKA



Czytaliście i oglądaliście z zapartym tchem zdjęciowe komiksy w Bravo? Wyciągaliście zszywki z Popcornu żeby nie uszkodzić plakatów? Śledziliście Viva TOP 100? No to koniecznie przyjdźcie 14 stycznia do Mjazzgi, żeby pobawić się przy hitach z tamtych czasów! Tradycyjnie początek roku witamy w rytmie lat 90.

DJ Bobo, Fun Factory, Venga Boys, Spice Girls, TLC, SNAP!, Technotronic, Roxette, Marky Mark...

Może nawet Members Of Mayday czy Tic Tac Toe albo i Die Fantastischen Vier...

Może nawet zakręci Wam się łezka wzruszenia w oku, może z rozrzewnieniem westchniecie "Ach, to były czasy!", może nie zwrócicie uwagi jak bardzo zła to była muzyka, ale jak dobrze się przy niej bawiło...

Zachęcamy jak zawsze do przebieranek - w taki wieczór można sobie pozwolić na więcej!

Start godz. 21



15 STYCZNIA

ALTER MAANAM - NAJWIĘKSZE PRZEBOJE MAANAMU!



Alter Maanam to energiczny koncert największych przebojów zespołu MAANAM w niecodziennych, świeżych, często zaskakujących aranżacjach. Julita Zielińska z zespołem prezentują znane od lat utwory we własnej interpretacji, przepuszczone przez pryzmat wielu gatunków. To rockowe granie przyprawione jazzem, soulem, alternatywą, R’n’B. Koncert to wędrówka od lat 80. do czasów współczesnych dzięki niezapomnianym tekstom Kory i wspaniałej muzyce Marka Jackowskiego w wykonaniu wybitnych muzyków.

Wystąpią: Julita Ziela Zielińska, Hubert Baumann, Piotr Proniuk, Dawid Kłos, Darek Mrozek

Otwarcie klubu: 18:00

Początek koncertu: 19:00

Niedziela 15 stycznia, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

18 STYCZNIA

„KIEDY PAMIĘĆ W KAWAŁKACH BŁĄDZI I SZUKA CAŁOŚCI” - WERNISAŻ W „ŚWIATOWIDZIE”



Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 18 stycznia (środa) na godz. 18:00 na wernisaż wystawy pt. „Kiedy pamięć w kawałkach błądzi i szuka całości”. Będzie to wystawa artysty spod Iławy Rafała Szulca, który zaprezentuje swój świat rzeźby. Wstęp wolny.

Artysta o sobie: „Urodziłem się w miejscowości Pikus, gdzie mieszkam i tworzę. Czuję się silnie związany z tym miejscem, z którego czerpię najwięcej inspiracji. Uważam, że prawda jest zawsze najbliżej nas. Moją główną inspiracją i bodźcem, który mnie popchnął do działań artystycznych jest twórczość Zdzisława Beksińskiego. Świat, a może nie świat, który przedstawia na swoich obrazach, zawładnął mną. Elementy, z których powstają moje prace wynajduję właśnie w najbliższym otoczeniu. Wykonuję swoje prace używając w głównej mierze tradycyjnych technik kowalskich. Wykorzystuję części maszyn, urządzeń, które zostały już zapomniane i porzucone. Uważam, że niosą one historię, którą warto opowiedzieć ponownie..”

Artysta regularnie współpracuje z okolicznymi ośrodkami kultury. W 2022 r. zrealizował pomnik triathlonisty, który stanął w Suszu. Uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich oraz wystawach zbiorowych. Współtworzył projekt „Pływające rzeźby”. Był to happening, który składał się z filmu, muzyki na żywo i pokazu rzeźb pływających po jeziorze. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Również w 2022 r. został laureatem nagrody „Talent roku”, przyznanej przez Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie. Zajął pierwsze miejsce w Przeglądzie Sztuki Powszechnej województwa warmińsko – mazurskiego, organizowanym przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wystawa rzeźb „Kiedy pamięć w kawałkach błądzi i szuka całości”

Termin wernisażu: 18.01.2023, godz. 18:00

Miejsce: II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu

Wystawa będzie czynna do 31 marca 2023 roku, w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Wstęp wolny.

19 STYCZNIA

STYCZNIOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI W „STACYJCE”

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na styczniowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

19.01 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Miffy, dziadek i babcia” Dicka Bruny. Dzieci dowiedzą się, ile radości może przynieść dzień spędzony z babcią i dziadkiem. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

20 STYCZNIA

DYSKUSYJNY KLUB MANGI W BULAJU

20 stycznia (piątek), godz. 16:30, Biblioteka Młodego Czytelnika, ul. Zamkowa 1 – Dyskusyjny Klub Mangi i rozmowa tym razem o powieści „Stan splątania” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Literackie):

Maria. Codziennie garść suplementów i paskudne smoothie. „Zdrowe i smaczne” – z pewnością! A na święta plastikowa choinka z supermarketu i wigilia z cateringu, bo – jak twierdzi mama – nie można tracić życia na drobnostki.

Lena. Zawsze ze słuchawkami na uszach. To jedyny sposób, żeby odciąć się od ludzi. Niespecjalnie ich lubi. No i mama… Czasami myśli, że to raczej ona sama jest matką w tej rodzinie. Czuje się stara i zmęczona. Ale może porysuje, kiedyś to lubiła…

Miłosz. W naciągniętym na głowę kapturze, z wielkim futerałem na wiolonczelę. Osobny. Nie lubi się wychylać. Gdyby tylko bluza mogła działać jak peleryna niewidka… Dość tego! Musi być silny, bo „świat nie jest miejscem dla słabeuszy”.

Choć chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym samym osiedlu, właściwie się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty – za świadectwo, olimpiady, konkursy i wolontariat. Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają go odbyć w domu spokojnej starości…i nagle okazuje się, że to początek czegoś nowego i odświeżającego. Doświadczenie, które zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.

(moderatorka: Żaneta Łyczyszyńska; tel. 55 625 60 23)

21 STYCZNIA

STRATOSFERA KONCERT MJAZZGA



Z największą przyjemnością zapraszamy na koncert jakiego przegapić absolutnie nie można.

Zespół Stratosfera powstał z inicjatywy gitarzysty, producenta, kompozytora Waldemara Kuleczki znanego z np. Oddziału Zamkniętego, Papa Dance, Big Bit, Person.

W skład zespołu wchodzą znani Muzycy Artur Foremski Gitara (ex The Reds, Sex Bomba), Dominik Dobrowolski Perkusja (ex Wanda i Banda, Sex Bomba) Tomasz Latos Gitara Basowa (Big Bit).

Zespół Stratosfera gra mega światowe instrumentalne gitarowe hity lat 60.

Najwyższa klasyczna kultura gitarowa!!! Usłyszymy sztandarowe utwory najważniejszych gitarowych zespołów świata np. The Shadows, The Ventures, The Beatles i wielu innych oraz autorskie.

Sobota, 21 stycznia, klub Mjazzga Elbląg

22 STYCZNIA

OLKA SZCZĘŚNIAK W NOWYM PROGRAMIE "SKĄPIEC POZNAWCZY"



Olka Szczęśniak wystąpi z najnowszym programem ''Skąpiec poznawczy" Wraz z nią na scenie pojawi się support. Występ tylko dla widzów pełnoletnich. Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu. Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione. Bilet nie daje prawa do przeszkadzania występującym. Ze względu na komfort widowni: Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osoby zakłócającej przebieg wydarzenia, bez możliwości zwrotu za bilety. Kupując bilet akceptujesz powyższe warunki.

22 stycznia o godz. 20:00, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1

23-27 STYCZNIA

ZIMOWE INSPIRACJE W PRACOWNI MALARSKIEJ



Ferie w mieście nie muszą być nudne. Zapraszamy na zimowe zabawy malarskie do CSE „Światowid” w Elblągu. Podczas warsztatów będziemy inspirować się zimą i poznawać rozmaite techniki malarskie.

W programie m.in. zimowy pejzaż, malowanie na kamieniach, tworzenie zimowych okienek, projektowanie rękawiczek, 3D obrazy zimowego lasu, kompozycje artystyczne w technice natryskowej.

Podczas 5-dniowych warsztatów artystycznych dzieci i młodzież zdobędą twórcze doświadczenia, nauczą się doskonalić swoją pracę, będą poszukiwać nowych rozwiązań, dzięki czemu harmonijnie połączą się ze światem sztuki. Warsztaty z pewnością przyczynią się do rozwinięcia wyobraźni dzieci oraz wzbogacą gust artystyczny, dadzą również możliwość rozrywki i edukacji!

Warsztaty artystyczne - to miejsce na twórczą wyobraźnię i realizację najśmielszych pomysłów!

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały!

Oferta skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Warsztaty odbędą się w okresie: 23.01.2023 - 27.01.2023, godz. 10:00-12:00

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy: Jana Nelyn

Email: jana.nelyn@swiatowid.elblag.pl

Tel.: 55 611 20 85

23-27 STYCZNIA

FERIE ZIMOWE W GALERII EL DLA WSZYSTKICH DZIECI - PIERWSZY TYDZIEŃ



Jak spożytkować dwa tygodnie laby od szkoły i okolicznych obowiązków?

Na zabawie w sztukę i ze sztuką rzecz jasna!

Zapraszamy osoby w wieku 7-13 lat do zapisów na zajęcia, podczas których będziemy zwiedzać bieżące wystawy i tworzyć własne unikatowe dzieła.

Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu zajęć, w kasie Galerii EL.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

(proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu do rodzica/opiekuna oraz informację, w którym tygodniu ferii i w jakie dni dziecko ma wziąć udział).

PIERWSZY TYDZIEŃ: 23 – 27 stycznia 2023 roku

Dzień pierwszy // 23 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

BARDZO TO EKO-LOGICZNE

Podczas warsztatów przegadamy kilka eko-tematów i stworzymy listę proekologicznych celów do zrealizowania. Przejrzymy też zasoby prosto ze świata sztuki w poszukiwaniu natchnienia do stworzenia mini plakatów o treści nawołującej do lepszego traktowania Ziemi.

Dzień drugi // 24 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

DUŻO, CZY MAŁO?

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymywać będą rozmaite artystyczne wyzwania, raz otrzymując cały wachlarz narzędzi plastycznych, innym razem… ołówek. Pod koniec spotkania odpowiemy sobie na pytanie: ile nam potrzeba do bycia kreatywnymi?

Dzień trzeci // 25 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

AUTOPORTRET OD AZ DO Z

Podczas warsztatów wrócimy pamięcią do dawnych daaawnych czasów, kiedy to szanujące się stare baaardzo stare rody ściany swych domów ozdabiały portretami przodków, a następnie sfabrykujemy takie portrety, korzystając z drukarki, siebie samych i kilku plastycznych gadżetów.

Dzień czwarty // 26 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

MIASTO IDEALNE

Podczas warsztatów przegadamy nasze potrzeby mieszkaniowe, a następnie stworzymy książki-mapy, a z nich… gry planszowe.

Dzień piąty // 27 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

SZTUKA W MINIATURZE

A gdyby tak, zamiast jeździć po całym świecie, ukochaną sztukę nosić ze sobą w kieszonce spodni? Podczas warsztatów stworzymy mini muzea i galerie pełne najsłynniejszych prac.



24 STYCZNIA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ



24 stycznia (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Dom Holendrów” Ann Patchett

O książce z opisu wydawcy (Znak Literanova):

Nad Domem Holendrów zapada zmierzch. Jego ogromne okna kolejno rozjaśniają się ciepłym światłem. Danny i Maeve Conroyowie zaparkowali wysłużonego oldsmobile’a po drugiej stronie ulicy, by obserwować rozgrywający się spektakl cieni.

To dom, w którym dorastali. Spełnienie marzeń i ambicji ich ojca, a jednocześnie miejsce znienawidzone przez ich matkę. Dom, który stracili razem z rodzinnym majątkiem i którego dziedzictwo rzuciło cień na całe ich życie.

„Dom Holendrów” jest opowieścią o rodzinnych więziach, stracie, poświęceniu i przebaczeniu. Ann Patchett z mistrzowską precyzją rozbiera na części pierwsze amerykański mit o tym, że każdy może napisać swoją historię na nowo, odciąć się od korzeni i zapuścić własne. Jej najnowsza powieść to misternie utkane studium pamięci – pokazuje, jak bezustannie rezonuje w nas przeszłość i jak chcąc nie chcąc powtarzamy błędy naszych rodziców.

(moderatorka: Halina Samson; tel. 55 625 60 17)

28 STYCZNIA

PARKRUN PARK MODRZEWIE - POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ WOŚP



To będzie wyjątkowa edycja elbląskiego parkrun, bo odbędzie się w przedzień 31. Finału WOŚP! Zapraszamy do wspólnego biegu, marszu, truchtu w ramach akcji "Policz się z cukrzycą". Bieg wystartuje o godz. 9, a już o 8.30 rozpoczniemy licytację gadżetów WOŚP do puszki wolontariuszy Orkiestry!

28 STYCZNIA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ



Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Ptasia stołówka” (dzieci w wieku 3+). Uczestnicy wysłuchają opowiadania „Zimowe zuchy” (z książki „Przygód kilka wróbla Ćwirka” Sławomira Grabowskiego i Marka Nejmana) i przygotują karmniki dla ptaszków.

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00 “Kreatywna Lokomotywa” – gry i zabawy na tablicy interaktywnej (tym razem dzieci w wieku 7+).

Interaktywne zabawy to takie, które angażują zmysły, stymulują rozwój oraz zachęcają do współpracy. Są też okazją do świetnej zabawy – zapraszają bibliotekarki z Lokomotywy.



28 STYCZNIA

STYCZNIOWE GRANIE W KOSTCE



Dziękujemy wszystkim, którzy w 2022 roku odwiedzili filię nr 5 Kostka na osiedlu Zawada, by wspólnie pograć w planszówki i zapraszamy na styczniowe rozgrywki, które odbędą się 14 (sobota) i 28 stycznia (sobota). Wstęp wolny.

W roku 2022 w Kostce odbyło się 15 spotkań z planszówkami, w których wzięło udział 364 graczy. W październiku odbyła się 2. edycja El-festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy, w którym uczestniczyło 450 osób. To oznacza, że elblążanie bardzo lubią wspólnie spędzać czas na graniu, co cieszy nas bardzo, ponieważ po doświadczeniu pandemicznego odosobnienia – jest to wartością samą w sobie. Korzyści płynących z grania w gry planszowe jest wiele, według nas warto wspomnieć kilka: rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię, zacieśniają więzy społeczne, no i łączą pokolenia. W planszówki mogą bowiem grać osoby w każdym wieku.

Nie byłoby rozgrywek gier w Kostce i festiwalu, gdyby nie wieloletnia współpraca filii ze Stowarzyszeniem VAMOS. Granie, o czym warto również wspomnieć to pasja. Bez niej różne inicjatywy szybko się rozpadają. Planszówkowe rozgrywki w Kostce organizowane są przez pasjonatów, tj. członków Stowarzyszenia i biblioteczną, „kostkową” ekipę.

Oczywiście zapraszamy na styczniowe, już w 2023 r., rozgrywki które odbędą się w dwie soboty: 14 i 28 stycznia, w godz. 11:00-15:00.

Kostka dysponuje grami (150 tytułów) dla osób w wieku 3-100 + lat.

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

28 STYCZNIA

TURNIEJ WOŚP W RUMMIKUB W ELBLĄGU



Serdecznie zapraszamy na turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 2023, który odbędzie się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sobotę 28 stycznia 2023 w Elblągu.

Harmonogram turnieju:

11:30 - 12:00 - potwierdzenie obecności, ewentualne zapisy uczestników,

12:00 - rozpoczęcie turnieju

17:00 - przewidywane zakończenie turnieju

Info:

3 rundy po 4 gry + finał

w turnieju mogą wystartować wszyscy

osoby z miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe a zwycięzca awans na Mistrzostwa Polski 2023

Zapisy: https://forms.gle/AEjoR9weWsjjCWpK9

30 STYCZNIA - 3 LUTEGO

ZIMOWE PODRÓŻE



Ferie w mieście nie muszą być nudne. Zapraszamy do świata fantazji i zabaw plastycznych, który zorganizujemy dla Was w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Podczas warsztatów będziemy tworzyć, malować, lepić... jednym słowem spełniać artystyczne marzenia.

Plastyka ma na celu wszechstronne rozwijanie osobowości dzieci, przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu codziennym, przez pobudzenie i usprawnienie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej. Brzmi bardzo poważnie? Już tłumaczymy. Chodzi nam o pobudzenie wyobraźni uczestników i zachęcenie ich do tworzenia nowych rozwiązań. Za pomocą twórczego działania chcemy uczyć przewidywania i rozwiązywania problemów.

Jednym zdaniem: nasze warsztaty pozwolą w sposób kreatywny, zabawny i przyjazny rozwijać umiejętności twórcze i miło spędzać czas.

Zapraszamy na ferie w Światowidzie!

Oferta skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Warsztaty odbędą się w okresie: 30.01.2023-3.02.2023, godz. 10:00-12:00

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy: Anna Giziewicz

Email: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl

Tel.: 55 611 20 85

30 STYCZNIA - 3 LUTEGO

FERIE ZIMOWE W GALERII EL DLA WSZYSTKICH DZIECI - DRUGI TYDZIEŃ



Jak spożytkować dwa tygodnie laby od szkoły i okolicznych obowiązków?

Na zabawie w sztukę i ze sztuką rzecz jasna!

Zapraszamy osoby w wieku 7-13 lat do zapisów na zajęcia, podczas których będziemy zwiedzać bieżące wystawy i tworzyć własne unikatowe dzieła.

Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu zajęć, w kasie Galerii EL.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

(proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu do rodzica/opiekuna oraz informację, w którym tygodniu ferii i w jakie dni dziecko ma wziąć udział).

DRUGI TYDZIEŃ: 30 stycznia – 3 lutego 2023 roku

Dzień pierwszy // 30 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

NIEZŁY TEATRZYK!

Podczas warsztatów stworzymy od podstaw wyśmienitych bohaterów oraz bohaterki, a następnie obsadzimy ich w przedstawieniach teatralnych z okazji Galeryjnego Dnia Teatru.

Dzień drugi // 31 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

WIEŚCI ZE ŚWIATA

Podczas warsztatów pogadamy o niezwykłej-zwykłej… codzienności i uczynimy z niej bohaterkę własnej, galeryjnej gazety. Wspólnie zadecydujemy o tym, co pojawi się w najnowszym (pierwszym) wydaniu. Horoskop? Przepis na wstawanie z łóżka w ferie? A może wywiad z kimś z uczestników?

Dzień trzeci // 1 lutego 2023, godz. 12.00 – 13.30

POP-UP BOOK

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają książeczkę niezawierająca słów, za to bogatą w niezwykłe rozwiązania konstrukcyjne. Temat książeczek przegadamy wcześniej, zainspirowani wystawami prezentowanymi w Galerii EL.

Dzień czwarty // 2 lutego 2023, godz. 12.00 – 13.30

BARDZO TO MIŁE

Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują przytulankę idealną: na dni radości i smutku, tworząc równocześnie Bazę Przytulności. Na jej podstawie stworzą przenikające się komiksowe historie.

Dzień piąty // 3 lutego 2023, godz. 12.00 – 13.30

WSPOMNIENIE Z WYSTAWY

„Gdzie ja to widziałam?”, „Serio to wyglądało w ten sposób?”. Oto pytania, które czasem pojawiają się w naszej głowie. Tym razem wywołamy je celowo. Podczas warsztatów uczestnicy zwiedzać będą galeryjne wystawy, pomieszczenia, szkicując przy okazji to, co uznają za ciekawe. Swoje obserwacje umieszczą we wspominkowych książeczkach, w których zostawimy kilka wolnych kartek z myślą o „na potem”.

2 LUTEGO

VADER + INSIDUS - ELBLĄG, MJAZZGA



Revelations of the Wicked tour 2023

VADER + Insidius

02.02.2023 (czwartek)

Elbląg, Mjazgga

VADERMANIAX!!! Mamy garść dobrych, jeszcze ciepłych świeżością wieści! Ostatnia weekendowa trasa klubowa "Revelations Of The Wicked" w listopadzie i grudniu 2022 - tak spontanicznie przygotowana przez Massive Music - została przez Was niewiarygodnie dobrze przyjęta, a same koncerty szaleństwem i mocą przypominały chyba tylko "złote czasy" Metalu. Odpowiadając na naprawdę liczne prośby, dołożyliśmy trzy kolejne weekendy w styczniu i lutym 2023. Tym razem, wraz z kolegami z Insidius, odwiedzimy również północ i zachód Polski.

Wejście: 19.00

Start koncertu: 20:00

Uwaga! Treści przekazywane przed i w trakcie koncertu zespołów mogą obrazić czyjeś uczucia religijne. Każda osoba kupująca bilet na to wydarzenie będzie tego świadoma i nie zamierza rościć pretensji o obrazę uczuć religijnych do zespołów oraz do organizatora koncertu.

4 LUTEGO

III KONGRES ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH POLSKI PÓŁNOCNEJ



Zapraszamy oddolnie działające organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w III Kongresie Środowisk Patriotycznych Polski Północnej.

Celem kongresu będzie stworzenie kalendarium wydarzeń na 2023 rok oraz uaktualnienie zasobów osobowych i materialnych dostępnych wśród naszych organizacji.

Kongres jest całkowicie apolityczny, nie promuje żadnej partii ani polityków.

Sobota, 4 lutego, godz. 11:00

4 LUTEGO

FERIE NA SMYCZKOWO. KONCERT FAMILIJNY EOK

Puchowa kurtka? Jest. Czapka-uszatka? Proszę bardzo. Wełniane rękawiczki? Oczywiście. Tak zaopatrzeni możemy ruszać na „Ferie na smyczkowo”- koncert familijny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już 4 lutego (sobota) w Ratuszu Staromiejskim kameraliści zabiorą najmłodszych melomanów i ich rodziców w podróż z płatkami śniegu i lodowymi soplami w tle, przepełnioną dobrym humorem i fantastycznymi dźwiękami. Nie zabraknie konkursów i zagadek, a koncert poprowadzi Bartłomiej Koń.

04.02.2023, sobota, 16:00

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Bartłomiej Koń - prowadzenie, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Prezentacja instrumentów i hity muzyczne dla dzieci

4 LUTEGO

KONCERT DAMIAN SZEWCZYK - OPOWIEŚCI BASEM I BARYTONEM



Zapraszamy na koncert, którego program opiera się na utworach z płyty "10 opowieści basem i barytonem" autorstwa Damiana Szewczyka oraz znanych utworach zespołów rockowych, m.in. Illusion, Tilt, Audioslave. Koncert wykonuje Damian Szewczyk śpiewający i grający na gitarze basowej z towarzyszeniem perkusisty. Koncert da możliwość poznania nowatorskiej koncepcji komponowania i wykonywania mocnych rockowych utworów zaproponowanej i zdefiniowanej przez Damiana Szewczyka na płycie "10 opowieści basem i barytonem" opartej na nieszablonowym podejściu do gitary basowej jako instrumentu który z towarzyszeniem perkusji buduje pełne brzmienie rockowego zespołu.

PŁYTA 10 OPOWIEŚCI BASEM I BARYTONEM

"Wymyśliłem tą płytę z rockowymi piosenkami zagranymi na gitarze basowej. To ona jest tu głównym instrumentem. Czasem jest łagodna i pulsuje, czasem grzmi, riffuje i jęczy solówki.Potraktowałem ją jako instrument z którym mogę zrobić wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Na tej płycie nie ma gitar elektrycznych, wszystko co słyszycie, to dźwięki zagrane na BASIE. Od zawsze czułem potrzebę tworzenia własnych utworów. Przekładania na słowa i dźwięki tego co myślę, czuję. Szukałem też odpowiedniej formy by zrealizować tą potrzebę. Pomysł by grać rocka bez gitary elektrycznej wydawał się karkołomny, ale zadziałał. Więc postanowiłem nagrać płytę rockową bez gitar. Utwory są zaaranżowane w taki sposób, że mimo że grane głównie tylko na gitarze basowej i perkusji, słychać dobrze brzmiący rockowy zespół. Takiej płyty jeszcze nikt w Polsce nie nagrał."

Damian Szewczyk - muzyk, wokalista, basista, kompozytor, autor tekstów, zam. Wrocław.

Od lat współpracuje z Leszkiem Cichońskim przy Gitarowym Rekordzie Guinessa oraz w projekcie Guitar Workshop, oraz z Markiem Popowem przy projekcie Gitarowe Przeboje Wszechczasów oraz Wroclove Guitar Top. Biorąc udział w tych projektach ma okazję mierzyć się z wybitnymi i ważnymi w historii muzyki rozrywkowej utworami oraz współpracować i dzielić scenę z wieloma znakomitymi i znanymi muzykami, między innymi:

Jennifer Batten ( Michael Jackson), Wojciech Hoffman (Turbo), Andrzej Nowak ( TSA, Złe Psy), Mieczysław Jurecki ( Budka Suflera), Marek Raduli, Janusz Yanina Iwański ( Maanam), Jacek Krzaklewski (Perfect), Krzysztof Misiak ( K-of-M, Chylińska), Wojtek Pilichowski i wieloma innymi.

Od kilku lat współtworzy projekt Cichoński–Torres Band "VIVA SANTANA" w którym oddają hołd Carlosowi Santanie wykonując jego utwory oraz znane polskie przeboje zaaranżowane w stylu Santany.

Współpracuje ze znanym skrzypkiem Janem Gałachem w projektach m.in. "ABBA FOREVER", "Tribute to Allman Brothers Band".

Sobota, 4 lutego, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg

10 LUTEGO

KACZMARSKI / GINTROWSKI / OKUDŻAWA - KONCERT ZESPOŁU PIRAMIDY



Kaczmarski/Gintrowska/Okudżawa - to najnowszy koncert zespołu Piramidy, który zasłynął na całym świecie brawurowymi interpretacjami piosenek Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego oraz poezji Słowackiego, Mickiewicza i Norwida.

W tym koncercie zabrzmią takie hity Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego jak: Prosty człowiek, Syn marnotrawny, Powtórka z Odysei, Nadzieja śmiełowska, Pieśń o śnie czy Mury, ale nie zabraknie też takich utworów jak Tylko kołysanka, Modlitwa o szarfę i trunek czy Gdy tak siedzimy. Wszystkiego dopełnią pieśni legendarnego gruzińskiego barda Bułata Okudżawy, na pewno nie zabraknie takich utworów jak Modlitwa - Dopóki ziemia kręci się, Puszkin czy Piosenka o młodym ułanie.

Będą także niespodzianki oraz anegdoty, które przeniosą Państwa w muzyczny świat trzech wielkich Bardów. To wszystko stworzy niepowtarzalny klimat wzruszeń i humoru - zespół PIRAMIDY znany jest także z niebanalnego kontaktu i śmiesznych dialogów z publicznością. Będzie to wieczór pełen emocji, dobrego humoru i dobrej muzyki w perfekcyjnym wykonaniu wspaniałych artystów.

Wystąpią:

Piotr Kajetan Matczuk - Pianista, gitarzysta, aranżer, autor piosenek. Lider i założyciel zespołu PIRAMIDY. Autor muzyki teatralnej i filmowej. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Szlakiem Bardów";. Koncertował nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ukrainie, Rosji, Litwie, we Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Szwajcarii, Czechach, w wielu prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, jak chociażby Columbiahalle w Berlinie czy sala koncertowa im. Piotra Czajkowskiego w Filharmonii Moskiewskiej. Ma w dorobku kilkanaście płyt, nagranych nie tylko z zespołem Piramidy, ale też z polskimi aktorami. Skomponował płytę "Dopokąd" dla Krzysztofa Tyńca i był kierownikiem muzycznym jego zespołu w Teatrze Ateneum w Warszawie. Płyta "Rok wojny" z jego autorskimi tekstami miała premierę w bazie wojskowej NATO Allied Joint Force Command w Brunssum dla polskich żołnierzy dowodzących misją w Afganistanie. Wystąpił na oficjalnych obchodach 25-lecia zburzenia Muru Berlińskiego w Fontanehaus w Berlinie z autorskim utworem "Charlie Checkpoint" a także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Skomponował muzykę do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz kilku przedstawień teatralnych. Jest także cenionym producentem i realizatorem audiobooków.

Artur Chyb - Gitarzysta pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie jest związany z trójmiejskim światem muzycznym. Studiował na wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat uczestniczył w niemieckich produkcjach musicalowych m.in. : Starlight, Hot Stuff, czy Ray Charles. Grał w spektaklach muzycznych wystawianych w wielu europejskich krajach. W Polsce współpracował z zespołem Czerwone Gitary, zespołem Farba, grupą Rezerwat oraz Paullą. Jako muzyk sesyjny gra w wielu uznanych projektach muzycznych.

Informacje o koncercie i biletach: 513 207 643 oraz w Mjazzdze!!

Piątek, 10 lutego, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

11 LUTEGO

CZAR NEAPOLITAŃSKICH MELODII



Walentynki we Włoszech? Pierwsze skojarzenie to najczęściej Wenecja, ale nie mniej czarujący jest Neapol. Miasto u stóp wulkanu, z równie gorącą atmosferą, pełne cytrynowych sadów, urokliwych zabytków i przytulnych knajpek (miłośnik pizzy powiedziałby, że pizzerii). I właśnie do krainy neapolitańskich krajobrazów, a zwłaszcza neapolitańskich dźwięków, zaprosi melomanów, z okazji święta zakochanych, Elbląska Orkiestra Kameralna! Kiedy? 11 lutego. Gdzie? W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Przekonamy się, jak brzmi miłość rodem z Neapolu…

11.02.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Sebastian Perłowski – dyrygent, Viktor Yankovsky - baryton, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Najpiękniejsze pieśni neapolitańskie

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

17 LUTEGO

FAUST - DESTROYERS. KONCERT



Metal Attack II to koncert zespołów Destroyers oraz Faust. Faust znany jest fanom technicznego death/thrash metalu. Zespół pod koniec 2022 roku zaprezentował swoje najnowsze, bardzo dobrze przyjęte wydawnictwo "Cisza po tobie", które w wielu podsumowaniach minionego roku znalazło się w zestawieniu najciekawszych płyt. Destroyers to natomiast weterani i legenda heavy thrash metalu, bywalcy pierwszych edycji festiwalu Metalmania. Po kilku dekadach niebytu Destroyers wrócił z płytą "Dziewięć kręgów zła".

Podczas kilku kolejnych koncertów obydwie wyżej wymienione ekipy wspierać będzie wyszkowski Henoh poruszający się w rejonach death grind metalu oraz crust punka.

Piątek, 17 lutego, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C



19 LUTEGO

STAND-UP: BARTOSZ GAJDA "PAN Z TELEWIZJI, CZYLI STAND UP CZTERDZIESTOLATKA"



Bartosz Gajda: Zawodowo komik, od 20 lat związany z kabaretem i telewizją. Autor wielu skeczy, scenariuszy telewizyjnych, przyzwyczajony do blasku fleszy. Wystarczy postawić przed nim kamerę, włączyć a żartami sypie jak z rękawa. To zawodowo. A jak to jest na codzień? No właśnie. Jak to jest z tymi znanymi osobami w zwykłym życiu. Co sobie myślą jak tak stoją w kolejce po chleb? Albo jak widzą, że żona źle podkładała rzeczy do zmywarki. Bo nawet nie wiecie jak można źle wkładać rzeczy do zmywarki. Co taka znana osoba może powiedzieć swoim dzieciom kiedy przepoczwarzają się ze słodkich dzieciaków w… młodzież… Bo przecież nie powiesz tego przeklętego zdania, które zmiana Cię z młodzieżowego faceta w zgryźliwego starca. Jest takie jedno zdanie. Wypowiadali je nasi rodzice, ich rodzice i rodzice naszych dziadków. I każde pokolenie w dół przysięga sobie, że go nigdy nie wypowie. Aż do momentu kiedy… Wiesz co to za zdanie? Do zobaczenia!

Suport: Jarek Marek Sobański to człowiek, który nie wie, kiedy zaczął przygodę z komedią i wszystkim, co zabawne. Wie jednak, że przez te wszystkie lata, uzbierało się tyle historii, którymi wręcz należy się podzielić z widzami. Ciekawostki z życia artysty, które układają się w jego obraz - raczej impresjonizm niż Matejko! Przekonajcie się na żywo!

19 lutego o godz. 17:00, klub MJAZZGA, ul. Kowalska 1-2 C

24 LUTEGO

NARODOWY BALET GRUZJI "SUKHISHVILI"

Triumf trwa – Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili.

W 90 krajach wzbudzili aplauz na stojąco!

Czeka na nich teraz w ELBLĄGU!

Od pierwszych dni swojego istnienia Sukhishvili koncertował na całym świecie, zachwycając swym tańcem mieszkańców globu.

Ponad 100 000 000 widzów obejrzało ich występy na żywo – to prawie sto lat sukcesów.

Zespół daje około 300 występów rocznie. Miliony ludzi w ponad stu krajach wykupują bilety, na których, choć w różnych językach, łatwo można odczytać nazwisko Sukhishvili, wzbudzający w publiczności ogromne i gorące emocje.

Koncert – RADOŚĆ dla całej rodziny!

24.02.2023 | Elbląg | Hala MOSiR

25 LUTEGO

W KRAINIE HARFOWYCH MELODII



Choć wynaleziona najprawdopodobniej przypadkowo (podczas polowania!), pełniła i pełni ważną rolę w muzycznych dziejach ludzkości. Harfa – bo o niej mowa – towarzyszy nam od ponad 4000 lat i przemierzyła przez ten czas setki tysięcy kilometrów, goszcząc w najważniejszych salach koncertowych świata. Z myślą o niej komponowali tacy mistrzowie partytury, jak Georg Händel i to m.in. harfowego utworu jego autorstwa wysłuchamy 25 lutego w szkole muzycznej. Za sprawą Oktawii Bylickiej lepiej poznamy wówczas instrument, który wprawdzie kojarzy się z muzyką klasyczną, ale nieobcy jest mu jazz, a swego czasu “romansowali” z nim nawet Beatlesi. Do harfistki dołączy Elbląska Orkiestra Kameralna, a za pulpitem dyrygenta stanie Norbert Twórczyński.

25.02.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Norbert Twórczyński – dyrygent, Oktawia Bylicka – harfa, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. G. F. Haendel – Koncert na harfę B- dur, C. Nielsen - Mała Suita na orkiestrę smyczkową, L. Janacek - Idylla: Suita na orkiestrę smyczkową

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

26 LUTEGO

POLSKA NOC KABARETOWA 2023



Polska Noc Kabaretowa 2023 to wydarzenie rozrywkowe, o jakim Wam się nie śniło. W premierowej odsłonie najlepszego humoru wystąpi czołówka polskich kabaretów. Nowy program, nowy skład i tematy, jakich na kabaretowej scenie jeszcze nie było.

26 lutego o godz. 17:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

3 MARCA

BASIA KAWA / MJAZZGA / ELBLĄG



Wyjątkowy głos, kobieca autentyczność, a do tego skrzypce elektryczne - jedyne takie w Polsce!!!

Jej koncerty to połączenie energetycznych utworów skrzypcowych w stylu Vanessy Mae/Lindsey Stirling z pełnymi emocji piosenkami wokalnymi. Stylistyczna wszechstronność, muzyka na najwyższym poziomie i świetny kontakt z publicznością.

Basia Kawa czaruje głosem, zachwyca scenicznym dynamizmem, a do tego gra na jedynych takich w Polsce pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych, które zostały skonstruowane specjalnie dla niej w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie dwie autorskie płyty, a teraz prezentuje singiel, który można wykonać jedynie na skrzypcach pięciostrunowych: Violin Fire.

W programie koncertu są autorskie piosenki z pogranicza softrocka, popu i bluesa oraz znane covery (m.in. Lindsey Stirling, Sanah, Bovska, Mrozu, Ed Sheeran). Gratis otrzymujemy zawartą w koncercie prawdziwą historię, opisującą drogę wiodącą do spełniających się marzeń.

Piątek, 3 marca, godz. 19:00, Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

8 MARCA

PRIME ORCHESTRA - ROCK SYMPHO SHOW

Środa, 8 marca 2023, godz. 19:00

Hala MOSiR Elbląg, al. Grunwaldzka 135

11 MARCA

WIOLONCZELOWE IMPRESJE. EOK & TOMASZ STRAHL



Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Na szczęście wśród muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej ta zasada nie obowiązuje i w marcu kameraliści po raz kolejny, w szkole muzycznej, wystąpią pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. W roli solisty do muzyków dołączy zaś Tomasz Strahl – wiolonczelista należący od dekad nie tylko do polskiej, ale i europejskiej czołówki. Jego wirtuozerię mieli przyjemność podziwiać melomani od Tokio po Tel Awiw i od Barcelony po Sankt Petersburg, a 11 marca do tego grona dołączą elblążanie. Dzięki Tomaszowi Strahlowi przekonamy się, jak brzmi wiolonczela według Vivaldiego, w programie także dźwięki Mozarta. Wiolonczelowych impresji nigdy dość!

11.03.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent, Tomasz Strahl – wiolonczela

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. W. A. Mozart – Divertimento F-dur KV 138 na orkiestrę smyczkową; A. Vivaldi – Koncert a-moll RV 422 na wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i basso continuo

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu



11 MARCA

QUEEN SYMFONICZNIE



11 marca 2023 roku projekt QUEEN SYMFONICZNIE powróci do Elbląga! Po blisko ośmiu latach przerwy zespół wystąpi w Teatrze im. Aleksandra Sewruka przy ul. Teatralnej 11. Repertuar klasyków rocka nabierze nowych barw dzięki rozbudowanym aranżacjom. Na sezon 2022/2023 zespół przygotował nowości w liście utworów. Zapraszamy 11 marca 2023. Początek koncertu o 19:00. Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu QUEEN z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna już od 10 lat zachwycają fanów twórczości legendarnej grupy. QUEEN SYMFONICZNIE to absolutny fenomen - zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę koncertową w największych salach w kraju. Na ponad 300 dotychczasowych koncertach pojawiło się 200000 widzów, a każdy występ fani Queen wypełniają do ostatniego miejsca. Muzycy Alla Vienna w mniejszym składzie wystąpili także na premierze filmu "Bohemian Rhapsody" w listopadzie 2018. To dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ solisty, Sebastiana Machalskiego, wcielającego się w rolę Freddiego Mercury'ego. Zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego włączono nowe utwory w wyjątkowych aranżacjach na 10 instrumentów. W drugiej części wystąpi również gitarzysta solowy Darek Wawrzyniak. Ubiegłe lata to pasmo sukcesów projektu Queen Symfonicznie - większość koncertów, które odbyły się w latach 2015-2020 zostały wyprzedane do ostatniego miejsca. Często muzycy występują dwukrotnie w danej sali, tak było w wypełnionej dwa razy po brzegi Filharmonii Ślaskiej, Szczecińskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Bałtyckiej a także w Filharmonii Narodowej. Zespół wystąpił też w grudniu 2016 w powiększonym składzie w Atlas Arenie w Łodzi z gościnnym udziałem Michała Szpaka i Joanny Woś.

11 marca 2023

Teatr im. A. Sewruka, ul. Teatralna 11

Wejście od 18:30

Początek koncertu o godzinie 19:00

16 MARCA

ALICJA W KRAINIE CZARÓW



Magiczny spektakl, który zaczyna się już od wejścia na salę widowiskową. Pełen emocjonujących trików iluzjonistycznych, które rozgrywają się w otoczeniu niezwykłej scenografii. Barwna i rozbudowana scenografia tworzy magiczną atmosferę, która współgra z cudowną historią Alicji, która w wydaniu studia artystyczni zyskuje nowy wymiar. W trakcie spektaklu widzowie nauczą się wielu bardzo magicznych trików…

16 marca o godz. 18:00, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1



25 MARCA

KLASYKA ZE SKRZYPCAMI. EOK & ZBIGNIEW PILCH



Nie ma takiej roli, jakiej nie podjąłby na sali koncertowej. Dyrygent? Proszę bardzo. Kameralista? Oczywiście. Solista? Jak najbardziej. Mowa o Zbigniewie Pilchu – gościu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który 25 marca wystąpi w Ratuszu Staromiejskim. To jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków barokowych, który na skrzypcach mógłby nie tylko grać godzinami, ale i o nich opowiadać - prowadzi również działalność pedagogiczną (jest m.in. Kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie). Elbląskim melomanom zaprezentuje się nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, a w repertuarze m.in. dzieła Mozarta i Mendelsohna.

25.03.2023, sobota, 19:00

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy: Zbigniew Pilch – prowadzenie, skrzypce; Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. F. Mendelsohn-Bartholdy – IV symfonia c-moll na smyczki, VIII Symfonia D-dur na smyczki; W. A. Mozart – Eine Kleine Nacht Music, Adagio i fuga c-moll KV 546

1 KWIETNIA

UKRAINIAN BALLET THEATER "PREMIERA"



Teatr Baletu został założony w 2014 roku przez czołowego solistę Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Solomii Kruszelnickiej, Ludowego Artysta Ukrainy, prof. Oleg Petryk.

Repertuar Baletu: "Notre dame de Paris", "Jezioro łabędzie", "Dziadek do orzechów", "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", "Don Kichot", "Kopelia", "Szacherezada", "Carmen Suite", "Gisele", "Śpiąca piękna", "Korsarz", "Romeo i Julia", "Spartakus".

Ukraiński Teatr Baletowy "Premiera" koncertował w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Chinach. i w innych krajach. W czasie swojego istnienia teatr wystawił ponad 380 spektakli za granicą Ukrainy. Uczestnikami projektów Teatru baletu są znani ukraińscy i europejscy tancerze. Balet "Notre Dame de Paris-Esmeralda" łączy muzykę dwóch kompozytorów i przełomową choreografię. U jego podstaw znajdują się motywy powieści Victora Hugo, znanej również pod tytułem "Katedra Notre Dame", której akcja występuje w późnym średniowieczu. Według samego autora jest to "obraz XV-wiecznego Paryża i XV-wiecznego jako całości, przez pryzmat tego miasta". Istotą powieści jest historia miłości archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej cyganki Esmeraldy. W powieści wydanej w 1831 roku mowa jest o nietypowych jak na tamte czasy problemach fatalnego pragnienia i tolerancji.

muzyka: C. Puni, M. Jarre

choreografia: Siemion Drechin, redakcja choreograficzna Wiktora Szczerbakowa.

libretto (na podstawie powieści Wiktora Hugo-Katedra NMP), Wiktor Szczerbakow

Czas trwania: 2 godziny + 1 przerwa (balet w 2 akcjach).

1 kwietnia o godz. 19:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135