KALENDARZ IMPREZ: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

20 STYCZNIA

DYSKUSYJNY KLUB MANGI W BULAJU

20 stycznia (piątek), godz. 16:30, Biblioteka Młodego Czytelnika, ul. Zamkowa 1 – Dyskusyjny Klub Mangi i rozmowa tym razem o powieści „Stan splątania” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Literackie):

Maria. Codziennie garść suplementów i paskudne smoothie. „Zdrowe i smaczne” – z pewnością! A na święta plastikowa choinka z supermarketu i wigilia z cateringu, bo – jak twierdzi mama – nie można tracić życia na drobnostki.

Lena. Zawsze ze słuchawkami na uszach. To jedyny sposób, żeby odciąć się od ludzi. Niespecjalnie ich lubi. No i mama… Czasami myśli, że to raczej ona sama jest matką w tej rodzinie. Czuje się stara i zmęczona. Ale może porysuje, kiedyś to lubiła…

Miłosz. W naciągniętym na głowę kapturze, z wielkim futerałem na wiolonczelę. Osobny. Nie lubi się wychylać. Gdyby tylko bluza mogła działać jak peleryna niewidka… Dość tego! Musi być silny, bo „świat nie jest miejscem dla słabeuszy”.

Choć chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym samym osiedlu, właściwie się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty – za świadectwo, olimpiady, konkursy i wolontariat. Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają go odbyć w domu spokojnej starości…i nagle okazuje się, że to początek czegoś nowego i odświeżającego. Doświadczenie, które zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.

(moderatorka: Żaneta Łyczyszyńska; tel. 55 625 60 23)

21 STYCZNIA

KONCERT UKRAIŃSKIEGO CHÓRU MĘSKIEGO „ŻURAWLI” W ELBLĄGU

Po kilkunastoletniej przerwie Ukraiński Chór Męski „Żurawli” ponownie wystąpi w Elblągu.

Ukraiński Chór Męski „Żurawli” w zeszłym roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Chór tworzą mężczyźni wywodzący się z mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz migranci przybyli w ostatnich latach z Ukrainy. W swoim dorobku chór ma liczne nagrody, w tym na festiwalach muzyki chóralnej: Międzyzdroje (1977), Legnica (1993, 2000), Preveza (Grecja; 1997) oraz na Festiwalach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1984, 2008) i Białymstoku (2011, 2016, 2021).

Chór odbył liczne tournée po Ukrainie, Słowacji, Bośni i Hercegowinie, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie a przede wszystkim dał kilkaset koncertów w całej Polsce. Dotychczas chór wydał również 5 płyt CD

Koncert odbędzie się w sobotę (21 stycznia) o godz. 18 w Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu, przy ul. Traugutta 40. Natomiast o godzinie 17:30 w elbląskiej świątyni greckokatolickiej odbędzie się modlitwa ekumeniczna w intencji pokoju w Ukrainie.

W programie pierwszego tegorocznego koncertu chóru zabrzmią ukraińskie kolędy i pastorałki w znakomitych opracowaniach wybitnych ukraińskich kompozytorów.

Organizatorami koncertu są Parafia Greckokatolicka w Elblągu oraz elbląski oddział Związku Ukraińców w Polsce.

21 STYCZNIA

STRATOSFERA KONCERT MJAZZGA

Z największą przyjemnością zapraszamy na koncert jakiego przegapić absolutnie nie można.

Zespół Stratosfera powstał z inicjatywy gitarzysty, producenta, kompozytora Waldemara Kuleczki znanego z np. Oddziału Zamkniętego, Papa Dance, Big Bit, Person.

W skład zespołu wchodzą znani Muzycy Artur Foremski Gitara (ex The Reds, Sex Bomba), Dominik Dobrowolski Perkusja (ex Wanda i Banda, Sex Bomba) Tomasz Latos Gitara Basowa (Big Bit).

Zespół Stratosfera gra mega światowe instrumentalne gitarowe hity lat 60.

Najwyższa klasyczna kultura gitarowa!!! Usłyszymy sztandarowe utwory najważniejszych gitarowych zespołów świata np. The Shadows, The Ventures, The Beatles i wielu innych oraz autorskie.

Sobota, 21 stycznia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg



22 STYCZNIA

NAUKA MORSOWANIA

Marzy ci się morsowanie, ale nigdy nie mialeś/aś odwagi spróbować?

Zapraszamy na lekcję z Marcinem Trudnowskim, doświadczonym morsem, instruktorem ratownictwa wodnego, pływakiem lodowym. Z nim rozpoczniesz swoją przygodę z morsowaniem.

Zapewniamy zabezpieczenie medyczne, przebieralnię, szatnię i toalety na houseboacie Grupy Wodnej na Przystani.

Po morsowaniu na wszystkich czekać będzie ciepła sauna nad rzeką, więc nikomu nie grozi wyziębienie. Bedzie też można wypić gorącą herbatę przy kominku na houseboacie.

Spotykamy się na Przystani w niedzielę, 22 stycznia. Zaczynamy o 12.00, więc prosimy, przyjdźcie kwadrans wcześniej, żeby zdążyć się przebrać. Na początek o idei morsowania, o jego wpływie na zdrowie, o tym, jak należy zachowywać się w zimnej opowie Marcin. Później wejdziemy do rzeki, do specjalnie przygotowanego bezpiecznego basenu. Jego głębokość to 110 cm. Zejście jest po drabince. Basen wyłożony jest komfortową gumą.

Pózniej wypoczniemy w saunie i w houseboacie.

Pełen relaks to półtorej godziny.

Udział w lekcji morsowania kosztuje tyle, co indywidualne wejście na saunę. Nie pobieramy dodatkowych opłat.

Aby zarezerwować miejsce, prosimy o zgłoszenie SMS pod numer 603 117 234.

22 STYCZNIA

OLKA SZCZĘŚNIAK W NOWYM PROGRAMIE "SKĄPIEC POZNAWCZY"

Olka Szczęśniak wystąpi z najnowszym programem ''Skąpiec poznawczy" Wraz z nią na scenie pojawi się support. Występ tylko dla widzów pełnoletnich. Prosimy o wyciszenie telefonów na czas występu. Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione. Bilet nie daje prawa do przeszkadzania występującym. Ze względu na komfort widowni: Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osoby zakłócającej przebieg wydarzenia, bez możliwości zwrotu za bilety. Kupując bilet akceptujesz powyższe warunki.

22 stycznia o godz. 20:00, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Plac Jagiellończyka 1

23-27 STYCZNIA

ZIMOWE INSPIRACJE W PRACOWNI MALARSKIEJ

Ferie w mieście nie muszą być nudne. Zapraszamy na zimowe zabawy malarskie do CSE „Światowid” w Elblągu. Podczas warsztatów będziemy inspirować się zimą i poznawać rozmaite techniki malarskie.

W programie m.in. zimowy pejzaż, malowanie na kamieniach, tworzenie zimowych okienek, projektowanie rękawiczek, 3D obrazy zimowego lasu, kompozycje artystyczne w technice natryskowej.

Podczas 5-dniowych warsztatów artystycznych dzieci i młodzież zdobędą twórcze doświadczenia, nauczą się doskonalić swoją pracę, będą poszukiwać nowych rozwiązań, dzięki czemu harmonijnie połączą się ze światem sztuki. Warsztaty z pewnością przyczynią się do rozwinięcia wyobraźni dzieci oraz wzbogacą gust artystyczny, dadzą również możliwość rozrywki i edukacji!

Warsztaty artystyczne - to miejsce na twórczą wyobraźnię i realizację najśmielszych pomysłów!

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały!

Oferta skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Warsztaty odbędą się w okresie: 23.01.2023 - 27.01.2023, godz. 10:00-12:00

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy: Jana Nelyn

Email: jana.nelyn@swiatowid.elblag.pl

Tel.: 55 611 20 85

23-27 STYCZNIA

FERIE ZIMOWE W GALERII EL DLA WSZYSTKICH DZIECI - PIERWSZY TYDZIEŃ

Jak spożytkować dwa tygodnie laby od szkoły i okolicznych obowiązków?

Na zabawie w sztukę i ze sztuką rzecz jasna!

Zapraszamy osoby w wieku 7-13 lat do zapisów na zajęcia, podczas których będziemy zwiedzać bieżące wystawy i tworzyć własne unikatowe dzieła.

Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu zajęć, w kasie Galerii EL.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

(proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu do rodzica/opiekuna oraz informację, w którym tygodniu ferii i w jakie dni dziecko ma wziąć udział).

PIERWSZY TYDZIEŃ: 23 – 27 stycznia 2023 roku

Dzień pierwszy // 23 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

BARDZO TO EKO-LOGICZNE

Podczas warsztatów przegadamy kilka eko-tematów i stworzymy listę proekologicznych celów do zrealizowania. Przejrzymy też zasoby prosto ze świata sztuki w poszukiwaniu natchnienia do stworzenia mini plakatów o treści nawołującej do lepszego traktowania Ziemi.

Dzień drugi // 24 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

DUŻO, CZY MAŁO?

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymywać będą rozmaite artystyczne wyzwania, raz otrzymując cały wachlarz narzędzi plastycznych, innym razem… ołówek. Pod koniec spotkania odpowiemy sobie na pytanie: ile nam potrzeba do bycia kreatywnymi?

Dzień trzeci // 25 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

AUTOPORTRET OD AZ DO Z

Podczas warsztatów wrócimy pamięcią do dawnych daaawnych czasów, kiedy to szanujące się stare baaardzo stare rody ściany swych domów ozdabiały portretami przodków, a następnie sfabrykujemy takie portrety, korzystając z drukarki, siebie samych i kilku plastycznych gadżetów.

Dzień czwarty // 26 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

MIASTO IDEALNE

Podczas warsztatów przegadamy nasze potrzeby mieszkaniowe, a następnie stworzymy książki-mapy, a z nich… gry planszowe.

Dzień piąty // 27 stycznia 2023, godz. 12.00 – 13.30

SZTUKA W MINIATURZE

A gdyby tak, zamiast jeździć po całym świecie, ukochaną sztukę nosić ze sobą w kieszonce spodni? Podczas warsztatów stworzymy mini muzea i galerie pełne najsłynniejszych prac.

23-28 STYCZNIA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO: FERIE ZIMOWE W BULAJU, TYDZIEŃ PIERWSZY

Na czas ferii zimowych Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ przygotowała pełen kreatywnych aktywności i przygód program zajęć dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z programem i spędzenia wolnego czasu z biblioteką. Obowiązują zapisy.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat.

PROGRAM:

Tydzień pierwszy: Hocki klocki w bibliotece

23.01, godz. 12:00-14:00 – Obrazy wyobraźni wykonane z klocków Lego

24.01, godz. 12:00-14:00 – Draw Your Game – tworzenie gry na smartfona

25.01, godz. 12:00-14:00 – Gwiezdny projekt, czyli galaktyka z recyklingu

26.01, godz. 12:00-14:00 – „Mały książę” i rozszerzona rzeczywistość w książkach

27.01, godz. 12:00-14:00 – Jestem Artystą, czyli malowanie na koszulkach (na zajęcia proszę przynieść białe koszulki)

28.01, godz. 12:00-14:00 – Ptaki dziwaki z płyt CD

Więcej informacji i zapisy: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. (55) 625 60 23

23 - 27 STYCZNIA

FERIE W KINIE ŚWIATOWID - TYDZIEŃ PIERWSZY

W okresie ferii zimowych w Kinie Światowid dostępna będzie oferta specjalna. Codziennie o godzinie 12:00 odbędzie się seans przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ofercie znalazły się zarówno nowości, które dopiero będą miały swoją premierę jak również produkcje znane Widzom choćby z ekranów Kina Światowid.

23.01.2023, godz. 12:00 „MUMIE” – wspaniała animacja, która nie tylko bawi, ale także uczy;

24.01.2023, godz. 12:00 „UWOLNIĆ POLY” – film familijny z piękną historią, idealny dla całej rodziny;

25.01.2023, godz.12:00 „LUNANA: SZKOŁA NA KOŃCU ŚWIATA” – poruszający obraz, kandydat do Oscara;

26.01.2023, godz. 12:00 „YUKU I MAGICZNY KWIAT” – muzyczna opowieść o przygodach myszki Yuku;

27.01.2023, godz. 12:00 „PIMI Z KRAINY TYGRYSÓW” – opowieść o przyjaźni między chłopcem z domu dziecka i uratowaną przez niego tygrysicą;

Kino Światowid zaprasza wszystkich na seanse z oferty ferii zimowych oraz całego repertuaru.

Bilety można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

24 STYCZNIA

FERIE Z JULIANEM TUWIMEM W LOKOMOTYWIE

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych, które będą inspirowane twórczością Juliana Tuwima (m.in. wierszami tj. “Lokomotywa”, “Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, “Ptasie radio”). Warsztaty będą miały charakter edukacyjno-plastyczny. Obowiązują zapisy.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy!

PROGRAM:

24.01, godz. 12:00-13:30 – “Parowóz, pociąg, lokomotywa, czyli jak kolej odmieniła świat”

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

24 STYCZNIA

DKK DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

24 stycznia (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Dom Holendrów” Ann Patchett

O książce z opisu wydawcy (Znak Literanova):

Nad Domem Holendrów zapada zmierzch. Jego ogromne okna kolejno rozjaśniają się ciepłym światłem. Danny i Maeve Conroyowie zaparkowali wysłużonego oldsmobile’a po drugiej stronie ulicy, by obserwować rozgrywający się spektakl cieni.

To dom, w którym dorastali. Spełnienie marzeń i ambicji ich ojca, a jednocześnie miejsce znienawidzone przez ich matkę. Dom, który stracili razem z rodzinnym majątkiem i którego dziedzictwo rzuciło cień na całe ich życie.

„Dom Holendrów” jest opowieścią o rodzinnych więziach, stracie, poświęceniu i przebaczeniu. Ann Patchett z mistrzowską precyzją rozbiera na części pierwsze amerykański mit o tym, że każdy może napisać swoją historię na nowo, odciąć się od korzeni i zapuścić własne. Jej najnowsza powieść to misternie utkane studium pamięci – pokazuje, jak bezustannie rezonuje w nas przeszłość i jak chcąc nie chcąc powtarzamy błędy naszych rodziców.

(moderatorka: Halina Samson; tel. 55 625 60 17)

26 STYCZNIA

FERIE Z JULIANEM TUWIMEM W LOKOMOTYWIE

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych, które będą inspirowane twórczością Juliana Tuwima (m.in. wierszami tj. “Lokomotywa”, “Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, “Ptasie radio”). Warsztaty będą miały charakter edukacyjno-plastyczny. Obowiązują zapisy.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy!

PROGRAM:

26.01, godz. 12:00-13:30 – “Po czym poznać wiek wieloryba, czyli ciekawostki z życia morskich ssaków”

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

26 STYCZNIA

W ZGODZIE Z NATURĄ

Filia biblioteczna nr 3 przy al. J. Piłsudskiego zaprasza na spotkanie z Ireneuszem Zanderem o życiu w zgodzie z naturą, które odbędzie się 26 stycznia (czwartek), o godz. 16:00 w ramach cyklu Klub Dojrzałego Czytelnika.

Ireneusz Otto Zander – elblążanin, pasjonat naturalnych metod leczenia z wykorzystaniem ziół, zajmuje się m.in. rzemieślniczą produkcją naturalnych kosmetyków i maści, organizator ekotargów odbywających się w Elblągu.

Więcej informacji: Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17, tel. (55) 625 60 85

28 STYCZNIA

PARKRUN PARK MODRZEWIE - POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ WOŚP

To będzie wyjątkowa edycja elbląskiego parkrun, bo odbędzie się w przedzień 31. Finału WOŚP! Zapraszamy do wspólnego biegu, marszu, truchtu w ramach akcji "Policz się z cukrzycą". Bieg wystartuje o godz. 9, a już o 8.30 rozpoczniemy licytację gadżetów WOŚP do puszki wolontariuszy Orkiestry!

28 STYCZNIA

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Ptasia stołówka” (dzieci w wieku 3+). Uczestnicy wysłuchają opowiadania „Zimowe zuchy” (z książki „Przygód kilka wróbla Ćwirka” Sławomira Grabowskiego i Marka Nejmana) i przygotują karmniki dla ptaszków.

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00 “Kreatywna Lokomotywa” – gry i zabawy na tablicy interaktywnej (tym razem dzieci w wieku 7+).

Interaktywne zabawy to takie, które angażują zmysły, stymulują rozwój oraz zachęcają do współpracy. Są też okazją do świetnej zabawy – zapraszają bibliotekarki z Lokomotywy.

28 STYCZNIA

STYCZNIOWE GRANIE W KOSTCE

Dziękujemy wszystkim, którzy w 2022 roku odwiedzili filię nr 5 Kostka na osiedlu Zawada, by wspólnie pograć w planszówki i zapraszamy na styczniowe rozgrywki, które odbędą się 14 (sobota) i 28 stycznia (sobota). Wstęp wolny.

W roku 2022 w Kostce odbyło się 15 spotkań z planszówkami, w których wzięło udział 364 graczy. W październiku odbyła się 2. edycja El-festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy, w którym uczestniczyło 450 osób. To oznacza, że elblążanie bardzo lubią wspólnie spędzać czas na graniu, co cieszy nas bardzo, ponieważ po doświadczeniu pandemicznego odosobnienia – jest to wartością samą w sobie. Korzyści płynących z grania w gry planszowe jest wiele, według nas warto wspomnieć kilka: rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię, zacieśniają więzy społeczne, no i łączą pokolenia. W planszówki mogą bowiem grać osoby w każdym wieku.

Nie byłoby rozgrywek gier w Kostce i festiwalu, gdyby nie wieloletnia współpraca filii ze Stowarzyszeniem VAMOS. Granie, o czym warto również wspomnieć to pasja. Bez niej różne inicjatywy szybko się rozpadają. Planszówkowe rozgrywki w Kostce organizowane są przez pasjonatów, tj. członków Stowarzyszenia i biblioteczną, „kostkową” ekipę.

Oczywiście zapraszamy na styczniowe, już w 2023 r., rozgrywki które odbędą się w dwie soboty: 14 i 28 stycznia, w godz. 11:00-15:00.

Kostka dysponuje grami (150 tytułów) dla osób w wieku 3-100 + lat.

Więcej informacji: Filia nr 5 KOSTKA, ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa), tel. (55) 625 60 95/96

28 STYCZNIA

TURNIEJ WOŚP W RUMMIKUB W ELBLĄGU

Serdecznie zapraszamy na turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 2023, który odbędzie się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sobotę 28 stycznia 2023 w Elblągu.

Harmonogram turnieju:

11:30 - 12:00 - potwierdzenie obecności, ewentualne zapisy uczestników,

12:00 - rozpoczęcie turnieju

17:00 - przewidywane zakończenie turnieju

Info:

3 rundy po 4 gry + finał

w turnieju mogą wystartować wszyscy

osoby z miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe a zwycięzca awans na Mistrzostwa Polski 2023

Zapisy: https://forms.gle/AEjoR9weWsjjCWpK9