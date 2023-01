Martyna Lesz przywiozła do Elbląga z Madrytu cztery medale! To mistrzyni stylizacji paznokci

Podobno, gdy wybierzesz pracę, którą kochasz, nie przepracujesz w swoim życiu ani jednego dnia. Takie szczęście ma Martyna Lesz — manicurzystka z Elbląga, która skończyła studia z innej bajki, ale postawiła na pasję. Dziś, zamiast budować okręty, wykonuje na paznokciach stylizacje godne złotego medalu — i to nie jednego...

Z PASJĄ O PASJI

Wszystko zaczęło się w roku 2014, kiedy Martyna — jeszcze jako studentka budowy okrętów — chciała sobie trochę dorobić, wybór padł na stylizację paznokci.

— Wkręciłam się w to! — przypomina sobie moja rozmówczyni. — Zaczęło się od różnych szkoleń, bo od początku uważałam, że ważne jest profesjonalne przygotowanie. W międzyczasie okazało się, że wcale nie jest tak, że wystarczy jeden kurs i można zarabiać, przeciwnie — cały czas trzeba ćwiczyć i szlifować swoje umiejętności.

— Moimi pierwszymi „ofiarami” byli najbliżsi — śmieje się Martyna. — Zaczęło się od rodziny, później przychodziły koleżanki i dalej wszystko rozeszło się pocztą pantoflową, aż zaczęły do mnie przychodzić obce osoby. A ja z roku na rok wkręcałam się coraz bardziej i coraz częściej myślałam o tym, że to ze stylizacją paznokci chcę związać się zawodowo w przyszłości — opowiada elblążanka.

Ale, by taką deklarację wypowiedzieć na głos, musiał nadarzyć się odpowiedni moment. I tak się stało, a swój pierwszy salon Martyna otworzyła w roku 2017 — można powiedzieć — przypadkiem…

— Poszłam zarejestrować się do pośredniaka i kiedy pani w okienku zapytała, co ja właściwie chcę robić, odpowiedziałam automatycznie, że paznokcie — wspomina z uśmiechem moja rozmówczyni.

— I wtedy okazało się, że mam szansę na zdobycie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności — to był przedostatni dzień na złożenie wniosku i przyznam szczerze, że nie wierzyłam, że uda mi się dostać te pieniądze, ale zostałam pozytywnie zaskoczona — tak powstał mój salon — mówi Martyna.

Z biegiem lat Martyna Lesz nie rezygnowała z dalszej edukacji. Dziś sama jest instruktorką, a klientki, które ją odwiedzają, mogą podziwiać ścianę pełną dyplomów i certyfikatów.

Od niedawna wspomnianą ścianę zdobią również medale, które utalentowana stylistka przywiozła z Madrytu, gdzie w październiku 2022 odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Stylizacji Paznokci Nailympion.

— To były pierwsze mistrzostwa, w jakich brałam udział, startowałam więc w kategorii przeznaczonej dla debiutantów. Na zawody, które były częścią targów urody, pojechaliśmy do Madrytu całą grupą reprezentującą jedną markę. Wyjazd poprzedzało czterodniowe szkolenie, ale moje treningi rozpoczęły się znacznie wcześniej — opowiada Martyna.



Stylistka paznokci z Elbląga startowała w sześciu kategoriach stacjonarnych i dwóch zaocznych — w sumie przywiozła z Madrytu cztery medale. Dwa brązowe — jeden za manicure hybrydowy, a drugi za stylizację baby boomer (nowa odsłona klasycznego manicure francuskiego, w której biały kolor stopniowo przechodzi w cielisty lub jasnoróżowy — przyp. red.). — Modelką była moja niezastąpiona mama, która nie dość, że służyła mi swoimi paznokciami, to ze stoperem w ręku pilnowała, żebym wszystkie etapy manicure wykonywała zgodnie z planem. Niektóre z konkursowych kategorii miały bowiem określony czas na wykonanie danego zadania. Ćwiczenia wyglądały więc tak, że siedziałyśmy z zeszytem, w którym miałyśmy wszystko rozpisane, a mama z zegarkiem pilnowała, kiedy koniec piłowania i czas na kolejny krok — wszystko wymierzone co do sekundy — wspomina moja rozmówczyni.— Rola mamy nie zakończyła się na ćwiczeniach. Towarzyszyła mi też w Madrycie, gdzie podczas mistrzostw wykonywałam na jej paznokciach kilka różnych stylizacji — dodaje Martyna.Stylistka paznokci z Elbląga startowała w sześciu kategoriach stacjonarnych i dwóch zaocznych — w sumie przywiozła z Madrytu cztery medale. Dwa brązowe — jeden za manicure hybrydowy, a drugi za stylizację baby boomer (nowa odsłona klasycznego manicure francuskiego, w której biały kolor stopniowo przechodzi w cielisty lub jasnoróżowy — przyp. red.).

— Jeżeli chodzi o hybrydę, musiałam improwizować i szukać modelki na miejscu — mamie zabrakło już paznokci, a wymagania konkursowe mówiły, że manicure może być wykonany tylko na czystej płytce, która nie była wcześniej poddawana żadnym zabiegom. Na szczęście na moje internetowe ogłoszenie zareagowała pani Basia, która będąc w Madrycie, zgodziła się zostać moją modelką — opowiada Martyna.

— A co do baby boomer — konkurencja była ogromna, a wszystkie stylizacje wykonane niemal bezbłędnie, brązowy medal bardzo więc cieszy, zwłaszcza że kryteria są bardzo surowe. Sędziowie podczas zawodów oceniali m.in. obszar skórek, gładkość powierzchni, a nawet — używając stomatologicznego grubościomierza — grubość paznokcia — relacjonuje moja rozmówczyni.

Martyna przywiozła też dwa złote medale — pierwszy za tzw. sztylet, a drugi udało jej się zdobyć w wymagającej ogromnej kreatywności kategorii „fantasy tip box”.

— Sztylet to charakterystyczny kształt paznokcia — długi i spiczasty — absolutnie nie do noszenia na co dzień, ale doskonały do zaprezentowania techniki, bo ważne są w nim proste linie, szpic i zdobienie. Na wykonanie tej stylizacji miałam dwie godziny — nie liczyłam na wygraną, nie był to typ stylizacji, którą wykonuję na co dzień, a jednak — udało się — cieszy się elblążanka.



— Lubię moją pracę. Niektóre moje klientki zostały moimi przyjaciółkami. Poniedziałki mnie więc nie przerażają, tak samo poranne wstawanie. Nie budzę się nieszczęśliwa, ale zaglądam w kalendarz, sprawdzam, kto przychodzi do mnie danego dnia i już wiem, że to będzie kolejny dobry dzień — podsumowuje Martyna. Serca jurorów w kategorii „fantasy tip box” podbiła ośmiornica, którą Martyna wykonała z materiałów, których na co dzień używa w swojej codziennej pracy.— Tematyka tej kategorii jest dowolna, a że lubię robić zdobienia w akrylu, stwierdziłam, że przygotuję coś na próbę. Uprzedzam, że kilka osób już pytało mnie, dlaczego akurat ośmiornica i odpowiadam — nie wiem, po prostu taki pomysł przyszedł mi do głowy — śmieje się Martyna.I dodaje: — Trzeba było go tylko czymś urozmaicić. Słyszałam, że projekty były już wyposażane w światełka LED, ale ja chciałam, by moja ośmiornica była ruchoma!Miniaturowy silnik podłączony do jednej z macek został ukryty w kamieniu. Ruchoma ośmiornica okazała się strzałem w dziesiątkę, a każdy, kto przechodził obok konkursowej gabloty, nie mógł wyjść z podziwu — ośmiornica zdecydowanie robiła wrażenia.— Stworzenie jej zajęło mi jakieś 50 godzin — miałam z tym sporo zabawy, siedziałam po nocach, tworząc i słuchając e-booków. Myślę, że to nie był ostatni raz, kiedy biorę udział w tego typu kategorii. Może nie jest bardzo związana z paznokciami, ale na pewno prezentuje umiejętności stylisty — przyznaje Martyna.Co ciekawe, w pozostałych kategoriach elblążance również poszło całkiem nieźle, co tylko sprawiło, że jej apetyt na kolejne sukcesy jest jeszcze większy.Dziś Martyna ma pewność, że jej wybór był dobry i chociaż nie ma już czasu przyjmować nowych klientek — spełnia się zawodowo w stu procentach, nie tylko wykonując stylizacje, ale też ucząc nowe stylistki.— Lubię moją pracę. Niektóre moje klientki zostały moimi przyjaciółkami. Poniedziałki mnie więc nie przerażają, tak samo poranne wstawanie. Nie budzę się nieszczęśliwa, ale zaglądam w kalendarz, sprawdzam, kto przychodzi do mnie danego dnia i już wiem, że to będzie kolejny dobry dzień — podsumowuje Martyna.

Kamila Kornacka