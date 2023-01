Czytam, bo lubię: Keith Abraham „Bądź!”

CZYTAM, BO LUBIĘ

Autor książki „Bądź! Osiem prostych kroków prowadzących cię do tego, kim chcesz być” jest pisarzem, prelegentem, konsultantem, mężem, ojcem i odkrywcą. Od ponad 20 lat podróżuje po świecie, wygłaszając prelekcje i doradzając, jak działać z pasją, osobom, które kierują najbardziej szanowanymi firmami na świecie. Napisał trzy bestsellery, a także jest laureatem wielu nagród i wyróżnień zdobytych w trakcie wieloletniej kariery zawodowego mówcy.

Jego najnowsza książka ma na celu zachęcić czytelników do wyznaczenia planów na przyszłość poprzez proste, ale pełne mocy działania. Składa się z ośmiu rozdziałów, które są poprzedzone wstępem wyjaśniającym, o czym jest ta książka i w jaki sposób z niej korzystać. Odbiega ona nieco od standardowych poradników, ponieważ została zaprojektowana w warsztatowej formie, co wiąże się z tym, że można po niej pisać. Do każdego rozdziału przypisane są ćwiczenia z wyznaczonymi miejscami na notatki, co ma na celu zaangażować czytelnika do działania według ośmiu kroków.

Pierwszym z nich jest odkrycie, co jest dla nas ważne, co ma na celu ułatwić znalezienie swojego życiowego celu. Drugi krok, nazwany „Pragnij”, polega na określeniu swojej pasji, by móc za nią podążać.Następny rozdział „Miej marzenia” opowiada o trzecim kroku, jakim jest stworzenie listy 100 życiowych marzeń, które chcemy spełnić. Ćwiczenia zawarte w czwartym kroku mają na celu sprawić, że zrozumiemy, co popycha nas do działania i znajdziemy determinację, aby podjąć pierwszy krok do osiągnięcia swoich celów. Piąty krok to sprecyzowanie celu, który chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W szóstym rozdziale „Rozwijaj” poznajemy strategie na budowanie wiary w siebie oraz na taki rozwój, by stać się najlepszą wersją siebie. Siódmy rozdział „Pokonaj” poświęcony jest walce ze zwątpieniem i wewnętrznymi oporami, które powstrzymują nas przed podjęciem działań. Dzięki ósmej strategii nauczymy się projektować plan prowadzący do osiągnięć, nazwany przez autora Planem Pasjonującego Życia. Natomiast w ostatnim rozdziale tej książki znajdziemy krótkie ćwiczenie na przeanalizowanie swoich postępów i wyznaczenie kolejnych celów oraz dodatkowe źródła od autora. Całość ma niewiele ponad 120 stron, więc nie znajdziemy tutaj niepotrzebnych dłużyzn.wyd. Studio EmkaJak podkreśla Keith Abraham w tym poradniku, dzięki tej książce nie tylko określimy, co chcemy osiągnąć, ale – co istotniejsze – ustalimy, kim chcemy być. Odkryjemy swoje prawdziwe możliwości oraz to, co naprawdę zamierzamy zrobić z naszym życiem. Poprzez tę książkę autor chce nauczyć nas, jak budować wiarę w siebie, aby wyjść poza własną strefę komfortu i osiągnąć to wszystko, co w naszych planach było odsuwane na później. „Bądź! Osiem prostych kroków prowadzących cię do tego, kim chcesz być” to lektura obowiązkowa zarówno dla młodzieży, która chce wyznaczyć sobie plany na przyszłość, jak i dla dorosłych, którzy potrzebują coś zmienić w swoim dotychczasowym życiu.