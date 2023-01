Braniewo: 24-latek zaatakował kolegę siekierą. Uderzył go w głowę. Odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór 23 stycznia. 24-letni mieszkaniec Braniewa podczas kłótni z 39-latkiem uderzył go w głowę tępym narzędziem. Mężczyzna z urazem głowy trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany i osadzony policyjnej celi, grozi mu kara nie mniejsza, niż 3 lata pozbawienia wolności.

W poniedziałek 22 stycznia oficer dyżurny braniewskiej komendy otrzymał informację o mężczyźnie, który z urazem głowy stawił się do izby przyjęć braniewskiego szpitala. Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że 39-latek doznał urazu w wyniku uderzenia obuchem siekiery. Sprawcą tego zdarzenia miał być jego znajomy 24-latek, z którym wcześniej spożywał alkohol. W trakcie kłótni spowodowanej nieporozumieniem dotyczącym pieniędzy miał chwycić za siekierę i jej obuchem uderzył 39-lata w tył głowy. W wyniku podjętych czynności policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali sprawcę zdarzenia. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał niemal promil alkoholu w organizmie.

24-letni mieszkaniec Braniewa po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za który przewidziana jest kara pozbawienia wolności, nie krótsza niż 3 lata. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Braniewska Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec 24-latka.

