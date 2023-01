Zespół Diamenty z Elbląga z Grand Prix 29. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

O sukcesie Diamentów z Elbląga usłyszała już chyba cała Polska. Zespół, który tworzy elbląska młodzież, zdobył główną nagrodę 29. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Jakie emocje towarzyszyły młodym wokalistkom i wokalistom w Będzinie?

W BLASKU DIAMENTÓW

Diamenty to tak naprawdę trzy zespoły, utalentowana młodzież podzielona jest na grupy wiekowe. Diamenty na swoim koncie mają już sporo sukcesów, a ostatnio do długiej listy dołączył kolejny.

Elbląg podczas Festiwalu w Będzinie reprezentowała najstarsza grupa Diamentów, w której skład wchodzą wyjątkowi młodzi ludzie — jest ich jedenaścioro — łączy ich ogromny talent i miłość do muzyki, co udowadniają podczas swoich występów.

Diamenty już nie raz zachwycały, nic więc dziwnego, że zrobiły wrażenie również na jurorach tegorocznego Festiwalu — wydarzenia o długiej historii, która — jak przekazują organizatorzy — zaczęła się w najstarszym kościele w Będzinie.

— Pomysł zrodził się z zapału młodzieży i wikarego parafii — księdza Piotra Pilśniaka — wyjaśniają organizatorzy Festiwalu i informują, że już do pierwszej edycji do udziału w Festiwalu zgłosiło się 116 uczestników, w kolejnych liczba ta przekraczała 200, a w czwartej edycji chętnych do startu było już 628 wykonawców.

— Od dziewiątej edycji ilość solistów i grup nie spadła poniżej tysiąca, a w ostatnich latach waha się między 1500, a nawet 1800. Łącznie we wszystkich edycjach udział wzięło 30 tysięcy uczestników infortmują organizatorzy Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

O tym, jak wyglądały przygotowania do udziału w Festiwalu, opowiedziały nam trenerki wokalne Diamentów — Eliza i Julia Kaczmarczyk — mama i córka, które swoją wiedzą dzielą się z młodymi artystami.

Zaczęło się od zgłoszenia, później przyszedł czas na etap wojewódzki i przesłuchania w Olsztynie. Diamenty postanowiły zaprezentować trzy utwory — „Gdy się Chrystus rodzi”, „Północ już była” i „Kolęda Maryi”.

— W Olsztynie zapadła decyzja o tym, kto będzie reprezentował na Festiwalu województwo warmińsko-mazurskie — wybrano jednego solistę i nasz zespół — opowiada Julia Kaczmarczyk.

I tak, w styczniu nowego roku, Diamenty z Elbląga pojechały do Będzina, gdzie odbywały się przesłuchania finałowe, a następnie koncert galowy, podczas którego ogłoszono zwycięzców.

— Mieliśmy nadzieję na wygraną, ale kiedy dowiedzieliśmy się, że zdobyliśmy nagrodę główną, i tak byliśmy w szoku, a emocji, które nam towarzyszyły, chyba nie da się opisać słowami — mówi Wiktoria, jedna z wokalistek Diamentów.







Zespół szlifuje swoje umiejętności w elbląskim Młodzieżowym Domu Kultury



Oczywiście o sukcesie nie byłoby mowy bez ciężkiej pracy.

— Poświęciliśmy sporo czasu na przygotowania, dawaliśmy z siebie wszystko na próbach. Musieliśmy zmobilizować się nie tylko jako zespół, ale też indywidualnie, żeby wszystko wyszło tak, jak sobie założyliśmy — wyjaśnia Wiktoria.

A kiedy pytam o to, czy zespół jest w stanie określić, ile razy w ciągu ostatnich miesięcy zaśpiewał te trzy utwory, nad którym tak ciężko pracował, na sali prób elbląskiego MDK-u rozbrzmiewa śmiech.

— Dokładnej liczby nie znamy, ale mówimy o setkach! — śmieją się wokaliści.

Na pytanie o tremę odpowiadają za to, że stres zawsze jest, ale ten pozytywny, który działa na młodych motywująco.

— Na Festiwalu w Będzinie byliśmy po raz pierwszy. Urzekła nas scena — była piękna — światła, kamery — wszystko było bardzo profesjonalne i zrobiło na nas wrażenie. Na widowni było ponad trzy tysiące osób, a to jedna z większych publiczności, dla których śpiewaliśmy. Największa zdarzyła nam się na gali w Koninie, tam występom przysłuchiwało się ponad pięć tysięcy osób — opowiada Julia, kolejna wokalistka Diamentów.

— Warto dodać, że konkurencja była ogromna — w Będzinie występowali przedstawiciele Ukrainy, Litwy, Białorusi, Azerbejdżanu, Niemiec, Austrii i innych państw. Zaszczytem był dla nas sam występ, a zwycięstwo to wisienka na torcie — mówi Eliza Kaczmarczyk.

I podkreśla: — Musimy też zaznaczyć, że za naszym sukcesem stoi cały sztab ludzi, a wśród nich przede wszystkim rodzice naszych Diamentów, którzy bardzo wspierają zespół. Na wsparcie możemy również liczyć ze strony władz miasta, co również nas cieszy, bo pieniądze zawsze są nam potrzebne — na stroje, wyjazdy, noclegi… Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wierzą w Diamenty i je wspierają.





Trenerkami wokalnymi Diamentów są mama i córka — Eliza i Julia Kaczmarczyk.

Zobacz najnowszy teledysk Julii Kaczmarczyk.



Obie trenerki Diamentów jednogłośnie przyznają, że potencjał wszystkich trzech grup jest ogromny, a młodzież, z którą pracują, jest bardzo pracowita i utalentowana.

— Dobrym przykładem jest jedna z naszych ostatnich podróży do Krakowa przy okazji kolejnego występu — zaczyna Eliza Kaczmarczyk, a Wiktoria kończy: — Wszyscy siedzieliśmy z książkami i zeszytami, bo występy występami, ale nadal mamy przecież szkołę!

Co Diamenty mają w planach na ten rok?

— Właśnie kończymy sezon zimowy, pracujemy już nad utworem do kolejnej edycji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, który odbędzie się w Koninie. Myślimy też o wyjeździe na konkurs do Hiszpanii, ale na ten temat jeszcze nic więcej nie możemy zdradzić — odpowiada Julia Kaczmarczyk.

