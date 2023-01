W 2022 do wojska wstąpiło 13 742 żołnierzy. To rekord, od kiedy zlikwidowana została obowiązkowa służba wojskowa

W roku 2022 Wojsko Polskie zasiliło 13 742 żołnierzy. To rekord od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej. — To jest tylko pierwszy etap, bo w tym roku, w 2023 nasza kampania „Zostań Żołnierzem RP” tylko będzie nabierała tempa — zapowiada wicepremier Mariusz Błaszczak.

W ubiegłym roku do Wojska Polskiego przystąpiła rekordowa liczba żołnierzy. Myślę tu o żołnierzach zawodowych — 13 742 żołnierzy. To był rekord od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej. To jest tylko pierwszy etap, bo w tym roku, w 2023 roku nasza kampania „Zostań Żołnierzem RP” tylko będzie nabierała tempa. W związku z tym już do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosili się kolejni ochotnicy. (…) Budujemy siłę Wojska Polskiego. Budujemy nowe jednostki wojskowe — mówił w minioną sobotę szef MON, Mariusz Błaszczak.

Błaszczak informował nie tylko o powstających kolejnych brygadach WOT i nowych jednostkach wojska zawodowego, wspominał także o nowoczesnym sprzęcie, w który wyposażane jest wojsko.

— Bardzo dynamicznie wzmacniamy Wojsko Polskie poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W grudniu ub. roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze koreańskie czołgi K-2, również armatohaubice K-9. W tym roku kolejne dostawy, w tym HIMARS-ów, świetnie sprawdzających się w rękach Ukraińców, pozwalając im odpierać rosyjską agresję. W tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią też koreańskie K239 Chunmoo, a więc rakiety, które mają podobną charakterystykę do HIMARS-ów. Ale także w tym roku trafią do Wojska Polskiego, 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, czołgi Abrams, czyli najnowocześniejsze i najcięższe czołgi, które też będą stanowiły bardzo ważny argument, jeśli chodzi o odstraszanie agresora. Bo naszym zadaniem, zadaniem polskich władz, jest wzmacnianie Wojska Polskiego tak, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie zdecydował się nas zaatakować — zaznaczał Błaszczak.

— Bardzo gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad drogą życiową, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim tak jak 13 742 żołnierzy w zeszłym roku. W tym roku przygotowaliśmy ponad 25 tys. miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Dynamicznie rozwija się także WOT, który liczy 36 tys. żołnierzy. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy WOT i 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. Mogę powiedzieć, że dziś pod bronią mamy 164 tys. żołnierzy. I to jest właśnie najważniejsze, żeby zapewnić naszej Ojczyźnie bezpieczeństwo — podkreślał szef MON.