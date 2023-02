Elbląg: Film, na którym mężczyzna znęca się nad psem, trafił do internetu

Skandaliczne zachowanie elblążanina uwiecznił na video jeden z użytkowników facebookowego portalu Spotted Elbląg. — Makabryczne zachowanie mężczyzny w Elblągu. Jak tak można znęcać się nad psem? — czytamy w opisie video. Przypominamy, co grozi za znęcanie się nad zwierzętami.

W poniedziałek 7 lutego na facebookowym portalu Spotted Elbląg pojawiło się niepokojące nagranie. Na video widać mężczyznę na spacerze z psem, którego trzyma na smyczy.

W pewnym momencie nagrania mężczyzna, trzymając za smycz, unosi psa nad ziemią, prawdopodobnie ograniczając mu możliwość swobodnego oddychania.

Na portalu zawrzało. — Los tego psa jest przesądzony w łapach tego zwyrola — komentuje jedna z elblążanek. W pozostałych komentarzach emocji również nie brakowało.



Jak wyjaśnia warmińsko-mazurska policja:

Znęcaniem się nad zwierzętami, zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, jest zadawanie, albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom. W tym samym paragrafie zawarto długą listę przykładów znęcania się, gdzie obok przypadków jednoznacznych, takich jak bicie, okaleczanie czy trzymanie w klatkach uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, znajdują się także takie, które u osoby niestykającej się na co dzień z problematyką okrutnego traktowania zwierząt mogą wywołać wątpliwości, czy rzeczywiście w zgłaszanym przypadku ma miejsce znęcanie się nad zwierzęciem. Do takich przypadków należą np.: przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu czy złośliwe straszenie, lub drażnienie zwierząt.

Warto pamiętać, że lista czynów, choć długa, ma charakter otwarty, tak więc za znęcanie się powinny być uznane także inne zachowania, jeśli ich następstwem jest zadanie zwierzęciu bólu lub cierpienia.

Znęcanie się nad zwierzętami jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuścił się go ze szczególnym okrucieństwem, wówczas wymiar kary wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.