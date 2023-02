Kalendarz wydarzeń: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Co, gdzie i kiedy w Elblągu. Imprezy, koncerty, wystawy. Prezentujemy najciekawsze wydarzenia, które odbędą się w naszym pięknym mieście w lutym.

10 LUTEGO

KACZMARSKI / GINTROWSKI / OKUDŻAWA - KONCERT ZESPOŁU PIRAMIDY

Kaczmarski/Gintrowska/Okudżawa to najnowszy koncert zespołu Piramidy, który zasłynął na całym świecie brawurowymi interpretacjami piosenek Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego oraz poezji Słowackiego, Mickiewicza i Norwida. W tym koncercie zabrzmią takie hity Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego jak: Prosty człowiek, Syn marnotrawny, Powtórka z Odysei, Nadzieja śmiełowska, Pieśń o śnie czy Mury, ale nie zabraknie też takich utworów jak Tylko kołysanka, Modlitwa o szarfę i trunek czy Gdy tak siedzimy. Wszystkiego dopełnią pieśni legendarnego gruzińskiego barda Bułata Okudżawy, na pewno nie zabraknie takich utworów jak Modlitwa - Dopóki ziemia kręci się, Puszkin czy Piosenka o młodym ułanie. Będą także niespodzianki oraz anegdoty, które przeniosą Państwa w muzyczny świat trzech wielkich Bardów. To wszystko stworzy niepowtarzalny klimat wzruszeń i humoru - zespół PIRAMIDY znany jest także z niebanalnego kontaktu i śmiesznych dialogów z publicznością. Będzie to wieczór pełen emocji, dobrego humoru i dobrej muzyki w perfekcyjnym wykonaniu wspaniałych artystów.

Informacje o koncercie i biletach: 513 207 643 oraz w Mjazzdze!!

Piątek, 10 lutego, godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C



11 LUTEGO

SOBOTA Z BIBLIOTEKĄ

Sobota to dobry czas, żeby wybrać się do biblioteki po książki, a przy okazji spędzić część dnia na kreatywnej zabawie, biorąc udział w zaproponowanych przez nas zajęciach. Zapoznajcie się z grafikiem zajęć dla dzieci i rodzin z dziećmi na miesiąc luty. Wstęp wolny.

Sobota, 11 lutego

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 “Balonowe kreacje”: rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami.

Inspiracją do zajęć będzie wiersz Jana Brzechwy pt. “ZOO”. Uczestnicy będą tworzyć zwierzaki z balonów.

Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91)

godz. 12:00 “Kreatywna Lokomotywa”: warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których powstaną walentynkowe zwierzaki z serduszek. Dzieci młodsze zapraszamy z opiekunami.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży i rozmowa o mandze pt. “Mąż mojego brata”.

11 LUTEGO

CZAR NEAPOLITAŃSKICH MELODII

Walentynki we Włoszech? Pierwsze skojarzenie to najczęściej Wenecja, ale nie mniej czarujący jest Neapol. Miasto u stóp wulkanu, z równie gorącą atmosferą, pełne cytrynowych sadów, urokliwych zabytków i przytulnych knajpek (miłośnik pizzy powiedziałby, że pizzerii). I właśnie do krainy neapolitańskich krajobrazów, a zwłaszcza neapolitańskich dźwięków, zaprosi melomanów, z okazji święta zakochanych, Elbląska Orkiestra Kameralna! Kiedy? 11 lutego. Gdzie? W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Przekonamy się, jak brzmi miłość rodem z Neapolu…

11.02.2023, sobota, 19:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Sebastian Perłowski – dyrygent, Viktor Yankovsky - baryton, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Najpiękniejsze pieśni neapolitańskie

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

11 LUTEGO

RANDKA ZE ŚLEDZIEM, CZYLI WALENTYNKOWO-OSTATKOWE DISCO

11 lutego.

Taka data, która nic nie znaczy.

Ni to Walentynki, ni to śledzik.

No to pożeniliśmy jedno z drugim, polaliśmy tanecznym sosem i wyszła nam randka ze śledziem, czyli WALENTYNKOWO-OSTATKOWE DISCO.

Nie wspominając, że każda okazja na pląsy jest dobra.

Wbijajcie zatem w sobotę, 11 lutego! A ponieważ to jednak jeszcze karnawał, nie bójcie się cekinów, masek i przebrań - wiecie, że Mjazzga w czasie disco to jedyne miejsce w mieście, gdzie można sobie pofolgować pod tym względem!

W planie hity znane, lubiane, nieprzerobione i trwające więcej niż 1,5 minuty (zwykle).

Sobota, 11 lutego, godz. 21:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C



11-12 LUTEGO

FESTIWAL BIŻUTERII, MINERAŁÓW I SKAMIENIAŁOŚCI

Minerały, kamienie szlachetne i skamieniałości powracają do Elbląga! Po raz pierwszy w takiej formie: serdecznie zapraszamy do udziały w bezpłatnym festiwalu minerałów, biżuterii i skamieniałości.

Zobacz piękno natury minerałów z różnych zakątków świata. Poczuj wyjątkową moc i magię kamieni. Odkrywaj, przenosząc się miliony lat w przeszłość do świata dinozaurów. Zdobądź najpiękniejszą, naturalną biżuterię.

Prawdziwe cuda na wyciągnięcie ręki - Festiwal biżuterii i minerałów to o wiele więcej! Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach geologicznych, zabawach dla dzieci i do podziwiania wystawy.

WYDARZENIE DARMOWE!

11 i 12 lutego 2023 w hali MOSiR, Al. Grunwaldzka 135

START: sobota 10:00-18:00, niedziela 10:00-16:00

Kontakt: biuro@raptor-mineraly.pl

RAPTOR to targi organizowane dla każdego - nasi wystawcy dbają o to, aby zaskoczyć nawet najbardziej wymagających gości, ale także początkujących pasjonatów. Festiwal biżuterii, minerałów i skamieniałości RAPTOR to minerały z całego świata i piękna, rękodzielnicza biżuteria na wyciągnięcie ręki.

Wystawcy przedstawiają: minerały, biżuterię, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, rękodzieło, skamieniałości, kości dinozaurów, zęby rekinów, meteoryty, bursztyny i wiele więcej!



12 LUTEGO

Przed nami ostatkowa tradycja! Po raz szósty Kino Światowid zaprasza dzieci na zabawę karnawałową połączoną z seansami. Filmowy Bal Karnawałowy - odbędzie się 12 lutego (niedziela) o godz. 12:00.

Ostatki są jasnym znakiem, że w ofercie Kina Światowid pojawi się specjalne wydarzenie dla najmłodszych widzów. Tak, jak w ubiegłych latach dzieci mogą przygotować dowolne przebrania, ktore związane będą z postaciami znanymi z filmów. Impreza rozpocznie się o godzinie 12:00 na scenie na piętrze. Pod dobrą opieką animatorek maluchy zatańczą w rytmie przebojów nie tylko filmowych, a także wezmą udział w różnych zabawach ruchowych. A o 13:30 odbędzie się seans jednego z dwóch filmów (do wyboru): "Asteriksa i Obeliksa. Imperium Smoka" lub "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnicę skorpiona".

14 LUTEGO

DKK DLA SENIORÓW W KOSTCE

14.02, godz. 12:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – DKK dla seniorów i rozmowa o książce “Najlepiej w życiu ma Twój kot” – korespondencji pomiędzy Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem

O książce z opisu wydawcy (Znak):

Niepublikowane listy niezwykłej pary.

“Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie” – pisze z Zakopanego przyszła Noblistka Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza. To po jego śmierci powstanie słynny wiersz “Kot w pustym mieszkaniu”.

Nie byli typową parą – spędzili ze sobą ponad dwadzieścia lat, ale nigdy razem nie zamieszkali. “Byliśmy końmi, które cwałują obok siebie” – mówiła. W chwilach rozłąki zawsze pisali do siebie listy. Listy zabawne, liryczne, miłosne. Znajdziemy w nich i intymne wyznania i ceny cielęciny czy jajek, refleksje nad własnym warsztatem pisarskim i nad twórczością kolegów, opowieści o rodzinie i przyjaciołach.

Mistrzowsko napisane, pełne tęsknoty i czułości pozwalają wniknąć w wyjątkowe uczucie łączące dwoje ludzi, którzy – jak o nich mówiono – nawet jeśli stali do siebie plecami, cały czas patrzyli sobie w oczy.

(moderatorka klubu: Anna Romańczuk; tel. 55 625 60 95/96)



OD 14 LUTEGO

"ZWYCZAJE I OBRZĘDY WESELNE NA WARMII" - WYSTAWA WE FROMBORKU

Od 14 lutego zapraszamy na wystawę "Zwyczaje i obrzędy weselne na Warmii" w CKB we Fromborku.

Wystawa przedstawia tradycje związane z zaślubinami pochodzące z regionu Warmii i Mazur. Ślub i wesele w kulturze ludowej były jednymi z najważniejszych wydarzeń rodzinnych i społecznych. To czas, w którym młodzi członkowie społeczności osiągali dojrzałość przechodząc przez poszczególne etapy - zamknięcie jednego i ponowne „narodziny” w kolejnym. Prezentowana wystawa przybliża ten niezwykły świat i jest doskonałą możliwością poznania dziedzictwa niematerialnego Warmii. Na planszach znajdziemy opisy: poszczególnych etapów zaślubin, strojów, prezentów, zabobonów i przekonań związanych z tym wyjątkowym dniem, a także słownik weselnych terminów w gwarze warmińskiej.

Ilustracje do wystawy wykonała Vera Kobylinska, szatą graficzną zajęła się Klaudia Majek.

Wystawę przygotowała Izabela Treutle w ramach realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dziękujemy ZTL Perła Warmii za użyczenie przepięknych warmińskich strojów do dopełnienia wystawy oraz Lidzbarski Dom Kultury LDK za całą logistykę przygotowań.

16 LUTEGO

“STACYJKA” DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

16.02 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Gdzie jesteś, małpko?” Lorei de Vos. Uczestnicy poznają historię chłopca poszukującego swojej ulubionej maskotki. Książka poprowadzi dzieci poprzez różne pomieszczenia w domu, od piwnicy aż po sam dach.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Prosimy o zapisy telefoniczne w dzień poprzedzający zajęcia.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

16 LUTEGO

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO KINA

Kino Światowid oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprasza na wyjątkowy cykl KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO KINA! Seanse połączone z wideo-projekcją startują już 16 lutego! Filmy dostępne będą z angielskimi napisami.

Polska kinematografia jest jedną z najciekawszych spośród wielkich narodowych kinematografii 2 połowy XX wieku. Mimo burzliwej historii, cenzury, kolejnych załamań ekonomicznych i społecznych nasi twórcy i twórczynie tworzyli dzieła wybitne i na stałe wpisane do światowego kanonu. Oglądając te filmy, od kluczowych dla szkoły polskiej lat 50. i 60. przez megaprodukcje lat 70. po kino moralnego niepokoju lat 80., możemy przez ich pryzmat poznać zarówno kolejne prądy artystyczne jak i obraz zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i produkcyjnej polskiego kina, i co za tym idzie zyskujemy wgląd w polskie imaginarium kolejnych dekad. Historia naszej kinematografii to także historia polskich reżyserów i reżyserek. W przeglądzie Krótka historia polskiego kina skupiliśmy się na prezentacji wybranych tytułów największych twórców i twórczyń głównego nurtu. Jak zmieniała się wrażliwość filmowców? Czy czerpali oni z europejskiego i światowego kina czy tworzyli nową jakość? Jak wpływały na nich zmiany społeczne i geopolityczne? W końcu: jak polskie kino rezonowało za granicami naszego kraju? Przegląd jest unikatową możliwością przypomnienia najważniejszych, poddanych cyfrowej rekonstrukcji, dzieł powstałych nad Wisłą na dużych, kinowych ekranach i poprzez nie zajrzenia pod podszewkę zmian, jakie zachodziły w ciągu kolejnych dekad PRL-u.

Cykl 10 filmów ze wstępami w formie wykładu wideo prezentuje sylwetkę twórcy/twórczyni, wprowadza w tematykę dzieła, przybliża realia polityczno-społeczne jego powstania. Każdy wstęp zawiera też analizę formalną dzieła z naciskiem na scenariusz, sztukę operatorską, grę aktorską, montaż, scenografię i kostiumy. Wskazuje też aktualny wymiar dzieła i proponuje możliwe tropy interpretacyjne. Prologi zrealizowane są w sposób przystępny, bardziej popularyzatorski niż akademicki, osadzając poszczególne filmy w szerokim, kulturoznawczym kontekście.

Każdy tytuł prezentowany będzie w danym miesiącu:

16.02 godz. 18:00 Popiół i diament – Andrzej Wajda 1958

Organizator przeglądu: Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Kurator przeglądu: Tomasz Kolankiewicz

16 LUTEGO

SKENE | MAGDALENA PELA - GALERIA EL

– Wernisaż + oprowadzanie kuratorskie: 16 lutego 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 26 marca 2023 r.

– Wystawa prezentowana będzie w Prezbiterium i Galerii Laboratorium

– Kuratorka: Emilia Orzechowska

W skene aktorzy mogli się przebrać i zmienić rekwizyty. Budynek początkowo pełnił funkcję szatni, schowka i zaplecza dla greckich teatrów. Później wykorzystano jego przednią ścianę jako tło dla spektakli, na którym umieszczano dekoracje. Okazało się, że miejsce na przedmioty i gesty, które miały być dla widza niewidoczne, zaczęło odgrywać w przedstawieniu kluczową rolę.

Wystawa SKENE jest o odpadach, o szatni i magazynie dla spraw i gestów codziennych, pełniących tło i tworzących szarzyznę powszedniości. Prace, które składają się na cykl obrazów doktorskich NOTICE, są wyrazem nobilitacji banałów. Do ich stworzenia Magdalena Pela wykorzystała zapiski, notatki, bazgroły, których treść i pochodzenie nie są dla niej istotne. Ważny jest sam ślad pisma i obecności. Dlatego otrzymane zapisy wielokrotnie powtarza, kopiuje, a przedstawione teksty zamienia w sznury ornamentów i nieczytelnych ciągów znaków. Stawia odbiorcę w sytuacji zderzenia z nieczytelnym, lecz pozornie znanym. W celu podkreślenia rangi nobilitowanych odpadów artystka posługuje się w swoich pracach szlachetnymi technikami i materiałami: haftem ręcznym, woskiem pszczelim, pigmentami mineralnymi. Ulotne treści zamraża i utrwala wbrew im pierwotnemu przeznaczeniu. Podkreśla, że to one, tworząc harmonię powtórzenia, warunkują naszą obecność.

BIO:

Magdalena Pela – ur. 1989 r., Gdańsk. Artystka wizualna, malarka. Ukończyła Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku w 2015 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2011 r.). Absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Gdańsku. W 2022 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Na macierzystej uczelni pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

Wielokrotna laureatka i finalistka konkursów malarskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka wystaw indywidualnych między innymi w Gdańskiej Galerii Miejskiej, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, Galerii Bardzo Białej w Warszawie, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach, rezydencjach oraz wystawach zbiorowych (m.in. Polska, USA, Francja, Rumunia, Mołdawia, Armenia, Węgry, Meksyk). Obrazy autorstwa Magdaleny Peli znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych oraz w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.



16 LUTEGO

KRZYSZTOF LEON DZIEMASZKIEWICZ | I LOVE TO MAKE YOU HAPPY - GALERIA EL

– Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim: 16 lutego 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 26 marca 2023 r.

– Kuratorka: Emilia Orzechowska

– Wystawa będzie prezentowana w nawie głównej

– Podczas otwarcia wystawy artysta wykona również performance

– Ilustracja: Manfred Thierry Mugler

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz to artysta totalny – performer, tancerz, choreograf, kreator kostiumów, obrazów i obiektów wykonanych autorską techniką „tapingu”, której podstawą jest taśma i materiały pochodzenia wtórnego. O swojej pracy mówi, że „jest procesem powstawania, kreowania nowego. Może objawić się zarówno nowym dziełem w postaci obrazu, zaczątkiem idei performance, jak również porządkowaniem pracowni czy pracą w ogrodzie. Czuję się spełniony i w pełni usatysfakcjonowany, zanurzając się w procesie”.

Wystawa „I