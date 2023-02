Z pokoju hotelowego wprost do policyjnej celi. Para z Elbląga zatrzymana w Sopocie. Mężczyzna zdemolował hotel, kobieta miała narkotyki

Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu 36-letni mieszkaniec Elbląga, który podejrzany jest o udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych. Wcześniej za to samo przestępstwo została tymczasowo aresztowana jego 28-letnia znajoma. Zatrzymany 36-latek dodatkowo odpowie za zniszczenie pokoju hotelowego, powodując straty na ponad 4 tys. złotych.

Do zdarzenia doszło na początku 2023 roku. 1 stycznia około godz. 21.30 sopoccy policjanci zostali wezwani do hotelu, gdzie według zgłoszenia pracowników ochrony jeden z klientów jest agresywny, zachowuje się nienaturalnie i zaczepia inne osoby. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i zatrzymali zakrwawionego 36-latka z Elbląga. Jak się okazało, chwilę wcześniej zniszczył on wyposażenie wynajętego pokoju hotelowego, m.in. poprzez wybicie szyby, uszkodzenie ramy okna, wyrwanie elementu zaczepu szyby prysznicowej z sufitu i uszkodzenie panelu sterowania. Po tym, jak w pokoju policjanci znaleźli zawiniątka z suszem i amfetaminą, zatrzymali również ich właścicielkę – 28-letnią partnerkę mężczyzny. Zatrzymana para z pokoju hotelowego trafiła do policyjnej celi.

W wyniku dalszych działań funkcjonariusze bardzo dokładnie przeszukali użytkowane przez zatrzymanych mieszkanie w Elblągu i tam znaleźli znaczne ilości zakazanych substancji w postaci 170 gramów amfetaminy i 1034 tabletek MDMA.

Zebrane w sprawie dowody policjanci przekazali do prokuratury i doprowadzili tam zatrzymanych mieszkańców Elbląga. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sopocie ogłosił dwojgu podejrzanym zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w postaci blisko 300 porcji amfetaminy i ponad 1000 porcji MDMA. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, powodując straty w kwocie ponad 4 tys. złotych, a kobiecie ogłoszono dodatkowo zarzut posiadania kilku porcji narkotyków, które zabezpieczono w pokoju hotelowym.

4 stycznia br. Sąd Rejonowy w Sopocie zastosował areszt tymczasowy na 3 miesiące wobec 28-latki. Z uwagi na agresywne i niebezpieczne zachowanie 36-latka nie udało się wtedy przeprowadzić posiedzenia sądowego z udziałem mężczyzny. On decyzją załogi karetki pogotowia i lekarzy z policyjnej celi trafił do szpitala pod opiekę lekarzy specjalistów, gdzie przebywał do wczoraj. Wczoraj sopoccy kryminalni doprowadzili 36-latka na posiedzenie aresztowe, w którego trakcie sędzia przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy również wobec mężczyzny.



Uczestniczenie w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych to przestępstwo, za które grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat więzienia.

KMP Sopot