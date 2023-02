Frombork: Nie zapłacili za hotel, a w pokoju zostawili… psa. Interwencja OTOZ Animals Braniewo

Mężczyzna i kobieta przyjechali do jednego z hoteli we Fromborku 14 lutego, mieli zostać kilka dni, ale hotel opuścili jeszcze tej samej nocy, a w pokoju zostawili… psa. Sprawą zajmuje się policja i Inspektorat OTO Animals w Braniewie.

Gośćmi hotelu byli mężczyzna i kobieta, do Fromborka przyjechali z psem.

— Twierdzili, że zostaną w hotelu aż cztery dni, ale w nocy opuścili hotel, pozostawiając w pokoju psa — uwiązanego na smyczy do kaloryfera. Zostawili otwarte drzwi balkonowe, dzięki czemu pies mógł się załatwić na balkonie — relacjonują wolontariusze OTOZ Animals Braniewo.

— W pokoju zostawili jego miseczki, karmę, smycz, obrożę, zabawki i leżankę. Wszystko było nowe. Rozmawiając z recepcjonistką, powiedzieli, że są małżeństwem. Po południu wyprowadzili jeszcze psa na spacer. Mężczyzna udał się do apteki po lekarstwa dla żony. Potem już nikt ich nie widział — dodają.

Psiak jest obecnie pod opieką braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals.

— Jest bardzo grzeczny, łagodny, mocno wystraszony. To mix amstaffa. Jest młody i zdrowy. Jest także zdezorientowany, ciągle wypatruje swoich opiekunów. Niestety nie jest zaczipowany, nie możemy więc ustalić dokładnych danych właścicieli psa. Nazwaliśmy go Amor, dlatego, że trafił do hotelu w walentynki — przekazują wolontariusze z braniewskiego Inspektoratu.

— Monitoring hotelowy jest zepsuty, w recepcji przed wydaniem kluczy nie zameldowano pary, nie zwrócono również uwagi na kolor, markę i numer rejestracyjny pojazdu. Mimo tego, mamy już dane kobiety, mieszkającej na stałe w Niemczech, która prawdopodobnie przyjechała do hotelu. Pewność będziemy mieć wówczas, gdy sprawdzi to policja. Pracownicy hotelu są już po pierwszych przesłuchaniach — informuje Inspektorat.

Inspektorat OTOZ Animals Braniewo złożyć ma zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na porzuceniu psa.

— Jeśli macie jakiekolwiek informacje na ten temat, prosimy o kontakt z OTOZ Animals pod nr tel. 781 015 201. Wiemy, że małżeństwo przed przyjazdem do Fromborka było w Ornecie — przekazuje Inspektorat OTOZ Animals Braniewo.

I dodaje: — Jeśli Amor skradł Wasze serca i chcielibyście zapewnić mu dom tymczasowy z możliwością przekształcenia w dom stały, prosimy o kontakt z OTOZ Animals pod nr tel. 781 015 201 lub przez e-mail: m.hynko@otoz.pl. Jeśli chciałbyś pomóc w odrobaczeniu, szczepieniu, czipowaniu, żywieniu i kastracji Amora, możesz go wesprzeć jednorazową wpłatą na numer konta: 79 1600 1462 0008 6657 5050 6001 z dopiskiem "dla Amora".

Więcej informacji wkrótce.