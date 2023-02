Elbląg: Alkohol na połowinkach. Interweniowała policja. Jeden z uczniów w szpitalu?

Połowinki to impreza, na której bawią się zwykle uczniowie drugich klas szkół średnich, czyli osoby niepełnoletnie. W miniony piątek w Elblągu na połowinkach "bawili się" uczniowie jednego z liceów, ale zabawa nie trwała długo i skończyła się interwencją policji. Okazuje się, że nieletni licealiści pili alkohol, a jeden z uczniów miał trafić do szpitala.

W piątek w Elblągu w jednej z sal, na której organizowane są imprezy okolicznościowe, odbywały się połowinki organizowane przez rodziców grupy uczniów jednego z elbląskich liceów. Jak zaznaczają władze szkoły, placówka nie miała żadnego związku z organizacją tej imprezy, a odpowiedzialni za nią byli rodzice uczestników.

Zabawa licealistów nie trwała długo, na miejscu pojawiła się policja. Okazało się, że część nieletnich uczestników imprezy spożywała alkohol, KMP Elbląg ma ustalić teraz, skąd młodzież miała do niego dostęp. Sprawa jest poważna, bo – jak udało nam się nieoficjalnie ustalić – jeden z uczniów trafił do szpitala.

Przypomnijmy, że według art. 208 kodeksu karnego, kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.