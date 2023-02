Elbląg: Pocisk artyleryjski pozostawiony przy stojaku na rowery przy ul. Kasprzaka

Nietypowe zgłoszenie odebrali w środę 22 lutego policjanci z Elbląga. Dotyczyło pocisku artyleryjskiego pozostawionego przy stojaku na rowery przy ul. Kasprzaka.

— Zgłoszenie było na numer alarmowy 112, a dotyczyło starego pocisku artyleryjskiego z czasów drugiej wojny światowej, pozostawionego przy stojaku na rowery przy ul. Kasprzaka. Na miejsce przyjechał patrol, który zabezpieczył znalezisko do czasu przyjazdu saperów. Po godz. 10 patrol saperski zabrał niewybuch, aby go zneutralizować na poligonie — przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Jak widać, niewybuchy można spotkać wszędzie. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci. Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.



Co zrobić, jeśli natrafisz na niewybuch?

Nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska, ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy znalezionych niewybuchów. W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.



Jakie informacje trzeba przekazać policjantom?

Powiadamiając funkcjonariuszy, istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat: miejsca odnalezienia niewybuchu, znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska), danych personalnych osoby zgłaszającej.