Elbląg: Ewakuacja mieszkańców bloku przy ulicy Okulickiego. Zabezpieczono duże ilości niebezpiecznych chemikaliów

W czwartek 23 lutego po godzinie 13.00 w jednym z bloków przy ul. Okulickiego doszło do ewakuacji jego mieszkańców. W mieszkaniu 43-latka znaleziono duże ilości środków chemicznych.

— Zatrzymaliśmy 43-latka pod zarzutem posiadania narkotyków. Przy okazji ujawniliśmy chemikalia. Zabezpieczamy je, bo nie wiemy, co to jest. Ewakuowano mieszkańców z dwóch klatek schodowych. To 60 osób. Nikomu nie stała się krzywda. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i biegli — przekazał w rozmowie z nami Jakub Sawicki z KMP Elbląg.

Jak udało nam się ustalić, w środę 22 lutego w bloku przy ul. Okulickiego interweniowała straż pożarna. Zgłoszono zadymienie klatki schodowej. Okazało się, że pożar wybuch w jednym z mieszkań, ale jego lokator sam go ugasił.

Dzisiejsze działania związane z ewakuacją są konsekwencją opisanego zdarzenia. W trakcie czynności policyjnych u mieszkańca, u którego wybuchł pożar, ujawniono susz roślinny. Jak się później okazało, mężczyzna w mieszkaniu posiadał też chemikalia.