Z ostatniej chwili: Trwa ewakuacja mieszkańców bloku przy ul. Okulickiego w Elblągu. Zabezpieczono duże ilości niebezpiecznych chemikaliów

Trwa ewakuacja mieszkańców budynku przy ul. Okulickiego. W mieszkaniu 43-latka znaleziono duże ilości środków chemicznych, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców.

— Zatrzymaliśmy 43-latka pod zarzutem posiadania narkotyków. Przy okazji ujawniliśmy chemikalia. Zabezpieczamy je, bo nie wiemy co to jest. Ewakuowano mieszkańców z dwóch klatek schodowych. To około stu mieszkańców. Nikomu nie stała się krzywda. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i biegli. — przekazał w rozmowie z nami Jakub Sawicki z KMP Elbląg.