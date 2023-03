Braniewo: Tragedia w miejscowości Płoskinia. Śmiertelny wypadek podczas wycinki drzewa

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek 28 lutego przed godziną 13:00 w miejscowości Płoskinia. Podczas obalania drzewa, doszło do jego rozłupania i jedna z części uderzyła w 54-latka.

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 lutego parę minut przed godziną 13:00. Na stanowisko oficera dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w miejscowości Płoskinia, podczas wycinki drzewa. Z ustaleń policjantów wynika, że na jednej z prywatnych posesji dwóch mężczyzn usuwało drzewo. Podczas jego obalania drzewo rozłupało się. Jedna z jego części uderzyła 54-latka, na skutek uderzenia mężczyzna stracił przytomność i upadł na ziemię. Po pewnym czasie mężczyzna odzyskał przytomność, następnie został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu poddania go szczegółowym badaniom.

Niestety w wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu. Na miejscu wypadku pracowała policyjna grupa zdarzeniowa, która wykonała oględziny oraz zabezpieczyła ślady. Braniewscy policjanci prowadzą dochodzenie, mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

KPP Braniewo