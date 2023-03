Braniewo: Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego w miejscowości Krzekoty [ZDJĘCIA]

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu dróg powiatowych w pobliżu miejscowości Krzekoty (gm. Lelkowo). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca osobowym oplem nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu skodą, w wyniku czego pojazdy zderzyły się. W wypadku ucierpiały dwie osoby.

We wtorek (28.02.2023r.) parę minut po godzinie 15:00 do braniewskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w pobliżu m. Krzekoty. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe. Funkcjonariusze ustalili, że 40-letnia kierująca osobowym oplem, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu znajdującemu się na drodze z pierwszeństwem 60-letniemu kierującemu skodą. Pojazdy zderzyły się ze sobą, a następnie zatrzymały w przydrożnym rowie. Uczestnikom zdarzenia pierwszej pomocy udzieliły przejezdni, którzy wydostali ich z pojazdów. Zarówno 40-latka, jak i 60-latek zostali przetransportowani do szpitali. Chwile po zdarzeniu skoda stanęła w płomieniach, pomimo szybkiej reakcji strażaków pojazdu nie udało się uratować.

KPP Braniewo