Alarm bombowy w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Ewakuowano pracowników i klientów [ZDJĘCIA]

W czwartek 2 marca około 9:30 w Centrum Handlowym "Ogrody" miała miejsce ewakuacja pracowników oraz klientów. Powodem był alarm bombowy. Pracownicy ochrony znaleźli podejrzany plecak. Na szczęście to były tylko ćwiczenia

Przystąpiono do ewakuacji, zabezpieczenia całego obiektu oraz ulic przylegających do centrum handlowego. Wezwano saperów (pododdział kontrterrorystyczny) z Olsztyna, jak również policyjnych przewodników psów do wykrywania materiałów wybuchowych. Na miejscu była obecna również straż pożarna, jak również inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo elblążan. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a saperzy podjęli niebezpieczny ładunek i sprawnie go zneutralizowali. Chwilę później pracownicy i klienci mogli wrócić do budynku. Na szczęście wszystko okazało się corocznymi ćwiczeniami służb mundurowych.

Celem takich ćwiczeń jest weryfikacja przygotowanych i wdrożonych w Policji rozwiązań systemowych, w szczególności w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności uczestników ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji, dowodzenia i prowadzenia działań policyjnych oraz współdziałania z podmiotami spoza Policji z wykorzystaniem środków pozoracji działań.

KMP ELBLĄG