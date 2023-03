Julia Kaczmarczyk, wokalistka z Elbląga, muzyką przekazuje to, co czuje

Jak Julia wspomina swoje dzieciństwo? Było wypełnione muzyką. — Mama słuchała mnóstwa przeróżnych płyt, do wielu z nich sama dziś wracam. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od dziadka, w jego ślady poszła mama, a w jej ślady ja — opowiada wokalistka.

Julia Kaczmarczyk skończyła elbląską szkołę muzyczną, już od zerówki szlifuje swoje umiejętności gry na fortepianie, z którym nie rozstaje się do dziś. W międzyczasie podjęła też zajęcia z rytmiki, a zdobyta podczas nich wiedza pomaga jej między innymi w pracy z zespołem Diamenty, w którym, razem ze swoją mamą, pełnią funkcje trenerek wokalnych.

Ale dla Julii przygoda ze śpiewem zaczęła się dość nieoczekiwanie.

— Zawsze to lubiłam, śpiewałam podczas szkolnych koncertów, ale nie myślałam o tym na poważnie. Po szkole bardzo nie chciałam iść na studia muzyczne, wiedziałam, że środowisko artystyczne jest bardzo wymagające. Paradoksalnie trzeba być jednocześnie twardym i wrażliwym — odpornym na krytykę, a jednocześnie na tyle zmotywowanym, by wciąż działać dalej — mówi Julia.

— Sama nie lubię słowa „wrażliwy” — może jestem przewrażliwiona na tym punkcie, chociaż mimo wszystko uważam się za osobę wrażliwą — śmieje się artystka.

I dodaje: — Ciężko mi patrzeć na różne rzeczy, nie myśląc o nich, nie przeżywając ich. Inspiruje mnie zwyczajna codzienność, emocje i uczucia, które mi towarzyszą, a jestem osobą, która niemal bez przerwy myśli i analizuje, co wcale nie jest takie dobre.

Julia, uciekając więc przed studiami muzycznymi, podjęła naukę na kierunku lingwistycznym, ale brakowało jej… muzyki.— Postanowiłam jednak spróbować swoich sił i iść na egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy — udało się — dostałam się i cieszę się, że tak się stało. Dziś jestem na pierwszym roku magisterki, w przyszłym roku czeka mnie więc obrona pracy i koncert dyplomowy — przekazuje wokalistka.To właśnie podczas studiów w Bydgoszczy Julia poznała swojego wykładowcę, współpracującego na co dzień z wieloma muzykami, Michała Szlempo, który wkrótce miał zostać osobą odpowiedzialną na wyprodukowanie dwóch utworów elblążanki.— Michał Szlempo wykładał przedmiot o nazwie harmonia jazzowa, jednym z warunków zaliczenia było skomponowanie zwrotki i refrenu utworu — zrobiłam to i wysłałam mojemu wykładowcy, a to, co stworzyłam, spodobało mu się na tyle, że zaproponował, żebyśmy to nagrali. Poczułam, że to ogromne wyróżnienie — to był początek, który zmotywował mnie do tego, by iść w tym kierunku — przyznaje Julia.Najpierw powstała piosenka „Oddycham”, a w lutym tego roku premierę miała kolejna — pod tytułem „Nagi sad”. Za stworzeniem teledysków do obu utworów stoi kolejny utalentowany elblążanin — Bartosz Izdebski. Pierwszy z nich powstał nad morzem, na Mierzei Wiślanej, za to w tym najnowszym tło stanowi między innymi Elbląg — i oczywiście — jak wskazuje tytuł piosenki — sad.— Wcale nie było łatwo odnaleźć taki sad, jaki sobie wymarzyłam, ale się udało, i to niedaleko Elbląga — opowiada Julia.Zarówno obraz, jak i dźwięk przyprawiają o dreszcze, te pozytywne.— Za choreografię odpowiedzialna jest Ada Dorociak, która na co dzień mieszka w Warszawie, ale była akurat w Elblągu. Ogromne podziękowania kieruję też do mojego teledyskowego partnera, Filip Warot od niedawna pracuje w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i mieliśmy okazję się poznać właśnie w związku z kręceniem teledysku — relacjonuje wokalistka.— Wydźwięk utworu jest nostalgiczny, ale ważne było dla mnie to, by przekazać emocje, którym chciałam dać upust. I — sądząc po odbiorze — udało się, z czego bardzo się cieszę — dodaje Julia.