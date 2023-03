Emilia Orzechowska odpowiada na kilka pytań. Jedno z nich brzmi: Czy feminatywy powinny stać się normą języka polskiego?

Wolałabym, żebyśmy jako społeczeństwo hucznie i masowo jak 8 marca, świętowali co roku również 10 grudnia, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka — mówi Emilia Orzechowska, dyrektorka Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu.



Emilia Orzechowska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, z którego pochodzi. Kształciła się w zakresie edukacji artystycznej, ukończyła również Studium Amatorów Kultury, specjalizacja filmowa. Nasza rozmówczyni przez dwie dekady aktywnie angażowała się w życie kulturalne i artystyczne nie tylko samego Trójmiasta, ale i całego kraju. 2017 rok przyniósł Emilii Orzechowskiej wyjątkowe wyróżnienie, została bowiem laureatką honorowej odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej". A październik 2021 roku postawił na drodze naszej rozmówczyni kolejne i to niewątpliwie ciekawe zadanie, polegające na zarządzaniu instytucją o długiej historii — elbląską Galerią El.

Warto też dodać, że Emilia Orzechowska wykładała na gdańskiej ASP i jest współzałożycielką trzech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia A KuKu Sztuka, Stowarzyszenia Arbuz oraz Fundacji W788. To jednak nie wszystko, nasza rozmówczyni ma również wieloletnie doświadczenie w pracy jako producentka teatralna (Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku) oraz kuratorka i kierowniczka działu wystaw i produkcji (Trafo Trafostacja Sztuki w Szczecinie).









— Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa?

— Czy mężczyzna powinien w drzwiach przepuszczać kobietę i ustępować jej miejsca w autobusie?

— Nie są to najważniejsze rzeczy, których mogłabym oczekiwać od mężczyzn, a savoir-vivre i dobre maniery powinny nas wszystkich obowiązywać, niezależnie od płci.

— Czy feminatywy powinny stać się normą języka polskiego?

— Tak, to powinna być norma, która nikogo już nie powinna dziwić, obrażać, czy frustrować. Sama bardzo zwracam na to uwagę, również w kontekście komunikacji i promocji Galerii EL, bo uważam, że taki powinien być standard publiczny, a jako osoba, która zarządza instytucją publiczną, mam teraz na to wpływ, ale też odpowiedzialność, żeby do takiego standardu dążyć.

— Czy powinno się zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a urlop macierzyński i tacierzyński powinny trwać tyle samo?

— Tak. Zgodnie z Artykułem 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw", dlatego dostęp do tych samych świadczeń powinien być równy.

— Czy istnieją zawody typowo męskie lub żeńskie, a jeżeli tak, to jakie?

— Myślę, że jest to bardziej pytanie o przyzwyczajenia i schematy społeczne, w których tkwimy od wieków, dlatego w idealnym świecie wolałabym, żeby takie rozgraniczenia i podziały w ogóle nie były potrzebne, a jako społeczeństwo, żebyśmy równie hucznie i masowo jak 8 marca, świętowali co roku również 10 grudnia, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.



— Kto jest lepszym kierowcą — kobiety czy mężczyźni?

— Lepszymi kierowcami są po prostu osoby, które lepiej kierują samochodem (śmiech).

— Czy lepiej czuje się pani w spodniach, czy w spódnicy?

— Najlepiej czuję się, gdy mam na sobie po prostu wygodne ubrania.

Rozmawiała Kamila Kornacka