Elbląg: Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich

Taneczne Mistrzostwa Polski odbędą się w weekend 25 i 26 marca. To impreza o wyjątkowej randze. Patronem wydarzenia został Polski Komitet Olimpijski, a ich organizatorami są Polski Związek Sportu Tanecznego i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Oznacza to, że sportowa rywalizacja odbędzie się na najwyższym poziomie, a prezentujący się tancerze na pewno dadzą z siebie wszystko.

— Jest to dla nas, organizatorów, powód do zadowolenia i dumy — mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, który pełni również funkcję prezesa Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

— Jednocześnie chciałbym podkreślić, że dzięki utworzeniu Polskiego Związku Sportu Tanecznego, który jest wpisany na listę Ministerstwa Sportu polskich związków sportowych, nasze Mistrzostwa będą w tym roku wyjątkowe dla ich uczestników oraz dla widzów.

Zmagania tancerzy oceniać będą profesjonalni sędziowie z Polski i z zagranicy, którzy szczególną uwagę będą zwracać na wiele aspektów związanych z tańcem, między innymi: techniczne umiejętności zawodników, muzykalność czy harmonię występującej pary.

Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej tanecznej imprezie! Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich odbędą się już za dwa tygodnie - 25 i 26 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Gwarantujemy, że będzie to niezwykłe widowisko, które zapewni nam wszystkim niezapomniane emocje — zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Bilety na wydarzenie można nabyć:

• Online na bilet.swiatowid.elblag.pl • w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.